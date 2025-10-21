Η βαθμολογία της League Phase του Youth League: Ψηλά ο Ολυμπιακός, τι χρειάζεται για την πρόκριση

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Μπαρτσελόνα στο «Estadi Johan Cruyff», για την τρίτη αγωνιστική του Youth League στη «μάχη» των δύο τελευταίων πρωταθλητών Ευρώπης, όμως κρατάει την τύχη στα χέρια του και έχει μεγάλο πλεονέκτημα για την πρόκριση στα νοκ-άουτ.

Η ομάδα του Γιώργου Σίμου είναι στους 6 βαθμούς και την 9η θέση, καθώς είχε επικρατήσει στα προηγούμενα δύο παιχνίδια απέναντι σε Πάφο και Άρσεναλ, ενώ οι «Μπλαουγκράνα» βρίσκονται στην κορυφή με 9 βαθμούς, έχοντας κάνει το 3/3.

Οι «ερυθρόλευκοι» μπορεί να έχασαν από τους «μπλαουγκράνα», όμως είναι σε πλεονεκτική θέση, καθώς η υπόθεση πρόκριση είναι ακόμα στα χέρια τους. Συγκεκριμένα, από τη League Phase του Youth League προκρίνονται οι πρώτες 22 ομάδες στην επόμενη φάση.

Την περασμένη σεζόν, οι ελάχιστοι βαθμοί που χρειάστηκαν ήταν 8, όσους είχαν οι ομάδες από τη 18η θέση (Ντόρτμουντ) έως την 22η (Μονακό), οπότε οι 6 βαθμοί που έχει συλλέξει ο Ολυμπιακός στα μισά της League Phase τον τοποθετούν πολύ ψηλά και ως ένα από τα φαβορί για να περάσει στα νοκ-άουτ και στους «32» της διοργάνωσης.

Τα εναπομείναντα παιχνίδια έχει ο Ολυμπιακός στο Youth League

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (4/10, 17:00)

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (26/10, 17:00)

Καϊράτ – Ολυμπιακός (9/12, 10:00)

Η βαθμολογία της διοργάνωσης