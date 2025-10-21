Youth League: Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού Κ19 κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός Κ19 κοντράρεται με την αντίστοιχη ομάδα της Μπαρτσελόνα εκτός έδρας για την 3η αγωνιστική της League Phase του Youth League και ψάχνει το 3/3, σε μια σπουδαία αναμέτρηση μεταξύ των δύο τελευταίων πρωταθλητών Ευρώπης.

Ο Γιώργος Σίμος λίγη ώρα πριν την έναρξη της μεγάλης αναμέτρησης με τους «μπλαουγκράνα» στο (βοηθητικό) Estadi Johan Cruyff της Μασία, ανακοίνωσε την ενδεκάδα για το ματς, με τον Αργύρη Λιατσικούρα να ξεκινάει στο αρχικό σχήμα, αλλά και τους Αλαφάκη και Χάμζα.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το ματς με την Μπαρτσελόνα:

Χριστοδουλόπουλος, Αλαφάκης, Ρολάκης, Μίλισιτς, Καρκατσάλης, Θεοδωρίδης, Χάμζα, Φίλης, Λιατσικούρας, Κότσαλος, Κορτές.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Καμπαγιοβάνης, Κολοκοτρώνης, Σιώζιος, Πλης, Λάνα, Φράγκος, Βασιλακόπουλος, Τζάμαλης, Αβραμούλης.

Η ενδεκάδα της Μπαρτσελόνα αποτελείται από τους: Μπονφίλ, Μπερναμπέου, Κουένκα, Γκαρίμπα, Βίκτορ, Χουνιέντ, Ροντρίγκεθ, Γκορέν, Πρατς, Γκερέρο, Κλάιφερτ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός Κ19 έχει ξεκινήσει με δύο νίκες στη League Phase κόντρα σε Πάφο και Άρσεναλ και με τρίποντο στη Βαρκελώνη θα «αγκαλιάσει» την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης που κατέκτησε τη σεζόν 2023-24.