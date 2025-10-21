Youth League: Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού Κ19 κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Μπαρτσελόνα
Αυτές είναι οι επιλογές του Γιώργου Σίμου για την αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού Κ19, κόντρα στην αντίστοιχη της Μπαρτσελόνα, για την 3η αγωνιστική του Youth League.
- «Η μάνα σου!» – Η προσβλητική απάντηση Λέβιτ σε μια… «ατελή» ερώτηση δημοσιογράφου;
- Όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος μας έβαλε στο «Περιβόλι του τρελού»
- Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν δήλωση στήριξης της θέσης του Τραμπ για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία
- Ποια είναι η μέση σύνταξη στην Ελλάδα – Τι δείχνουν τα στοιχεία για το προφίλ των συνταξιούχων
Ο Ολυμπιακός Κ19 κοντράρεται με την αντίστοιχη ομάδα της Μπαρτσελόνα εκτός έδρας για την 3η αγωνιστική της League Phase του Youth League και ψάχνει το 3/3, σε μια σπουδαία αναμέτρηση μεταξύ των δύο τελευταίων πρωταθλητών Ευρώπης.
Ο Γιώργος Σίμος λίγη ώρα πριν την έναρξη της μεγάλης αναμέτρησης με τους «μπλαουγκράνα» στο (βοηθητικό) Estadi Johan Cruyff της Μασία, ανακοίνωσε την ενδεκάδα για το ματς, με τον Αργύρη Λιατσικούρα να ξεκινάει στο αρχικό σχήμα, αλλά και τους Αλαφάκη και Χάμζα.
Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το ματς με την Μπαρτσελόνα:
Χριστοδουλόπουλος, Αλαφάκης, Ρολάκης, Μίλισιτς, Καρκατσάλης, Θεοδωρίδης, Χάμζα, Φίλης, Λιατσικούρας, Κότσαλος, Κορτές.
Στον πάγκο βρίσκονται οι Καμπαγιοβάνης, Κολοκοτρώνης, Σιώζιος, Πλης, Λάνα, Φράγκος, Βασιλακόπουλος, Τζάμαλης, Αβραμούλης.
Η ενδεκάδα της Μπαρτσελόνα αποτελείται από τους: Μπονφίλ, Μπερναμπέου, Κουένκα, Γκαρίμπα, Βίκτορ, Χουνιέντ, Ροντρίγκεθ, Γκορέν, Πρατς, Γκερέρο, Κλάιφερτ.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός Κ19 έχει ξεκινήσει με δύο νίκες στη League Phase κόντρα σε Πάφο και Άρσεναλ και με τρίποντο στη Βαρκελώνη θα «αγκαλιάσει» την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης που κατέκτησε τη σεζόν 2023-24.
- Ανατροπή με Φεράν Τόρες στην Μπαρτσελόνα: Στην αποστολή για το ματς με τον Ολυμπιακό (pic)
- Σκάνδαλο στο Emirates: Η Ατλέτικο κατήγγειλε στην UEFA ότι δεν υπήρχε ζεστό νερό στα αποδυτήρια
- LIVE: Μπαρτσελόνα Κ19 – Ολυμπιακός Κ19
- Youth League: Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού Κ19 κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Μπαρτσελόνα
- Η Δικαιοσύνη «φρενάρει» ξανά τα πάρκινγκ του Μπερναμπέου – Οι κάτοικοι κερδίζουν τη μάχη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης
- Τα μεγαλύτερα συμβόλαια της νέας σεζόν του NBA – Σε ποια θέση είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις