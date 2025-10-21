sports betsson
Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025
Youth League: Ψάχνει το 3/3 ο Ολυμπιακός στη League Phase κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 21 Οκτωβρίου 2025

Youth League: Ψάχνει το 3/3 ο Ολυμπιακός στη League Phase κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Μπαρτσελόνα

O Ολυμπιακός Κ19, που κατέκτησε το Youth League τη σεζόν 2023-2024 αντιμετωπίζει στη Βαρκελώνη τη νυν πρωταθλήτρια Ευρώπης, Μπαρτσελόνα (21/10, 13:00).

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός φοράει ξανά το ευρωπαϊκό του κοστούμι και μετράει πλέον αντίστροφα για τη σπουδαία ευρωπαϊκή μάχη με την Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45) του Χάνσι Φλικ, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Μαζί με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους ποδοσφαιριστές του, στη Βαρκελώνη βρίσκεται και η ομάδα Νέων του πειραϊκού συλλόγου, η οποία το μεσημέρι της Τρίτης (21/10, 13:00) θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη των Καταλανών για το Youth League.

Μια μεγάλη αναμέτρηση, που θα πραγματοποιηθεί στο (βοηθητικό) Estadi Johan Cruyff της Μασία και θα φέρει αντιμέτωπους δύο πρωταθλητές Ευρώπης. Τον Ολυμπιακός, που πήρε το Youth League τη σεζόν 2023-24 και την Μπαρτσελόνα που κατέκτησε πέρσι το τρόπαιο.

Ο Γιώργος Σίμος και οι παίκτες του έχουν ξεκινήσει εντυπωσιακά τη φετινή διοργάνωση, με την Κ21 του Ολυμπιακού να έχει ξεκινήσει το Youth League με 2Χ2 και να δείχνει ότι και φέτος διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα, που μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα.

Οι Ερυθρόλευκοι την πρώτη αγωνιστική νίκησαν εντός έδρας με 4-0 την Πάφο και την δεύτερη εκτός έδρας την Άρσεναλ με 2-1.

Τον ίδιο απολογισμό (2Χ2) έχει όμως και η Μπαρτσελόνα, η οποία την πρώτη αγωνιστική κέρδισε εκτός έδρας την Νιουκάστλ με 3-2 και την δεύτερη εντός έδρας την Παρί με 2-1. Δύο από τις εννέα ομάδες που έχουν ξεκινήσει και φέτος με το απόλυτο.

Ο Ολυμπιακός και το ιδιαίτερο με Λιατσικούρα

Οι Πειραιώτες ταξίδεψαν με 22 παίκτες στην αποστολή. Ανάμεσα τους και ο Αργύρης Λιατσικούρας που φέτος πρόλαβε ήδη να γράψει… ιστορία, παίζοντας ταυτόχρονα σε τρεις διαφορετικές ομάδες του Ολυμπιακού. Την πρώτη ομάδα, την Νέων και τον Ολυμπιακό Β΄.

Αναλυτικά οι 22 της αποστολής: Νικολαΐδης, Καμπαγιοβάνης, Χριστοδουλόπουλος, Σιώζιος, Μίλισιτς, Θεοδωρίδης, Τζαμαλής, Καρκατσάλης, Ρολάκης, Αλαφάκης, Κότσαλος, Λάνα, Φίλης, Χάμζα, Πλις, Φράγκος, Βασιλακόπουλος, Τρικαλιώτης, Κορτές, Κολοκοτρώνης, Λιατσικούρας και Αβραμούλης,

Xρηματιστήριο Αθηνών
Στεφάν Μπουζνά (Euronext): Τι δεν είπε στους μετόχους της ΕΧΑΕ

Στεφάν Μπουζνά (Euronext): Τι δεν είπε στους μετόχους της ΕΧΑΕ

Τράπεζες
Τράπεζες: Γιατί δεν τραβάνε τα επιδοτούμενα δάνεια για κατοικίες

Τράπεζες: Γιατί δεν τραβάνε τα επιδοτούμενα δάνεια για κατοικίες

Champions League 21.10.25

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Σπουδαίο ματς κόντρα στους «μπλαουγκράνα» στο «Μονζουίκ»

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τη Μπαρτσελόνα στο Μονζουίκ (21/10, 19.45) για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League σε ένα μεγάλο παιχνίδι για τους «ερυθρόλευκους»

Σύνταξη
