Youth League: Η βαθμολογική θέση του Ολυμπιακού μετά την πρώτη αγωνιστική (pic)
Η κατάταξη μετά στο Youth League μετά την ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής και η θέση του Ολυμπιακού μετά το επιβλητικό 4-0 επί της Πάφου.
Το Champions League επέστρεψε στις… ζωές μας, το ίδιο όμως έκανε η διοργάνωση των Νέων, το UEFA Youth League, με την Ελλάδα να εκπροσωπείται από τον Ολυμπιακό.
Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετώπισαν στις εγκαταστάσεις του Ρέντη την Πάφο, την οποία και συνέτριψαν με 4-0, πραγματοποιώντας μια εκπληκτική εμφάνιση στον αγωνιστικό χώρο.
Η πρώτη αγωνιστική λοιπόν ολοκληρώθηκε για τις ομάδες που λαμβάνουν μέρος και με μια ματιά στον βαθμολογικό πίνακα βλέπουμε πως οι Πειραιώτες φιγουράρουν στην 5η θέση, έχοντας ίδια διαφορά τερμάτων (+4) με τις PSV, Παρί Σεν Ζερμέν και Άιντραχτ Φρανκφούρτης.
Η βαθμολογία στο UEFA Youth League
