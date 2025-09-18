Youth League: Η βαθμολογική θέση του Ολυμπιακού μετά την πρώτη αγωνιστική (pic)

Το Champions League επέστρεψε στις… ζωές μας, το ίδιο όμως έκανε η διοργάνωση των Νέων, το UEFA Youth League, με την Ελλάδα να εκπροσωπείται από τον Ολυμπιακό.

Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετώπισαν στις εγκαταστάσεις του Ρέντη την Πάφο, την οποία και συνέτριψαν με 4-0, πραγματοποιώντας μια εκπληκτική εμφάνιση στον αγωνιστικό χώρο.

Η πρώτη αγωνιστική λοιπόν ολοκληρώθηκε για τις ομάδες που λαμβάνουν μέρος και με μια ματιά στον βαθμολογικό πίνακα βλέπουμε πως οι Πειραιώτες φιγουράρουν στην 5η θέση, έχοντας ίδια διαφορά τερμάτων (+4) με τις PSV, Παρί Σεν Ζερμέν και Άιντραχτ Φρανκφούρτης.

Η βαθμολογία στο UEFA Youth League