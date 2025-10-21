Μπαρτσελόνα Κ19 – Ολυμπιακός Κ19 3-0: Οι «μπλαουγκράνα» πήραν τη μάχη των τελευταίων δύο πρωταθλητών Ευρώπης

Η ακαδημία της Μπαρτσελόνα, η περίφημη «Μασία», έδειξε σε μια ακόμη περίσταση γιατί είναι μια ξακουστή… μηχανή παραγωγής ποδοσφαίρου. Η ομάδα Νέων των Καταλανών έκανε το τέλειο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα κόντρα στους Νέους του Ολυμπιακού και αυτό ήταν αρκετό για να φτάσει στη νίκη, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Youth League.

Από το ξεκίνημα του αγώνα στο Estadi Johan Cruyff, οι «μπλαουγκράνα» έπαιξαν εξαιρετικό ποδόσφαιρο, είχαν άψογες επιθετικές συνεργασίες, τρομερή κυκλοφορία της μπάλας, φρενήρη ρυθμό και ελάχιστα λάθη, κυριάρχησαν στον αγωνιστικό χώρο και έφτασαν έτσι στη νίκη επί του Ολυμπιακού Κ19, παίρνοντας τη μάχη των τελευταίων δύο πρωταθλητών Ευρώπης.

Γρήγορο προβάδισμα και καταλανική υπεροχή

Πολύ πιεστικό ήταν το ξεκίνημα της Μπαρτσελόνα που εφάρμοσε άριστα το φουλ πρέσινγκ στο μισό κομμάτι του γηπέδου του Ολυμπιακού. Οι γηπεδούχοι είχαν 1-2 καλές τελικές στα πρώτα λεπτά, ο Ολυμπιακός για ένα δεκάλεπτο αμυνόταν αποτελεσματικά και είχε αρχίσει να ισορροπεί το ματς, ωστόσο όταν ήρθε το πρώτο ατομικό αμυντικό λάθος των «ερυθρόλευκων», δόθηκε στους Καταλανούς η ευκαιρία να προηγηθεί στο σκορ.

Ήταν το 13ο λεπτό όταν ο Καρκατσάλης έκανε ένα λάθος γύρισμα προς τα πίσω, ο Γκερέρο έγινε κάτοχος της μπάλας, πάτησε περιοχή, πέρασε και τον Χριστοδουλόπουλο και σε κενή εστία έγραψε το 1-0. Ένα ακόμη πεντάλεπτο αργότερα ήρθε και το 2-0 για τη Μπαρτσελόνα Κ19 που στο σημείο αυτό φάνηκε να καθαρίσει έτσι το ματς. Μετά από ωραία επίθεση από τα αριστερά, ο Πρατς έκανε το γύρισμα, η μπάλα έφτασε στον Γκορέν και αυτός μετά από ωραία προσποίηση και αριστερό πλασέ από το ημικύκλιο της περιοχής, την έστειλε δοκάρι και μέσα, διπλασιάζοντας τα γκολ της ομάδας του.

Η κυριαρχία των γηπεδούχων συνεχίστηκε, με τους παίκτες του Σίμου να έχουν μάλλον απογοητευτεί από την εξέλιξη του αγώνα. Στο 24′ ήρθε και το 3-0 για τη «Μπάρτσα», ξανά με μια πολύ όμορφη ομαδική προσπάθεια. Οι Καταλανοί συνεργάστηκαν από τα δεξιά αυτή τη φορά, Βίκτορ και Γκερέρο άλλαξαν ωραία τη μπάλα, ο Γκορέν υποδέχθηκε την ασίστ του τελευταίου στον χώρο και με πλασέ στην κίνηση «έγραψε» το 3-0. Ως το φινάλε του ημιχρόνου, η Μπαρτσελόνα έριξε τους ρυθμούς της αλλά δεν έχασε ποτέ τον έλεγχο, ολοκληρώνοντας το 45λεπτο με 14-1 τελικές προσπάθειες.

Έπεσε ο ρυθμός στην επανάληψη

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός Κ19 είχε μια καλή ευκαιρία για να ξαναμπεί στο ματς, με ένα γκολ, ωστόσο δεν την εκμεταλλεύθηκε. Ήταν το 50 λεπτό όταν οι «ερυθρόλευκοι» βγήκαν στην κόντρα, ο Κορτές μπήκε στην περιοχή και σούταρε, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ. Όσο περνούσε η ώρα οι ρυθμοί των δύο ομάδων έπεφταν όλο και περισσότερο, αφού ήταν σαφές πως η ανώτερη Μπαρτσελόνα διαχειριζόταν εύκολα το υπέρ της προβάδισμα.

Μετά από κάποιες εκατέρωθεν τελικές, όπως το ωραίο πλασέ του Πρατς που έσωσε ο Χριστοδουλόπουλος στο 84′, τίποτα δεν άλλαξε επί της ουσίας, με τη Μπαρτσελόνα να επικρατεί με αυτό το 3-0 από το πρώτο ημίχρονο. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η καταλανική ομάδα έφτασε τους 9 βαθμούς κάνοντας το 3/3 στη φετινή League Phase, την ώρα που ο Ολυμπιακός έμεινε στους 6 σε τρεις αγώνες, μετά τις νίκες του επί της Πάφου και της Άρσεναλ.

Οι συνθέσεις:

Μπαρτσελόνα (Πολ Πλάνας): Μπονφίλ, Μπερναμπέου (46′ Φαρέ), Κουένκα, Γκαρίμπα, Βίκτορ (62′ Τεϊσίδορ), Ζουνιέντ (72′ Τουνκάρα), Ροντρίγκεθ (62′ Βιγιάρ), Γκορέν (78′ Τομάς), Πρατς, Γκερέρο, Κλάιφερτ.

Ολυμπιακός (Γιώργος Σίμος): Χριστοδουλόπουλος, Αλαφάκης, Ρολάκης, Μίλισιτς, Καρκατσάλης, Θεοδωρίδης (68′ Βασιλακόπουλος), Χάμζα, Φίλης (46′ Πλης, 68′ Σιώζιος), Λιατσικούρας, Κότσαλος (25′ Κολοκοτρώνης), Κορτές (77′ Τζάμαλης).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού στη League Phase του Youth League:

Ολυμπιακός – Πάφος 4-0

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 1-2

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 3-0

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 4/11

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 26/11

Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός 9/12