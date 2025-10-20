Προπονήθηκε στη Βαρκελώνη ο Ολυμπιακός – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να φορέσει εκ νέου το ευρωπαϊκό του κοστούμι. Οι νταμπλούχοι Ελλάδας θα αντιμετωπίσουν αύριο, βράδυ Τρίτης (21/10, 19:45), την Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League και φιλοδοξούν να πετύχουν ό,τι καλύτερο μπορούν.

Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε πριν από λίγη ώρα και παρακάτω μπορείτε να δείτε υλικό από την τελευταία προπόνηση των παικτών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εν όψει της σπουδαίας αναμέτρησης κόντρα στην ομάδα του Χάνσι Φλικ.

Μεντιλίμπαρ: «Με την ίδια νοοτροπία κόντρα στη Μπαρτσελόνα – Η καλύτερη βερσιόν του εαυτού μας»

Ο Βάσκος τεχνικός τόνισε πως δεν πρόκειται να αλλάξει τον τρόπο που αγωνίζεται η ομάδα του και σημείωσε πως για να κάνει κάτι καλό στη Βαρκελώνη ο Ολυμπιακός, θα πρέπει να μην είναι στην καλύτερη βραδιά της και η Μπάρτσα.

Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου

Για το ότι δεν αλλάζει τον τρόπο παιχνιδιού του: «Είναι αυτό που σας είπα. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Αυτή είναι η ιδέα που έχουμε. Αν εγώ έκανα ή κάναμε ένα βήμα πίσω θα ήταν ένα βήμα πίσω. Η ιδέα μας είναι να προχωρήσουμε μπροστά. Όλοι ξέρουν τον τρόπο που παίζουμε και θα κάνουμε το ίδιο».

Για την Μπαρτσελόνα: «Όπως και να έχει ο ανταγωνισμός είναι πολύ υψηλός. Το σημαντικό είναι να διαφοροποιηθούμε, η Μπάρτσα είναι μια δυνατή ομάδα. Φυσικά πάντα θα υπάρχουν δυσκολίες για να μπει ένα γκολ. Το σημαντικό είναι να αμυνθούμε σωστά, υπάρχουν εξαιρετικοί παίκτες όπως ο Γιαμάλ, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Ο ίδιος έχει σκοράρει πολλά γκολ, αλλά και εμείς πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά και να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Για την επιστροφή του στην Ισπανία και το τι περιμένει από την ομάδα του: «Η αλήθεια είναι ότι είναι όμορφο να επιστρέφω εδώ. Ιδιαίτερα σε αυτή τη διοργάνωση. Ελπίζω να είμαστε η καλύτερη βερσιόν του εαυτού μας. Θα πρέπει όμως και η Μπαρτσελόνα να μην είναι στην καλύτερή της ημέρα. Θα πρέπει να τα κάνουμε όλα σωστά, κανένα λάθος».

Για το αν οι απουσίες της Μπαρτσελόνα αλλάζουν κάτι: «Όχι, η Μπάρτσα σαν ομάδα δεν είναι κακή επειδή θα έχει απουσίες. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Το σημαντικότερο είναι ότι ο Γιαμάλ θα επιστρέψει. Φαίνεται ότι θα τον δούμε και αύριο, σε κάθε περίπτωση έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ δυνατές ομάδες. Ερχόμαστε εδώ για να κερδίσουμε. Ξέρουμε πως θα είναι πολύ δύσκολο, αλλά έχουμε αυτή τη θέληση. Έχουμε επιλογές. Η Μπάρτσα με τον προπονητή που έχει, είναι σημαντικό να αναφέρουμε και τους προπονητές, οπότε αξίζει να αναφερθούμε στον προπονητή της, και όπως και να έχει με τους παίκτες που έχει μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά».

Για το αν τα προηγούμενα ματς του με την Μπαρτσελόνα αποτελούν οδηγό: «Είναι διαφορετικό ματς. Διότι πριν 2-3 σεζόν είχαμε τη Σεβίλλη, που ήταν η τελευταία, και χάσαμε. Μετά τις περισσότερες φορές με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα ήταν με Γκουαρντιόλα, Μέσι, την ομαδάρα που είχε. Όλες τις φορές που έχουμε παιξει έχουμε κερδίσει μια φορά. Είναι δύσκολο να τους κερδίσουμε, αλλά ερχόμαστε με τη θέληση. Ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν παραιτείται. Πάντα θέλει να κερδίσει και οι φανς μας είναι εδώ για να μας βοηθήσουν. Πρέπει να το κάνουμε και για εκείνους, αυτοί μας δίνουν δύναμη να προχωρήσουμε».

Για το αν ετοιμάζει κάποια έκπληξη: «Δεν θα πω κάτι τέτοιο. Είμαι εδώ και για τα καλά και για τα κακά».

Για το σχόλιο του Χάνσι Φλικ για τις αντιδράσεις του και αν εκείνος έχει κάποια συμβουλή: «Και μένα με έχουν αποβάλλει πολλές φορές. Εγώ έχω ηρεμήσει πλέον. Με την ηλικία ηρεμεί κανείς. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: από το πώς θα ερμηνευτεί η αποβολή και δεν έχει να κάνει μόνο με τον διαιτητή. Ο Φλικ είναι έξυπνος και θα μάθει από αυτό».

Για τις απουσίες της Μπαρτσελόνα: «Το είπα και πριν. Τώρα που έχουμε δύο ήττες η αντίπαλη ομάδα φαίνεται ότι έχει πολλά να σκεφτεί. Μιλάμε για τις αδυναμίες της Μπαρτσελόνα. Ο τρόπος που παίζουν δεν έχει αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει πρόσωπα, λόγω τραυματισμών, αλλά οι αυτοματισμοί που έχουν μπορεί να χαθούν. Είναι ξεκάθαρο ότι η άμυνα επίσης πρέπει να σχεδιαστεί σωστά. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουν ένα καλό σύστημα και ένα καλό παιχνίδι, αυτή είναι η ιδέα που έχουν. Θέλουν κατοχή, να ασκήσουν πίεση και όχι να δώσουν ελευθερία».