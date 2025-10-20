Γκαρθία: «Έχω παίξει 23φορές κόντρα στην Μπαρτσελόνα – Να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό»

Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, εν όψει της αυριανής (21/10, 19:45) αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα στο Μονζουίκ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Ισπανός μέσος αναφέρθηκε στην πρόκληση που ενέχει για τον ίδιο το ματς με τους Καταλανούς, για το παρελθόν του απέναντι στην Μπαρτσελόνα και για τις ομοιότητες του αυριανού αγώνα σε σχέση με εκείνον κόντρα στην Άρσεναλ.

Δείτε αναλυτικά όσα είπε ο Γκαρθία:

Για το αν είναι πρόκληση για τον ίδιο το αυριανό παιχνίδι, παρότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους σε ηλικία παίκτες του Ολυμπιακού:

«Βέβαια, νομίζω ότι το ίδιο είναι για μένα, που είμαι ένα από τους μεγαλύτερους σε ηλικία παίκτες της ομάδας, αλλά και για τους μικρότερους. Έχουμε πολλή όρεξη να παίξουμε και θέλουμε να δείξουμε τον καλύτερο μας εαυτό».

Για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα:

«Να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Πρέπει να είσαι στην καλύτερή σου κατάσταση όταν αντιμετωπίζεις ομάδες όπως η Μπαρτσελόνα. Αποδείξαμε απέναντι στην Άρσεναλ ότι μπορούμε να κάνουμε ένα μεγάλο παιχνίδι. Ελπίζω να δείξουμε και αύριο την ίδια εικόνα, αλλά να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα».

Για το παρελθόν του απέναντι στην Μπαρτσελόνα:

«Έχω παίξει κόντρα στην Μπαρτσελόνα 23 φορές. Σε αυτά έχω χάσει τα 19-20 και έχω κερδίσει τα 3-4. Ήταν ωραία παιχνίδια και αξέχαστες στιγμές».

Για το ματς με την Άρσεναλ και το αντίστοιχο με την Μπαρτσελόνα:

«Το κοινό σημείο είναι ότι είναι τεράστιες ομάδες, από τα φαβορί για την κατάκτηση. Είναι όμως διαφορετικές ομάδες και τελείως διαφορετικά παιχνίδια. Το επίπεδο είναι πολύ υψηλό και πρέπει να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό».