Η εντολή του Μέντι
On Field 20 Οκτωβρίου 2025 | 18:00

Η εντολή του Μέντι

Τι ζήτησε ο προπονητής του Ολυμπιακού για τον μεγάλο αυριανό αγώνα απέναντι στην Μπαρτσελόνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Vita.gr
Η άσκηση που ενδυναμώνει τους μυς και το έντερο

Η άσκηση που ενδυναμώνει τους μυς και το έντερο

Spotlight

Ο Ολυμπιακός ρίχνεται ξανά στην «μάχη» του Champions League και μετά τον πολύ δύσκολο αγώνα με την Άρσεναλ στο Λονδίνο, κοντράρεται μ΄ένα ακόμα μεγαθήριο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, την Μπαρτσελόνα.

Οι «ερυθρόλευκοι» θ’ αντιμετωπίσουν την Μπάρτσα στην Βαρκελώνη και δεν χρειάζονται… πολλά λόγια για να περιγράψει κάποιος τον βαθμό δυσκολίας της αποστολής των πρωταθλητών Ελλάδος. Και μόνο στο άκουσμα του αντιπάλου των πρωταιθλητών Ελλάδας, μπορεί να καταλάβει κάποιος πόσο δύσκολος είναι ο αυριανός αγώνας.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός θα παλέψει με όλες τους τις δυνάμεις, απέναντι σε μια από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου, όπως έκανε και εναντίον της Άρσεναλ στο Emirates.  Οι πειραιώτες θα προπονηθούν απόψε στο Μονζουίκ και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα πάρει τις αποφάσεις του, για την εντεκάδα με την οποία θα παρατάξει την ομάδα του.

Ο Ισπανός βέβαια δεν συνηθίζει να «δείχνει» εντεκάδα ούτε στην τελευταία προπόνηση και δεν πρόκειται ν’ αλλάξει συνήθειες ούτε και σήμερα. Ωστόσο υπάρχει ένα στοιχείο που πρέπει να τονίσουμε καθώς ο έμπειρος τεχνικός των πρωταθλητών Ελλάδος το θεωρεί κάτι παραπάνω από σημαντικό για την εξέλιξη του αγώνα.

Ποιο είναι αυτό; Μα φυσικά οι βοήθειες που θα πρέπει να δώσουν οι εξτρέμ στους μπακ, για την αντιμετώπιση των ακραίων επιθετικών της Μπαρτσελόνα και ειδικά του Λαμίν Γιαμάλ.

Καταλαβαίνει εύκολα κάποιος ότι μεγάλο μέρος του επιθετικού παιχνιδιού της Μπάρτσα θα περάσει από τα πόδια του 18χρονου «μάγου» στο δεξί άκρο της επίθεσης και η εντολή του Μεντιλίμπαρ είναι ξεκάθαρη.

Πρέπει να υπάρχουν πολλές βοήθειες από τον εξτρέμ στον μπακ για να μην βρει πεδίο δράσης ο νεαρός σούπερ σταρ των «μπλαουγκράνα». Δεν είναι τυχαίο που ο Μεντιλίμπαρ μίλησε πολλές φορές στους παίκτες του για το συγκεκριμένο θέμα, ζητώντας να υπάρχει αλληλοκάλυψη και γρήγορες επιστροφές.

Η Μπαρτσελόνα ανοίγει το παιχνίδι της στα άκρα και ο Γιαμάλ είναι ο παίκτης που μπορεί να κάνει την διαφορά με μία και μόνο κίνηση. Θα είναι λοιπόν σημαντικό για το πλάνο των πρωταθλητών Ελλάδας, να μην βρει ο νεαρός Ισπανός τους χώρους που θα του επιτρέψουν να γίνει απειλητικός.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» ποντάρει λοιπόν πολλά στις βοήθειες που θα πρέπει να δώσει ο εξτρέμ που θα παίξει αριστερά, στον Αριέλ Ορτέγκα, ο οποίος θα είναι ο μπακ στο αριστερό άκρο της άμυνας του Ολυμπιακού.

Θα χρειαστούν λοιπόν και γρήγορες επιστροφές από τον ακραίο επιθετικό για να δοθεί στήριγμα στον Ορτέγκα, σ’ ένα παιχνίδι που ο αμυντικός ρόλος των εξτρέμ του Ολυμπιακού είναι πιο σημαντικός από ποτέ.

Γι’ αυτό λοιπόν και ο Μεντιλίμπαρ επανέλαβε πολλές φορές την ανάγκη να υπάρχει προσήλωση των εξτρέμ και στο αμυντικό σκέλος του παιχνιδιού.

Ένα δεύτερο στοιχείο που είναι επίσης σημαντικό (και στο οποίο ο Ολυμπιακός πήρε πολύ καλό βαθμό στο Emirates απέναντι στην Άρσεναλ) είναι τα τρεξίματα και η ένταση στο παιχνίδι.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν εξαιρετικοί στο Λονδίνο σ’ αυτό τον τομέα, δείχνοντας ότι έχουν τις δυνάμεις ν’ ανταποκριθούν στο υψηλότερο επίπεδο κι αυτή την ένταση στα τρεξίματα θέλει να δει ο Μεντιλίμπαρ και στον αυριανό αγώνα απέναντι στην Μπάρτσα.

