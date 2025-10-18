sports betsson
18.10.2025 | 22:50
Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο – Διασωληνωμένος 13χρονος
Μεντιλίμπαρ: «Η νοοτροπία και η σκέψη μας πρέπει να είναι ίδια σε όλα τα παιχνίδια»
Ποδόσφαιρο 18 Οκτωβρίου 2025 | 20:39

Μεντιλίμπαρ: «Η νοοτροπία και η σκέψη μας πρέπει να είναι ίδια σε όλα τα παιχνίδια»

Ο Χοσέ Λουίς; Μεντιλίμπαρ, παρά το 2-0 επί της ΑΕΛ, τόνισε οτι δεν του άρεσε ο τρόπος με τον οποίο οι παίκτες του αντιμετώπισαν το παιχνίδι και πως θα πρέπει σε όλα τα ματς να δείχνουν τον ίδιο ζήλο.

Τρεις μέρες πριν το μεγάλο ματς με την Μπαρτσελόνα για το Champions League ο Ολυμπιακός πέρασε με 2-0 από την έδρα της ΑΕΛ Novibet και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι στη Λάρισα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας του ενώ ενόψει Μπάρτσα ξεκαθάρισε πως η νοοτροπία των Πειραιωτών είναι πάντα η ίδια.

Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου

Το σχόλιό σας για τον αγώνα;

«Στο πρώτο ημίχρονο πήγαμε στ’ αποδυτήρια με 2-0 και θα μπορούσαμε να βάλουμε πολλά περισσότερα. Ο αντίπαλος μπορεί να μη μας απείλησε καθόλου, ωστόσο δε μου άρεσε καθόλου ο τρόπος που αγωνιστήκαμε και αντιμετωπίσαμε το παιχνίδι, ήταν ένα ημίχρονο στο οποίο δε μου άρεσε τίποτα».

Αυτό που λέτε είναι ένα «καμπανάκι» ενόψει Μπαρτσελόνα;

«Αυτό που θέλω να πω είναι πως στο ποδόσφαιρο δεν παίζει μόνο το αποτέλεσμα και τα γκολ, φυσικά αυτά μετράνε και δείχνουν ποιος κερδίζει, όμως πρέπει να κοιτάμε και το πως παίζεις. Δεν ξέρω αν ο Τζολάκης έκανε κάποια απόκρουση, αλλά με άλλον αντίπαλο αν αγωνιστούμε έτσι όπως την Τρίτη για παράδειγμα, ο αντίπαλος θα μας βλάψει και θα είναι δύσκολα για εμάς, θα πρέπει να είμαστε διαφορετικοί στον τρόπο που παίζουμε ανεξαρτήτου αποτελέσματος, δεν έχει σημασία μόνο πόσα γκολ σκοράρεις αλλά και πως αγωνίζεσαι».

Ήταν θέμα αγωνιστικό μόνο ή και πνευματικής ετοιμότητας ενόψει και του αγώνα με την Μπαρτσελόνα;

«Η νοοτροπία και η σκέψη μας πρέπει να είναι ίδια σε όλα τα ματς. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να παίξουμε καλά, να κερδίσουμε, να είμαστε ανταγωνιστικοί και να μην επιτρέπουμε στον αντίπαλο να κάνει το παιχνίδι του. Δε μας ενδιαφέρει σε ποια έδρα είμαστε, σε ποια διοργάνωση ή απέναντι σε ποιον αντίπαλο παίζουμε, εμείς πρέπει να είμαστε πάντα εκεί και ο στόχος μας να είναι ο ίδιος να είμαστε καλοί και να κερδίζουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε διαφορετικοί κάθε φορά με διαφορετικό αντίπαλο».

Μετά από το ματς αυτό του Μάνσα έχετε σκοπό να του δώσετε περισσότερο χρόνο συμμετοχής στη συνέχεια;

«Θα το δούμε αυτό. Σίγουρα ήταν καλός και ήταν από τα καλύτερα που είχαμε να δείξουμε στον αγώνα. Θα είναι όμως κάτι που θα πρέπει να το επαναλάβει και σε άλλα παιχνίδια για να είμαστε και εμείς σίγουροι για αυτόν».

Ένα σχόλιο για την ΑΕΛ και την ατμόσφαιρα του γηπέδου…

«Είναι αλήθεια πως ξεκίνησαν άσχημα το παιχνίδι δεχόμενοι ένα γκολ στο πρώτο λεπτό και αυτό δεν είναι εύκολο για κανέναν. Μπορεί να μην μας απείλησαν καθόλου και δεν κατάφεραν να μας αγχώσουν. Ωστόσο θεωρώ ότι ήταν καλύτερη η ΑΕΛ από εμάς, κυκλοφόρησαν καλά την μπάλα, έκλεψαν περισσότερες φορές την μπάλα απ’ ότι εμείς και σίγουρα η ατμόσφαιρα που δημιουργείται στο γήπεδο είναι ωραία. Ήρθα για πρώτη φορά σε αυτήν την πόλη».

Μετά το λάθος του Τζολάκη στην Εθνική, νιώσατε την ανάγκη να του μιλήσετε να του πείτε κάτι ή δεν χρειαζόταν;

«Του μίλησα και του είπα ότι τον εμπιστεύομαι και θα πρέπει να είναι ήρεμος γιατί τον εμπιστευόμαστε όλοι στην ομάδα. Επίσης στα παιχνίδια που είχε η Ελλάδα πιστεύω ότι δεν ήταν μόνο ο Τζολάκης αυτός ο οποίος δεν έκανε σωστά πράγματα».

Η ΑΕΛ πήρε από τον Ολυμπιακό τον Αλέξανδρο Αναγνωστόπουλο, ενώ στον Ολυμπιακό υπάρχει ο Λαρισαίος τερματοφύλακας Νίκος Μπότης, ένα σχόλιο για τους δύο τερματοφύλακες;

«Δεν ήξερα ότι ο Μπότης είναι από τη Λάρισα, ωστόσο δεν είναι στην ευρωπαϊκή μας λίστα γιατί δε θεωρείται Έλληνας για τη λίστα σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προπονείται όμως καθημερινά μαζί μας, τα πηγαίνει πολύ καλά με τη δεύτερη ομάδα και ελπίζουμε κάποια στιγμή να αγωνιστεί και μαζί μας. Ήταν μαζί μας ο Αναγνωστόπουλος πέρσι, αλλά σκεφτήκαμε πως στη θέση που αγωνίζεται έχουμε τους Τζολάκη, Πασχαλάκη και αποφασίσαμε να έχουμε για τρίτο τερματοφύλακα κάποιον πιο νέο και για αυτό τον αφήσαμε να φύγει», κατέληξε ο Μεντιλίμπαρ.

Σύνταξη
