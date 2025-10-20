To άρθρο της Μπαρτσελόνα για τον Μεντιλίμπαρ: «Ένα γνώριμο πρόσωπο»

To άρθρο έχει τίτλο: «Μεντιλίμπαρ: Ένα γνώριμο πρόσωπο» και αναφέρει χαρακτηριστικά:

Ο Ολυμπιακός είναι η έβδομη διαφορετική ομάδα με την οποία ο Μεντιλίμπαρ έχει αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ διασταυρώνονται για μία ακόμη φορά αυτή την Τρίτη στο Ολυμπιακό Στάδιο αυτή τη φορά στη φάση των ομίλων του Champions League. Ο νυν προπονητής του Ολυμπιακού είναι ένα γνώριμο πρόσωπο για τους οπαδούς της Μπάρτσα, έχοντας αντιμετωπίσει τους Καταλανούς συνολικά 25 φορές όλα αυτά τα χρόνια.

Κλασικός προπονητής

Ο Βάσκος προπονητής υπήρξε μια μόνιμη μορφή στο ισπανικό ποδόσφαιρο καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς καριέρας του, διευθύνοντας μια σειρά από ομάδες της κορυφαίας κατηγορίας και ως εκ τούτου έχει αντιμετωπίσει την Μπάρτσα σε πολλές περιπτώσεις. Η πρώτη του συνάντηση με τους Καταλανούς ήταν το 2007 όταν ήταν επικεφαλής της Ρεάλ Βαγιαδολίδ, και η πιο πρόσφατη ήταν με τη Σεβίλλη το 2023. Μεταξύ αυτών των δύο, αντιμετώπισε επίσης την Μπάρτσα ως προπονητής της Οσασούνα, της Λεβάντε, της Έιμπαρ και της Αλαβές, έξι διαφορετικοί σύλλογοι συνολικά. Το ρεκόρ ευνοεί συντριπτικά την Μπάρτσα: 21 νίκες, τρεις ισοπαλίες και μόλις μία ήττα, με διαφορά τερμάτων 79 υπέρ και 14 κατά.

Τρίτη συνάντηση στο UCL

Αυτή θα είναι μόλις η τρίτη φορά που η Μπάρτσα και ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθούν, μετά τις δύο συγκρούσεις τους τον Οκτώβριο του 2017. Η πρώτη, στο Καμπ Νου, έληξε με νίκη 3-1 για την Μπάρτσα, ένας αγώνας που έμεινε στη μνήμη για το 100ό ευρωπαϊκό γκολ του Λέο Μέσι, το οποίο σημειώθηκε με ένα φάουλ-σήμα κατατεθέν του. Ο αγώνας ρεβάνς στον Πειραιά, στο Στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης, έληξε με λευκή ισοπαλία (0-0).

Δυνατή κόντρα με τους Έλληνες

Πέρα από τον Ολυμπιακό, η Μπάρτσα έχει συναντήσει και αρκετές άλλες ελληνικές ομάδες όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και Πανιωνίου, καταγράφοντας 10 νίκες, δύο ισοπαλίες και μόλις δύο ήττες.

Το βράδυ της Τρίτης, Καταλανοί και Έλληνες θα γράψουν ένα νέο κεφάλαιο σε αυτή την ιστορία. Ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ έχει συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό σε δύο παιχνίδια, ενώ οι παίκτες του Χάνσι Φλικ, μετά την ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν, θα είναι απελπισμένοι για τρεις βαθμούς για να παραμείνουν στην πορεία για μια θέση στην κορυφαία οκτάδα και να εξασφαλίσουν την απευθείας πρόκριση στη φάση των «16».