sports betsson
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
To άρθρο της Μπαρτσελόνα για τον Μεντιλίμπαρ: «Ένα γνώριμο πρόσωπο»
On Field 20 Οκτωβρίου 2025 | 17:01

To άρθρο της Μπαρτσελόνα για τον Μεντιλίμπαρ: «Ένα γνώριμο πρόσωπο»

Αρθρο για τον προπονητή του Ολυμπιακού Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ φιλοξενεί η ιστοσελίδα της Μπαρτσελόνα, ενόψει της αναμέτρησης για το Champions League, ενώ αναφέρει και την προϊστορία των δύο ομάδων.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
A
A
Vita.gr
Η άσκηση που ενδυναμώνει τους μυς και το έντερο

Η άσκηση που ενδυναμώνει τους μυς και το έντερο

Spotlight

To άρθρο έχει τίτλο: «Μεντιλίμπαρ: Ένα γνώριμο πρόσωπο» και αναφέρει χαρακτηριστικά:

Ο Ολυμπιακός είναι η έβδομη διαφορετική ομάδα με την οποία ο Μεντιλίμπαρ έχει αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ διασταυρώνονται για μία ακόμη φορά αυτή την Τρίτη στο Ολυμπιακό Στάδιο αυτή τη φορά στη φάση των ομίλων του Champions League. Ο νυν προπονητής του Ολυμπιακού είναι ένα γνώριμο πρόσωπο για τους οπαδούς της Μπάρτσα, έχοντας αντιμετωπίσει τους Καταλανούς συνολικά 25 φορές όλα αυτά τα χρόνια.

Κλασικός προπονητής

Ο Βάσκος προπονητής υπήρξε μια μόνιμη μορφή στο ισπανικό ποδόσφαιρο καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς καριέρας του, διευθύνοντας μια σειρά από ομάδες της κορυφαίας κατηγορίας και ως εκ τούτου έχει αντιμετωπίσει την Μπάρτσα σε πολλές περιπτώσεις. Η πρώτη του συνάντηση με τους Καταλανούς ήταν το 2007 όταν ήταν επικεφαλής της Ρεάλ Βαγιαδολίδ, και η πιο πρόσφατη ήταν με τη Σεβίλλη το 2023. Μεταξύ αυτών των δύο, αντιμετώπισε επίσης την Μπάρτσα ως προπονητής της Οσασούνα, της Λεβάντε, της Έιμπαρ και της Αλαβές, έξι διαφορετικοί σύλλογοι συνολικά. Το ρεκόρ ευνοεί συντριπτικά την Μπάρτσα: 21 νίκες, τρεις ισοπαλίες και μόλις μία ήττα, με διαφορά τερμάτων 79 υπέρ και 14 κατά.

Τρίτη συνάντηση στο UCL

Αυτή θα είναι μόλις η τρίτη φορά που η Μπάρτσα και ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθούν, μετά τις δύο συγκρούσεις τους τον Οκτώβριο του 2017. Η πρώτη, στο Καμπ Νου, έληξε με νίκη 3-1 για την Μπάρτσα, ένας αγώνας που έμεινε στη μνήμη για το 100ό ευρωπαϊκό γκολ του Λέο Μέσι, το οποίο σημειώθηκε με ένα φάουλ-σήμα κατατεθέν του. Ο αγώνας ρεβάνς στον Πειραιά, στο Στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης, έληξε με λευκή ισοπαλία (0-0).

Δυνατή κόντρα με τους Έλληνες

Πέρα από τον Ολυμπιακό, η Μπάρτσα έχει συναντήσει και αρκετές άλλες ελληνικές ομάδες όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και Πανιωνίου, καταγράφοντας 10 νίκες, δύο ισοπαλίες και μόλις δύο ήττες.

Το βράδυ της Τρίτης, Καταλανοί και Έλληνες θα γράψουν ένα νέο κεφάλαιο σε αυτή την ιστορία. Ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ έχει συγκεντρώσει μόλις έναν βαθμό σε δύο παιχνίδια, ενώ οι παίκτες του Χάνσι Φλικ, μετά την ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν, θα είναι απελπισμένοι για τρεις βαθμούς για να παραμείνουν στην πορεία για μια θέση στην κορυφαία οκτάδα και να εξασφαλίσουν την απευθείας πρόκριση στη φάση των «16».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αντίδραση μετά το πενθήμερο πτωτικό σερί στην αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αντίδραση μετά το πενθήμερο πτωτικό σερί στην αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η άσκηση που ενδυναμώνει τους μυς και το έντερο

Η άσκηση που ενδυναμώνει τους μυς και το έντερο

Markets
Μπουζνά (Euronext): Δεν θα δώσουμε υψηλότερο τίμημα για την ΕΧΑΕ

Μπουζνά (Euronext): Δεν θα δώσουμε υψηλότερο τίμημα για την ΕΧΑΕ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream sports
Φερμίν: «Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός, θα είναι ένας δύσκολος αγώνας – Ο Γιαμάλ είναι ο καλύτερος στον κόσμο»
Champions League 20.10.25

Φερμίν: «Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός, θα είναι ένας δύσκολος αγώνας – Ο Γιαμάλ είναι ο καλύτερος στον κόσμο»

Ο Φερμίν Λόπεθ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του παιχνιδιού της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι δεν θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι.

Σύνταξη
Ντέκο σε Φλικ: «Γύρισε την άμυνα δέκα μέτρα πίσω»
Μπαρτσελόνα 20.10.25

Ντέκο σε Φλικ: «Γύρισε την άμυνα δέκα μέτρα πίσω»

Αντιπαράθεση ανάμεσα στον τεχνικό διευθυντή και τον Γερμανό προπονητή της Μπαρτσελόνα για τα αμυντικά κενά - Εσωτερική ένταση στα αποδυτήρια και οικονομικές ζημίες για δεύτερη χρονιά συνθέτουν το πιο εκρηκτικό σκηνικό στη σύγχρονη εποχή των «μπλαουγκράνα».

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ντάνι Γκαρθία: «Θα κάνουμε το παιχνίδι μας με την Μπαρτσελόνα – Θρύλος ο Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό»
Champions League 20.10.25

Ντάνι Γκαρθία: «Θα κάνουμε το παιχνίδι μας με την Μπαρτσελόνα – Θρύλος ο Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό»

Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε στη «Mundo Deportivo» ενόψει της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45), αποθέωσε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ αναφέρθηκε και στις ιδιαιτερότητες της ζωής στην Αθήνα.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Με Στρεφέτσα, Ταρέμι, αλλά χωρίς Ροντινέι η αποστολή για το σπουδαίο ματς με την Μπαρτσελόνα (pic)
Champions League 20.10.25

Μέσα Στρεφέτσα, Ταρέμι, εκτός ο Ροντινέι: Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με την Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45) στο σπουδαίο παιχνίδι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή που θα «πετάξει» για Βαρκελώνη.

Σύνταξη
Οι ομάδες σκέφτονται να ζητήσουν από την UEFA περισσότερες αλλαγές
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Οι ομάδες σκέφτονται να ζητήσουν από την UEFA περισσότερες αλλαγές

Να καταθέσουν στην UEFA πρόταση που θα επιτρέπει και έκτη αλλαγή κατά τη διάρκεια των αγώνων αλλά και μεγαλύτερο «ενεργό» ρόστερ κατά τη διάρκεια της σεζόν, σκέφτονται οι ομάδες-μέλη της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Συλλόγων.

Σύνταξη
Καλύτερος νέος παίκτης της χρονιάς: Ο Χρήστος Μουζακίτης παραμένει πρώτος στις προτιμήσεις του κοινού
Ποδόσφαιρο 15.10.25

Καλύτερος νέος παίκτης της χρονιάς: Ο Χρήστος Μουζακίτης παραμένει πρώτος στις προτιμήσεις του κοινού

Δεν... γίνεται να χάσει το βραβείο Golden Boy Web 2025 ο Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος προηγείται με ποσοστό 50,1% στον τρίτο γύρο της ψηφοφορίας του «tuttosport».

Σύνταξη
Το οικονομικό «δράμα», το χρέος δισεκατομμυρίων της Μπαρτσελόνα και το «παιχνίδι» εντυπώσεων με τους αριθμούς
On Field 14.10.25

Το οικονομικό «δράμα», το χρέος δισεκατομμυρίων της Μπαρτσελόνα και το «παιχνίδι» εντυπώσεων με τους αριθμούς

Σοκάρουν τα οικονομικά δεδομένα της Μπαρτσελόνα, με το χρέος της να εμφανίζεται να ξεπερνά ακόμη και την εκτιμώμενη συνολική αξία του συλλόγου στην αγορά, καθιστώντας το τεχνικά μη βιώσιμο. Οι «μπηχτές» για τα 4.000.000.000 €, η έρευνα που «δείχνει» 2,484 δισεκατομμύρια ευρώ χρεός, τα «βάρη», η Goldman Sachs και ο ρόλος του πρότζεκτ «Espai Barça».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα με Λεβαντόφσκι: Τραυματίστηκε και τέθηκε νοκ-άουτ με Ολυμπιακό και Ρεάλ
Champions League 14.10.25

Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα με Λεβαντόφσκι: Τραυματίστηκε και τέθηκε νοκ-άουτ με Ολυμπιακό και Ρεάλ

Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει να έχει προβλήματα και έρχονται τα ματς με Χιρόνα και Ολυμπιακό - Τραυματίστηκε και ο Λεβαντόφσκι, ποια είναι η κατάσταση του Ραφίνια.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: Νέα σύνοδος των «προθύμων» την Παρασκευή στο Λονδίνο – Θα πάει και ο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι
Διπλωματικές κινήσεις 20.10.25

Ουκρανία: Νέα σύνοδος των «προθύμων» την Παρασκευή στο Λονδίνο – Θα πάει και ο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο νέα σύνοδος της «Συμμαχίας των προθύμων» για τη στήριξη της Ουκρανίας. Θα παραστεί και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύνταξη
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία και θέλει να απαγορεύσει κινητοποιήσεις – Πρέπει να φύγει
Από τη Δράμα 20.10.25

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης φοβάται την κοινωνία και θέλει να απαγορεύσει κινητοποιήσεις – Πρέπει να φύγει

Βολές στον πρωθυπουργό από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο, κατά την περιοδεία του στη Δράμα - «Δυστυχώς για τον κ. Μητσοτάκη, οι ακρίτες είναι μόνο υποκριτικές φωτογραφίες στους φράχτες», είπε

Σύνταξη
Η «μπάλα πήρε» και τον Σαλάχ
On Field 20.10.25

Η «μπάλα πήρε» και τον Σαλάχ

Χαμός στην Λίβερπουλ μετά την ήττα από την Γιουνάιτεντ στο Άνφιλντ και από την σκληρή κριτική δεν ξέφυγε ούτε ο Μοχάμεντ Σαλάχ…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μεσσηνία: Η συνάντηση ανιψιού και 22χρονου πριν το έγκλημα – Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων
Ελλάδα 20.10.25

Μεσσηνία: Η συνάντηση ανιψιού και 22χρονου πριν το έγκλημα – Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. η ανάλυση των τηλεφωνικών κλήσεων

Τα στοιχεία από την άρση του απορρήτου 7 τηλεφωνικών συνδέσεων ίσως ρίξουν φως στα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης - Νέες αποκαλύψεις για τις σχέσεις 22χρονου και ανιψιού του 68χρονου

Σύνταξη
Ο Γκλεν Πάουελ έπρεπε να πάρει την ευλογία του Στίβεν Κινγκ για να πρωταγωνιστήσει στο «Running Man»
Hit Man; 20.10.25

Ο Γκλεν Πάουελ έπρεπε να πάρει την ευλογία του Στίβεν Κινγκ για να πρωταγωνιστήσει στο «Running Man»

Στο «The Running Man», ο Γκλεν Πάουελ υποδύεται τον Μπεν, έναν εργάτη που στην προσπάθεια του να βοηθήσει την άρρωστη κόρη του αποφασίζει να συμμετάσχει σε ένα σόου για αιμοδιψείς τηλεθεατές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λούβρο: Κλειστό μέχρι νεωτέρας μετά τη ληστεία – Διαψεύδει ότι ζήτησε από ισραηλινή εταιρεία να κάνει έρευνα
Ιστορική κλοπή 20.10.25

Λούβρο: Κλειστό μέχρι νεωτέρας μετά τη ληστεία – Διαψεύδει ότι ζήτησε από ισραηλινή εταιρεία να κάνει έρευνα

Κλειστό τουλάχιστον για δύο ημέρες θα παραμείνει το Λούβρο, μετά την κινηματογραφική ληστεία κοσμημάτων. Σφοδρή κριτική για την πλημμελή ασφάλεια, ενώ αναπτύσσονται θεωρίες για τους δράστες.

Σύνταξη
Με την 5η καλύτερη επίδοση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ο Λευτέρης Πετρούνιας
Άλλα Αθλήματα 20.10.25

Με την 5η καλύτερη επίδοση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ο Λευτέρης Πετρούνιας

Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε για 7η φορα στην καριέρα του, σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, στη διοργάνωση που φιλοξενείται στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
«Ελπίζω να πάει στη φυλακή» – Ο βραβευμένος στις Κάννες Βραζιλιάνος σκηνοθέτης για τον Μπολσονάρο και την πολιτική αμνησία
Βία και εξουσία 20.10.25

«Ελπίζω να πάει στη φυλακή» - Ο βραβευμένος στις Κάννες Βραζιλιάνος σκηνοθέτης για τον Μπολσονάρο και την πολιτική αμνησία

Το συναρπαστικό θρίλερ του Κλέμπερ Μεντόσα Φίλιο «Ο Μυστικός Πράκτορας» (The Secret Agent) διαδραματίζεται στη δεκαετία του '70, αλλά ρίχνει φως στην πολιτική του σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η εντολή του Μέντι
On Field 20.10.25

Η εντολή του Μέντι

Τι ζήτησε ο προπονητής του Ολυμπιακού για τον μεγάλο αυριανό αγώνα απέναντι στην Μπαρτσελόνα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η NASA αναζητά εναλλακτικό συνεργάτη καθώς ο Μασκ καθυστερεί την επιστροφή στη Σελήνη
Πρόγραμμα Artemis 20.10.25

Πλήγμα για τον Έλον Μασκ – Η NASA αναζητά άλλο συνεργάτη για την επιστροφή στη Σελήνη

Το σκάφος Starship της SpaceX υποτίθεται ότι θα μεταφέρει τους Αμερικανούς πίσω στην επιφάνεια της Σελήνης. Η ανάπτυξή του καθυστερεί και η NASA δηλώνει ανοιχτή σε άλλους εργολάβους,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Green Day, Linkin Park, Muse, Foo Fighters: Οι τιτάνες του 21ου αιώνα – Ποιος κατέκτησε την κορυφή
Rock μόνο 20.10.25

Green Day, Linkin Park, Muse, Foo Fighters: Οι τιτάνες του 21ου αιώνα – Ποιος κατέκτησε την κορυφή

Η φετινή Εθνική Ημέρα Άλμπουμ (National Album Day) στη Βρετανία γιόρτασε τη ροκ μουσική σκηνή και τα Official Charts αποκάλυψαν τη λίστα με τα 40 μεγαλύτερα ροκ και μέταλ άλμπουμ του 21ου αιώνα. Αυτοί είναι οι δυνατοί

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Άρης: Υποβλήθηκε σε επέμβαση ο Βοριαζίδης
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Άρης: Υποβλήθηκε σε επέμβαση ο Βοριαζίδης

Πετυχημένη ήταν η χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη ο νεαρός μεσοεπιθετικός του Άρη και πλέον θα περάσει από τις υπόλοιπες εξετάσεις που κρίνονται απαραίτητες των ιατρών του.

Σύνταξη
Ενοικιαστές σε απόγνωση, με όπλο το μαύρο χιούμορ: Η viral αγγελία στα Χανιά για το «κοτέτσι» των 1650 ευρώ
Viral 20.10.25

Ενοικιαστές σε απόγνωση, με όπλο το μαύρο χιούμορ: Η viral αγγελία στα Χανιά για το «κοτέτσι» των 1650 ευρώ

Οι υποψήφιοι ενοικιαστές είναι αντιμέτωποι με τις εξωφρενικές απαιτήσεις των ιδιοκτητών, ενώ το ράλι στα ενοίκια συνεχίζεται. Χιουμοριστική αγγελία αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος.

Σύνταξη
Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει εν ενεργεία συνάδελφό της για άγριο ξυλοδαρμό σε νυχτερινό κέντρο
Ελλάδα 20.10.25

Γυναίκα αστυνομικός καταγγέλλει εν ενεργεία συνάδελφό της για άγριο ξυλοδαρμό σε νυχτερινό κέντρο

Η αστυνομικός υποστηρίζει ότι έχει κάνει μήνυση εις βάρος του πρώην συντρόφου της για revenge pron ωστόσο αυτός συνεχίζει να την εκφοβίζει - Η ανώνυμη «ροζ» καταγγελία που είχε γίνει εις βάρος της

Σύνταξη
Φουρτούνα στο Μαξίμου πριν την «Ιθάκη» του Τσίπρα – Τώρα το «μαξιλάρι» μας έσωσε στην πανδημία
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

Φουρτούνα στο Μαξίμου πριν την «Ιθάκη» του Τσίπρα – Τώρα το «μαξιλάρι» μας έσωσε στην πανδημία

Η κυβέρνηση άθελά της παραδέχτηκε ότι η ΝΔ το καλοκαίρι του 2015 έβαλε πλάτη για μια συμφωνία που τελικά αποδείχθηκε επωφελής για τη χώρα. Το «μαξιλάρι» του Τσίπρα ήταν τελικά το εισιτήριο για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Η πρώτη γνωριμία των Κάλουμ Τέρνερ και Ντούα Λίπα θυμίζει χολιγουντιανή ταινία
Έρωτας 20.10.25

Η πρώτη γνωριμία των Κάλουμ Τέρνερ και Ντούα Λίπα θυμίζει χολιγουντιανή ταινία

«Καθίσαμε ο ένας δίπλα στον άλλο και συνειδητοποιήσαμε ότι διαβάζαμε το ίδιο βιβλίο, κάτι που είναι τρελό» αποκάλυψε ο Κάλουμ Τέρνερ μιλώντας για την γνωριμία του με την σύντροφο του, Ντούα Λίπα.

Σύνταξη
Premier League: Στα… σκαριά νέο salary cap
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Premier League: Στα… σκαριά νέο salary cap

Ψήφος – ορόσημο τον Νοέμβριο για το «όριο δαπανών» των συλλόγων - Η Premier League ετοιμάζεται για μια ιστορική οικονομική μεταρρύθμιση.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο