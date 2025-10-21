Ανατροπή με Φεράν Τόρες στην Μπαρτσελόνα: Στην αποστολή για το ματς με τον Ολυμπιακό (pic)
Ο Χάνσι Φλικ ανακοίνωσε την αποστολή της Μπαρτσελόνα για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, με τον Φεράν Τόρες να βρίσκεται κανονικά σε αυτή.
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ» σε μια σπουδαία αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Χάνσι Φλικ ανακοίνωσε την αποστολή για το ματς.
Ο Γερμανός τεχνικός θα έχει αρκετές απουσίες για το ματς με τους νταμπλούχους Ελλάδας, όμως προχώρησε σε μια μεγάλη έκπληξη, καθώς ο Φεράν Τόρες συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για την αποψινή αναμέτρηση.
Συγκεκριμένα, κόντρα σε όσα γράφτηκαν τα τελευταία 24ωρα για τον Ισπανό επιθετικό του και τον τραυματισμό που έχει υποστεί, ο Φλικ τον πήρε κανονικά μαζί του.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο διεθνής επιθετικός, που φέτος έχει 5 γκολ σε 10 εμφανίσεις, ξεπέρασε τον τραυματισμό του και μπήκε στην αποστολή για την αναμέτρηση του «Μοντζουίκ».
Από εκεί και πέρα, είναι δεδομένη η απουσία του Αντρέας Κρίστενσεν, που προστέθηκε σε αυτές των Τερ Στέγκεν, Γκαρσία, Όλμο, Γκάβι, Ραφίνια και Λεβαντόφσκι.
Δείτε την αποστολή της Μπαρτσελόνα για το ματς με τον Ολυμπιακό:
𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐂𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 🚨#BarçaOlympiacos | @ChampionsLeague pic.twitter.com/79lmmyotA3
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 21, 2025
