Ανατροπή με Φεράν Τόρες στην Μπαρτσελόνα: Στην αποστολή για το ματς με τον Ολυμπιακό (pic)

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ» σε μια σπουδαία αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League και ο Χάνσι Φλικ ανακοίνωσε την αποστολή για το ματς.

Ο Γερμανός τεχνικός θα έχει αρκετές απουσίες για το ματς με τους νταμπλούχους Ελλάδας, όμως προχώρησε σε μια μεγάλη έκπληξη, καθώς ο Φεράν Τόρες συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για την αποψινή αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα, κόντρα σε όσα γράφτηκαν τα τελευταία 24ωρα για τον Ισπανό επιθετικό του και τον τραυματισμό που έχει υποστεί, ο Φλικ τον πήρε κανονικά μαζί του.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο διεθνής επιθετικός, που φέτος έχει 5 γκολ σε 10 εμφανίσεις, ξεπέρασε τον τραυματισμό του και μπήκε στην αποστολή για την αναμέτρηση του «Μοντζουίκ».

Από εκεί και πέρα, είναι δεδομένη η απουσία του Αντρέας Κρίστενσεν, που προστέθηκε σε αυτές των Τερ Στέγκεν, Γκαρσία, Όλμο, Γκάβι, Ραφίνια και Λεβαντόφσκι.

Δείτε την αποστολή της Μπαρτσελόνα για το ματς με τον Ολυμπιακό: