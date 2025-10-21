Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Σπουδαίο ματς κόντρα στους «μπλαουγκράνα» στο «Μονζουίκ»

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι με τη Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι ερυθρόλευκοι κοντράρονται με την ομάδα του Χάνσι Φλικ στο «Μονζουίκ» (21/10, 19:45) με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του να αναμένεται να μετρήσουν τις δυνάμεις τους σε ένα άκρως απαιτητικό παιχνίδι απέναντι σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης.

Ο Βάσκος τεχνικός πήρε μαζί του στην αποστολή 23 ποδοσφαιριστές με τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα να είναι κανονικά διαθέσιμος, όπως και ο Μέχντι Ταρέμι, που δεν ήταν στην αποστολή για το ματς με την ΑΕΛ Novibet.

Οι απουσίες του Ολυμπιακού και της Μπαρτσελόνα

Από εκεί και πέρα, ο Μεντιλίμπαρ υπολογίζει κανονικά και στον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, που επέστρεψε το περασμένο Σάββατο μετά από 155 μέρες, ενώ είναι εκτός ο Ροντινέι, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει ακόμη τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί και δεν είναι διαθέσιμος.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Από την άλλη ο Χάνσι Φλικ αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα τραυματισμών με ένα ακόμα να παρουσιάζεται την τελευταία στιγμή.

Μετά τους Γκάβι, Ντάνι Όλμο, Γκαρθία, Λεβαντόφσκι, Ραφίνια και Φεράν Τόρες, πρόβλημα προέκυψε και με τον Αντρέας Κρίστενσεν.

Σύμφωνα με ισπανικά Μέσα, ο Δανός στόπερ δεν προπονήθηκε εχθές (20/10) με την υπόλοιπη ομάδα, αφού πήγε μεν στο προπονητικό κέντρο, όπως αναφέρουν, αλλά μετά από λίγο αποχώρησε.

Επίσης και ο Φεράν Τόρες τέθηκε νοκ άουτ σύμφωνα με τη Mundo Deportivo, καθώς εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο, με αποτέλεσμα να μην προπονηθεί.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

21/10 19:45 Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

21/10 19:45 Καϊράτ – Πάφος

21/10 22:00 Νιούκαστλ – Μπενφίκα

21/10 22:00 Αϊντχόφεν – Νάπολι

21/10 22:00 Λεβερκούζεν – Παρί Σεν Ζερμέν

21/10 22:00 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Ίντερ

21/10 22:00 Κοπεγχάγη – Ντόρτμουντ

21/10 22:00 Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι

21/10 22:00 Άρσεναλ – Ατλέτικο

22/10 17:45 Αθλέτικ – Καραμπάγκ

22/10 19:45 Γαλατάσαραϊ – Μπόντο/Γκλιμτ

22/10 22:00 Τσέλσι – Άγιαξ

22/10 22:00 Ρεάλ – Γιουβέντους

22/10 22:00 Σπόρτινγκ – Μαρσέιγ

22/10 22:00 Μονακό – Τότεναμ

22/10 22:00 Αταλάντα – Σλάβια

22/10 22:00 Άιντραχτ – Λίβερπουλ

22/10 22:00 Μπάγερν – Μπριζ