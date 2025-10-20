Live streaming η συνέντευξη Τύπου των Μεντιλίμπαρ – Γκαρθία εν όψει Μπαρτσελόνα
Παρακολουθήστε σε live streaming τη συνέντευξη Τύπου των Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ντάνι Γκαρθία ενόψει της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη για το Champions League
Ο Ολυμπιακός το βράδυ της Τρίτης (21/10, 19:45), θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εκπροσωπεί ο Ντάνι Γκαρθία.
Παρακολουθήστε παρακάτω σε Live Streaming τη συνέντευξη Τύπου…
