Live streaming η συνέντευξη Τύπου των Μεντιλίμπαρ – Γκαρθία εν όψει Μπαρτσελόνα

Ο Ολυμπιακός το βράδυ της Τρίτης (21/10, 19:45), θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο «Μονζουίκ» για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εκπροσωπεί ο Ντάνι Γκαρθία.

Παρακολουθήστε παρακάτω σε Live Streaming τη συνέντευξη Τύπου…