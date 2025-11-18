Youth League: Σε απίθανη ώρα το Καϊράτ – Ολυμπιακός
Η απίθανη ώρα που ορίστηκε το παιχνίδι των Νέων του Ολυμπιακού με τους αντίστοιχους της Καϊράτ για το Youth League.
- 427 προς 1: Σχεδόν ομόφωνη απόφαση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων υπέρ της δημοσίευσης των αρχείων Έπσταϊν
- Αυτή είναι η νέα εταιρεία του ιδρυτή της Amazon - Με όνομα που παραπέμπει στον μυθικό Τιτάνα
- Σουηδία: 18χρονος προετοίμαζε επίθεση στο «όνομα του Ισλαμικού Κράτους» σε φεστιβάλ στη Στοκχόλμη
- Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο του Αλέκου Φλαμπουράρη
Απίστευτο και όμως αληθινό! Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ για το Youth League, σε μία ώρα που στην καλύτερη περίπτωση τη λες ασυνήθιστη για τα ελληνικά (και όχι μόνο) δεδομένα.
Συγκεκριμένα οι δύο ομάδες θα παίξουν στις 9 Δεκεμβρίου στην Αστανα για την έκτη και τελευταία αγωνιστική της League Phase της διοργάνωσης και η αναμέτρηση θα διεξαχθεί πρωί.
Όχι απλά πρωί, αλλά στις 9:00 ώρα Ελλάδος, δηλαδή 12:00 τοπική ώρα, όπως γνωστοποίησε η διοργανώτρια αρχή του θεσμού και αυτό φυσικά έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την εποχή στη χώρα.
Τα αποτελέσματα των «μικρών» του Ολυμπιακού μέχρι τώρα στο Youth League:
Ολυμπιακός – Πάφος 4-0
Άρσεναλ – Ολυμπιακός 1-2
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 3-0
Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 2-2
- «Δεν είναι και η πιο έξυπνη στην πιάτσα»: Ο Έλον Μασκ απαντάει στην Μπίλι Άιλις και το beef συνεχίζεται
- ΕΟΠΥΥ: Παράνομες συνταγογραφήσεις 12 εκατ. ευρώ – Στο στόχαστρο 30 γιατροί και 62 φαρμακεία
- Λευκορωσία – Ελλάδα 0-0: Φινάλε με άδεια χέρια… (vids)
- Θεσσαλία: Κοινό αγροτικό μέτωπο και μπλόκο στη Νίκαια
- Κυψέλη: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το γηροκομείο – «Αντί για σεντόνια βάζαμε σακούλες σκουπιδιών»
- Dark web: Αυτό είναι το προφίλ του μέσου χρήστη του «σκοτεινού διαδικτύου»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις