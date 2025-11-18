Youth League: Σε απίθανη ώρα το Καϊράτ – Ολυμπιακός

Απίστευτο και όμως αληθινό! Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ για το Youth League, σε μία ώρα που στην καλύτερη περίπτωση τη λες ασυνήθιστη για τα ελληνικά (και όχι μόνο) δεδομένα.

Συγκεκριμένα οι δύο ομάδες θα παίξουν στις 9 Δεκεμβρίου στην Αστανα για την έκτη και τελευταία αγωνιστική της League Phase της διοργάνωσης και η αναμέτρηση θα διεξαχθεί πρωί.

Όχι απλά πρωί, αλλά στις 9:00 ώρα Ελλάδος, δηλαδή 12:00 τοπική ώρα, όπως γνωστοποίησε η διοργανώτρια αρχή του θεσμού και αυτό φυσικά έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την εποχή στη χώρα.

Τα αποτελέσματα των «μικρών» του Ολυμπιακού μέχρι τώρα στο Youth League:

Ολυμπιακός – Πάφος 4-0

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 1-2

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 3-0

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 2-2