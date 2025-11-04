Ο Ολυμπιακός Κ19 έμεινε ισόπαλος 2-2 με την Αϊντχόφεν στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Youth League.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν έτσι ακόμα έναν βαθμό, μετρώντας πλέον 7 ύστερα από δύο νίκες, μία ισοπαλία και 1 ήττα, με το σύνολο του Γιώργου Σίμου να βρίσκεται στη 12η θέση.

Αξίζει να σημειωθεί πως στα νοκ άουτ περνούν οι 22 πρώτοι του βαθμολογικού πίνακα, συν τους 10 που έρχονται από το μονοπάτι των πρωταθλητών.

Δείτε τη βαθμολογία: