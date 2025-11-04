Ολυμπιακός Κ19: Η βαθμολογία του Youth League μετά την ισοπαλία με την Αϊντχόφεν
Αυτή είναι η βαθμολογία του UEFA Youth League μετά το Ολυμπιακός Κ19 - Αϊντχόφεν Κ19 2-2 για την 4η αγωνιστική της League Phase.
- Το γλυπτό του «εσταυρωμένου θανατοποινίτη» Ντόναλντ Τραμπ
- Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Τασούλα – Δείτε φωτογραφίες
- Ο Λούλα ενάντια σε μία χερσαία εισβολή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα - Έτοιμος να μεσολαβήσει
- Απαγορευτικό της Κομισιόν για την Τουρκία: Αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, απειλεί με casus belli
Ο Ολυμπιακός Κ19 έμεινε ισόπαλος 2-2 με την Αϊντχόφεν στις εγκαταστάσεις του Ρέντη, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Youth League.
Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν έτσι ακόμα έναν βαθμό, μετρώντας πλέον 7 ύστερα από δύο νίκες, μία ισοπαλία και 1 ήττα, με το σύνολο του Γιώργου Σίμου να βρίσκεται στη 12η θέση.
Αξίζει να σημειωθεί πως στα νοκ άουτ περνούν οι 22 πρώτοι του βαθμολογικού πίνακα, συν τους 10 που έρχονται από το μονοπάτι των πρωταθλητών.
Δείτε τη βαθμολογία:
- Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν: Η ευκαιρία του Τσικίνιο (vid)
- Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν: Το ακυρωθέν γκολ του Σαϊμπάρι (vid)
- Άπιαστο σουτ του Ζέλσον και 1-0 για τον Ολυμπιακό κόντρα στην Αϊντχόφεν (vid)
- «Ηφαίστειο» το Καραϊσκάκη και φανταστικό κορεό από τους οπαδούς του Ολυμπιακού (vid, pics)
- Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 0-0: Ανώτεροι οι Ιταλοί, αλλά δεν βρήκαν γκολ… (vid)
- Παρέλαση στην Πράγα η Αρσεναλ, 3-0 τη Σλάβια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις