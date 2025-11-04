Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19 2-2: Ισοπαλία με καλό ποδόσφαιρο και φουλ για πρόκριση

Φουλ για μια ακόμη πρόκριση οι Νέοι του Ολυμπιακού! Οι «ερυθρόλευκοι» της Κ19 ήρθαν ισόπαλοι 2-2 με την αντίστοιχη της Αϊντχόφεν στου Ρέντη -παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ με δύο γκολ- και το αποτέλεσμα αυτό τους φέρνει στους 7 βαθμούς και την 12η -προς ώρας- θέση της League Phase του Youth League. Αυτό σημαίνει πως με δύο ματς να απομένουν (σ.σ. το ένα εξ αυτών κόντρα στην αδύναμη Καϊράτ) στην κυρίως φάση της διοργάνωσης που κατέκτησαν πριν δύο χρόνια, η παρουσία τους στις 22 προνομιούχες θέσεις που «στέλνουν» στα νοκ-άουτ συγκεντρώνει πάρα πολλές πιθανότητες.

Μετά τα δύο γκολ που δέχθηκε νωρίς στο ματς, η ομάδα του Γιώργου Σίμου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, μείωσε πριν το ημίχρονο και στο δεύτερο 45λεπτο θα μπορούσε κάλλιστα να είχε πετύχει και την ολική ανατροπή, αφού έχασε μεγάλες ευκαιρίες, παίζοντας ταυτόχρονα γρήγορο και ανά διαστήματα θεαματικό ποδόσφαιρο.

Αιφνιδίασαν οι Ολλανδοί

Η Αϊντχόφεν άνοιξε το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό με απευθείας φάουλ του Πένσο, το οποίο πέρασε από πολλά σώματα, μπέρδεψε τον Χριστοδουλόπουλο και κατέληξε στα δίχτυα. Στο 12ο λεπτό οι Ολλανδοί έχασαν μεγάλη ευκαιρία με τον Μποχουντάν να παίρνει την καρφωτή κεφαλιά και τον Χριστοδουλόπουλο να αποκρούει εντυπωσιακά, κρατώντας το 1-0.

Στο 23’ ο Μπαχάτι βγήκε απέναντι στον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, σούταρε, όμως η μπάλα πέρασε άουτ. Ο ίδιος παίκτης στο 31ο λεπτό, έφυγε στην πλάτη της άμυνας των ερυθρόλευκων και με διαγώνιο σουτ έκανε το 2-0 για τους Ολλανδούς.

«Ξύπνησε» και κυριάρχησε ο Ολυμπιακός

Από εκείνο το σημείο και έπειτα ο Ολυμπιακός σαν να αφυπνίστηκε και ήταν καταιγιστικός μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Λιατσικούρας στο 40ο λεπτό πάτησε στην περιοχή, γύρισε παράλληλα τη μπάλα και ο Τουφάκης μείωσε με τρομερό σουτ σε 2-1 για τον Ολυμπιακό. Σαν να μην έφτανε αυτό οι ερυθρόλευκη έφτασαν μία ανάσα από την ισοφάριση, πριν καν τελειώσει το πρώτο μέρος. Ο Αλαφάκης μπήκε μέσα στην περιοχή των Ολλανδών στο 44’ ανατράπηκε και κέρδισε πέναλτι για τους Πειραιώτες. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Λιατσικούρας, με τον Κούιστεν να αποκρούει ωστόσο και να κρατάει το 2-1 υπέρ της Αϊντχόφεν.

Ο Ολυμπιακός ισοφάρισε με το «καλημέρα» στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 49ο λεπτό, έκανε το 2-2 με τον Φίλη να δίνει τρομερή ασίστ στον Κολοκοτρώνη με τακουνάκι, με τον τελευταίο να σουτάρει και να ισοφαρίζει για τους Πειραιώτες. Οι ερυθρόλευκοι ήταν «μαγικοί» στο πρώτο κομμάτι του δευτέρου ημιχρόνου και δεν άφηναν τους Ολλανδούς να πάρουν… ανάσα. Ο Τουφάκης πάτησε στην περιοχή στο 65ο λεπτό, σούταρε, ο τερματοφύλακας της Αϊντχόφεν μπλόκαρε τη μπάλα και κράτησε το 2-2. Ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και έχασε μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία με τον Κότσαλο στο 90′, με το 2-2 να μένει μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Oλυμπιακός (Γιώργος Σίμος): Χριστοδουλόπουλος, Σιοζιός, Καρκασάλης, Μίλισιτς, Αβραμούλης (32′ Βασιλακόπουλος), Αλαφάκης, Κολοκοτρώνης Λιατσικούρας, Φίλης (83′ Κότσαλος), Τουφάκης (90′ Καλαϊτζίδης), Χάμζα.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Ολυμπιακού στο Youth League:

Ολυμπιακός – Πάφος 4-0

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 1-2

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 3-0

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 2-2

26/11 Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (17:00)

9/12 Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (10:00)