Συγκλονιστικός Συλαϊδόπουλος: Η μάχη που έδωσε με τον καρκίνο και ο δρόμος μέχρι την κατάκτηση του Youth League

Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος είναι ένας από τους ανερχόμενους προπονητές που συνεχώς εξελίσσεται, ενώ είναι ο πρώτος Έλληνας τεχνικός που κατέκτησε ευρωπαϊκό τίτλο, αφού στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης με την Κ19 του Ολυμπιακού το 2024.

Ο νυν προπονητής της Ρίο Άβε, που έγραψε ιστορία με την ομάδα νέων του Ολυμπιακού μίλησε στο Coache’s voice για την επαγγελματική του καριέρα έως τώρα, ενώ αποκάλυψε πως έδωσε μάχη με τον καρκίνο πριν από 18 χρόνια, όταν ήταν 28 ετών, καταφέρνοντας μάλιστα να βγει και νικητής!

Αναλυτικά όσα είπε ο Συλαϊδόπουλος:

«Στα 28 μου, χρειάστηκα χειρουργική επέμβαση στον ώμο, αλλά οι προεγχειρητικές εξετάσεις αποκάλυψαν κάτι πολύ περισσότερο από ένα κάταγμα”, έγραψε αρχικά ο Συλαϊδόπουλος.

“Οι γιατροί ανακάλυψαν έναν σπάνιο κακοήθη όγκο στην θωρακική μου περιοχή – μια εξεργασία στο στήθος μου που κανείς μας δεν περίμενε. Μέσα σε λίγες μέρες, το ποδόσφαιρο αντικαταστάθηκε από έξι μήνες χημειοθεραπείας. Ήταν ένα τεράστιο σοκ, αλλά θα το ξαναπέρασα για αυτό που ήρθε μετά.

Ο όγκος αφαιρέθηκε και ευτυχώς σήμερα είμαι υγιής, με την προοπτική που μου έδωσε αυτή η εμπειρία.

Άρχισα να βλέπω τη ζωή με μεγαλύτερη σαφήνεια και να αφήνω πίσω τα πράγματα που δεν είχαν σημασία. Αυτή η περίοδος διαμόρφωσε την προσωπικότητά μου και με έμαθε να βλέπω τα πάντα σε προοπτική στις δύσκολες στιγμές.

Ένα άλλο μάθημα από αυτό το κεφάλαιο της ζωής μου είναι ότι όλα είναι δυνατά αν πιστεύεις πραγματικά και συνεχίζεις να αγωνίζεσαι. Το ποδόσφαιρο και η ζωή έχουν πολλές ομοιότητες – μοιράζονται τις ίδιες αξίες τόσο στην επιτυχία όσο και στην αποτυχία.

Τυχερός και περήφανος που συμμετείχα στην κατάκτηση των δύο ευρωπαϊκών

Όπως είναι λογικό, ο 46χρονος προπονητής στάθηκε και στη σεζόν 2023/24, κατά την οποία ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία που κατακτά δύο τρόπαια της UEFA την ίδια σεζόν.

«Υπό την ηγεσία του Ευάγγελου Μαρινάκη, προέδρου του συλλόγου, ο Ολυμπιακός είχε εξελιχθεί σε έναν άρτια οργανωμένο ευρωπαϊκό οργανισμό. Ο κ. Μαρινάκης αποκατέστησε τη νοοτροπία νικητή που είναι μέρος του DNA του συλλόγου, με την υποστήριξη υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων και προσωπικοτήτων παγκόσμιας κλάσης, όπως ο Κριστιάν Καρεμπέ και ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς.

Όλα ξεκίνησαν από το όραμα του ιδιοκτήτη. Δεν ήταν τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός έγινε ο πρώτος σύλλογος στην ιστορία που κέρδισε δύο τρόπαια της UEFA στην ίδια σεζόν: το UEFA Youth League και το Conference League το 2023/24. Ήμουν τυχερός και περήφανος που συμμετείχα άμεσα και στις δύο επιτυχίες”, είπε μεταξύ άλλων για την κατάκτηση του Youth League και του Conference League ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος».