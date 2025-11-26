Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής φαίνεται πως έχει προκύψει στη Ρεάλ Μαδρίτης, λίγες μονάχα ώρες πριν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο (22:00) για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League.

Σύμφωνα με την AS, ο Τσάμπι Αλόνσο θα πρέπει να αλλάξει τα πλάνα του για το παιχνίδι κόντρα στους Πειραιώτες, μιας και είναι αμφίβολη η συμμετοχή του Τζουντ Μπέλινγκχαμ.

Το δημοσίευμα της «AS» για τον Μπέλινγκχαμ αναφέρει τα εξής:

«Ο Άγγλος διεθνής μέσος έχει μια ελαφριά θλάση στον υποκνημίδιο μυ δεν φαίνεται ανησυχητικός, αλλά είναι αμφίβολος για απόψε. Κυρίως για την αρχική ενδεκάδα. Η ιδέα, αυτή τη στιγμή, είναι να είναι αναπληρωματικός και να μπει στο δεύτερο ημίχρονο… αν χρειαστεί. Να… ξεκινήσει από τον πάγκο.

Αλλά εξακολουθούν να αξιολογούν πώς αισθάνεται. Και δεν αποκλείεται κανένα σενάριο».