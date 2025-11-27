Σπόρτινγκ – Κλαμπ Μπριζ 3-0: Εύκολο βράδυ για τους Πορτογάλους (vid)

Άλμα… οκτάδας για την Σπόρτινγκ η οποία επιβλήθηκε της Κλαμπ Μπριζ στη Λισαβόνα με 3-0, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Σε ένα παιχνίδι όπου ο Χρήστος Τζόλης ήταν βασικός για τους Βέλγους παίζοντας όλο το ματς, ενώ στον πάγκο βρέθηκε ο Γιώργος Βαγιαννίδης για τους Πορτογάλους που είχαν εκτός τον Φώτη Ιωαννίδη.

Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, σημείωσαν δύο γκολ αρκετά νωρίς στο πρώτο μέρος και στη συνέχεια διαχειρίστηκαν άψογα το προβάδισμα που είχαν χτίσει, σημειώνοντας και ένα τρίτο τέρμα για να δώσουν μεγαλύτερες διαστάσεις στη νίκη τους.

Το παιχνίδι στο πρώτο μέρος ήταν ισορροπημένο, με την κατοχή να μοιράζεται, ωστόσο η Σπόρτινγκ ήταν σαφώς η πιο απειλητική ομάδα. Στο 24′ μάλιστα οι Πορτογάλοι ευτύχισαν να προηγηθούν με τον Τζεοβένι Κέντα να κάνει το 1-0. Επτά λεπτά αργότερα μάλιστα τα «λιοντάρια» διπλασίασαν τα τέρματά τους με δράστη τον Λουίς Χαβιέ Σουάρεζ, που έγραψε το 2-0, το οποίο ήταν σκορ ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, οι φιλοξενούμενοι πήραν τα ηνία προσπάθησαν να πετύχουν το γκολ που θα τους έβαζε ξανά στη διεκδίκηση του παιχνιδιού, δίχως όμως αποτέλεσμα. Αντίθετα, ο Φρανσίσκο Τρινκάο στο 70ο λεπτό της συνάντησης σκόραρε και διαμόρφωσε το τελικό 3-0 αφού δεν άλλαξε κάτι στα εναπομείναντα είκοσι λεπτά.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η μη αποβολή του Γιούλμαντ στο 10ο λεπτό που θα άλλαζε τα ισορροπίες στο παιχνίδι, μιας και ο Δανός την… γλύτωσε λόγο του VAR που επανεξέτασε τη φάση.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Το δεύτερο γκολ της Σπόρτινγκ μόλις επτά λεπτά από το πρώτο, κάτι που… έκοψε τα πόδια των αντιπάλων.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Χοακίν Σέις που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τα εξτρέμ της Σπόρτινγκ, δέχθηκε κίτρινη κάρτα και μάλιστα έγινε αλλαγή.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Τόμπιας Στίλερ αρχικά απέβαλε τον Γιούλμαντ στο 10′ αλλά χρειάστηκε την παρέμβαση του VAR για να πάρει πίσω την απόφασή του.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Χρειάστηκε να καλέσει τον διαιτητή και να του υποδείξει πως δεν έπρεπε να διατηρήσει την κόκκινη κάρτα στον Γιούλμαντ.

ΣΚΟΡΕΡ:

Κέντα 24′, Σουάρεζ 31′, Τρινκάο 70′

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ: Σίλβα, Κατάμο (76’ Μπλόπα), Κέντα (76’ Άλισον Σάντος), Τρινκάο, Αραούχο (86’ Ρέις), Φρεσνέδα, Ινάσιο, Ντιομαντέ, Γιούλμαντ, Σιμόες (63’ Μορίτα), Σουάρες (86’ Ριμπέιρο)

ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ: Γιάκερς, Ορντόνιες, Σέις (81’ Ρομέρο), Σικέτ (81’ Σπίλερς), Φέρμαντ (61’ Τρεσόλντι), Ονεντικά, Φορμπς (74’ Βέτλεσεν), Τζόλης, Στάνκοβιτς (74’ Ντιακόν), Μέχελε, Βανάκεν.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ:

Η Σπόρτινγκ θα φιλοξενηθεί από την Μπάγερν Μονάχου (9/12, 19:45) και η Κλαμπ Μπριζ θα υποδεχθεί την Άρσεναλ (10/12, 22:00)