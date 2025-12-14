Άρσεναλ – Γουλβς 2-1: Γλίτωσε την γκέλα και πήγε στο +5

Τα… είδε όλα κόντρα στη Γουλβς η Άρσεναλ, η οποία όμως κατάφερε να πάρει μια μεγάλη νίκη και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, επικρατώντας στο «Έμιρεϊτς» με 2-1, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Premier League.

Ο αγώνας είχε ένα απόλυτα δραματικό φινάλε, με τους «κανονιέρηδες» να παίρνουν τα ηνία αργά στο δεύτερο μέρος και τους «λύκους» να ισοφαρίζουν στο 90′, όμως στις καθυστερήσεις το σύνολο του Μικέλ Αρτέτα έμεινε ζωντανό και πήρε τους τρεις βαθμούς.

Στο πρώτο ημίχρονο η Άρσεναλ ήταν κυρίαρχος, έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων και κάποιες καλές στιγμές, δίχως όμως να τις εκμεταλλευτεί. Στο δεύτερο 45λεπτό το ίδιο… έργο συνεχίστηκε, με τους Λονδρέζους να προηγούνται χάρη στο αυτογκόλ του Σαμ Τζόνστοουν στο 70′.

Κι εκεί που το ματς φαινόταν να είχε πάρει τον… δρόμο του, η Γουλβς βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει σε 1-1 στο 90′ με δράστη τον Τολού Αροκοντάρε. Η Άρσεναλ πάντως γλίτωσε το κάζο και με το νέο αυτογκόλ, αυτή τη φορά από τον Γέρσον Μοσκέρα, πήρε μια μεγάλη νίκη.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής:

Σάββατο 13/12

Τσέλσι-Έβερτον 2-0

Λίβερπουλ-Μπράιτον 2-0

Μπέρνλι-Φούλαμ 2-3

Άρσεναλ-Γουλβς

Κυριακή 14/12

Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ (16:00)

Σάντερλαντ-Νιουκάστλ (16:00)

Γουέστ Χαμ-Άστον Βίλα (16:00)

Μπρέντφορντ-Λιντς (18:30)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπόρνμουθ (22:00)

Η βαθμολογία:

Επόμενη αγωνιστική (17η):

Σάββατο (20/12)

Νιούκαστλ – Τσέλσι (14:30)

Γουλβς – Μπρέντφορντ (17:00)

Μάντσεστερ Σίτι – Γουέστ Χαμ (17:00)

Μπράιτον – Σάντερλαντ (17:00)

Μπόρνμουθ – Μπέρνλι (17:00)

Τότεναμ – Λίβερπουλ (19:30)

Λιντς – Κρίσταλ Πάλας (22:00)

Έβερτον – Άρσεναλ (22:00)

Κυριακή (21/12)

Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Δευτέρα (22/12)

Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)