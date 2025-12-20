Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας – Ο Μίκελ Αρτέτα μίλησε για το συμβόλαιο του με την Άρσεναλ

Ο Μίκελ Αρτέτα διανύει τον έκτο χρόνο παρουσίας του στον πάγκο της Άρσεναλ και δεν χωρά αμφιβολία πως ο Ισπανός προπονητής έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην ομάδα του Λονδίνου.

Οι «κανονιέρηδες» παίζουν εξαιρετικό ποδόσφαιρο και κάθε σεζόν (από την μέρα που ανέλαβε ο Αρτέτα) εμφανίζουν σημαντική βελτίωση στην αγωνιστική τους εικόνα.

Μόνο τυχαίο λοιπόν δεν είναι ότι οι Λονδρέζοι φιγουράρουν αυτή την στιγμή στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Πρέμιερ Λιγκ και πολλοί μάλιστα υποστηρίζουν ότι η Άρσεναλ είναι το φαβορί για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος.

Η αποστολή των πρωτευουσιάνων δεν θα είναι εύκολη, αλλά είναι ξεκάθαρο πως αυτός είναι ο στόχος των «κανονιέρηδων» κι αν δεν επιτευχθεί θα υπάρξει απογόητευση.

Μέσες – άκρες και ο ίδιος ο Αρτέτα συνέδεσε την επέκταση της συνεργασίας του με την ομάδα του Λονδίνου, με την εξέλιξη που θα έχει η φετινή σεζόν, με αν δηλαδή η Άρσεναλ καταφέρει να κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Αγγλία.

Το συμβόλαιο του Αρτέτα με την ομάδα του Λονδίνου λήγει το καλοκαίρι του 2027 και είναι προφανές ότι τόσο η διοίκηση του αγγλικού συλλόγου όσο και ο Ισπανός τεχνικός θα πρέπει σύντομα να καθίσουν στο τραπέζι, μιλώντας για το ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας του.

«Το συμβόλαιο που έχω με την Άρσεναλ λήγει σε ενάμιση χρόνο και θα ήταν ψέμα αν πω ότι δεν σκέφτομαι ήδη τι θα γίνει και αν θα παραμείνω στην ομάδα.

Για να υπογράψω όμως νέο συμβόλαιο θα πρέπει να κερδίσω αυτό το δικαίωμα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτή την στιγμή είναι λοιπόν νωρίς για να μιλήσουμε γι’ αυτό το θέμα καθώς τα πράγματα αλλάζουν μέρα με την μέρα.

Για να υπογράψω όμως νέο συμβόλαιο θα πρέπει να πετύχει και η ομάδα τους στόχους που έχει θέσει» τόνισε χαρακτηριστικά ο προπονητής των Λονδρέζων.

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί κι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφορά τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου που κάνουν λόγο για «ματιές» της Μάντσεστερ Σίτι και της Τσέλσι προς τον πάγκο της Άρσεναλ.

Πάντα με βάση τα σχετικά ρεπορτάζ οι «πολίτες» αλλά και οι «μπλε» βλέπουν με καλό μάτι το ενδεχόμενο πρόσληψης του Αρτέτα, σε περίπτωση αποχώρησης του Γκουαρντιόλα ή του Μαρέσκα κι αυτό «λέει» πολλά.

Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά άλλωστε ότι ο Αρτέτα έχει υπάρξει βοηθός του Γκουαρντιόλα στην Μάντσεστερ Σίτι (όπως βέβαια και ο Μαρέσκα) κι έχει κι αυτή την σημασία του.

Προς το παρόν αυτό που «καίει» τον Αρτέτα είναι να οδηγήσει την Άρσεναλ στην κατάκτηση της φετινής Πρέμιερ Λιγκ κι αν βέβαια το καταφέρει θα μιλήσει από θέση ισχύος στις διαπραγματεύσεις με την διοίκηση των πρωτευουσιάνων.