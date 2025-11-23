Αρτέτα: «Ο Σάκα θέλει να μείνει για πολλά χρόνια στην Άρσεναλ»

Η Αρσεναλ, μετά την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γουίλιαμ Σαλιμπά, συνεχίζει τις επαφές με τον Μπουκάγιο Σάκα για να υπογράψει το «συμβόλαιο ζωής», όπως το χαρακτηρίζει ο αγγλικός Τύπος, που θα τον κρατήσει για πάντα στην ομάδα του Λονδίνου.

Τις επαφές αυτές έχει αναλάβει ο αθλητικός διευθυντής των «κανονιέρηδων», Αντρέα Μπέρτα, και πρόθεση του είναι να επεκτείνει το συμβόλαιο του Αγγλου για τέσσερα επιπλέον χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Ο Ιταλός παράγοντας ολοκληρώνει τις συζητήσεις με τον ατζέντη του 23χρονου διεθνή ακραίου επιθετικού και εκτιμάται πως πριν από τις γιορτές θα βάλει την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο, που θα τον κάνει έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της Premier League, καθώς οι εβδομαδιαίες αποδοχές του θα ξεπερνούν τις 400 χιλιάδες ευρώ! Αυτό το συμβόλαιο θα είναι το ακριβότερο στην ιστορία του συλλόγου, όπως σχετικά υποστηρίζει η ιστοσελίδα «Football Insider».

Τι είπε ο Αρτέτα για το νέο συμβόλαιο του Σάκα:

ο Μίκελ Αρτέτα επιβεβαίωσε τις συνομιλίες για την υπογραφή του νέου συμβολαίου: «Ναι μιλάνε με τον Μπουκάγιο για το νέο συμβόλαιο. Θέλει να μείνει για πολλά ακόμη χρόνια στην ομάδα που τον ανέδειξε και να κερδίσει τίτλους. Το πότε θα υπογράψει, δεν το ξέρω. Καλύτερα να ρωτήσετε τον κ. Μπέρτα, αυτός σίγουρα θα ξέρει».