Άρσεναλ: Χάνει τον Γκάμπριελ για τις επόμενες εβδομάδες

Χωρίς τον Γκάμπριελ θα χρειαστεί να πορευθεί η Άρσεναλ για τις επόμενες εβδομάδες, καθώς ο Βραζιλιάνος στόπερ αποκόμισε τραυματισμό στο πρόσφατο φιλικό της χώρας του με τη Σενεγάλη (2-0 οι «Καριόκας»).

Ο Γκάμπριελ που αποχώρησε στο 64ο λεπτό καθώς δεν μπορούσε να συνεχίσει, επιβεβαιώθηκε και από τον προπονητή των κανονιέρηδων Μικέλ Αρτέτα την Παρασκευής (21/11) πως δεν θα έχει στη διάθεσή του τον 27χρονο για τις επόμενες εβδομάδες.

«Δυστυχώς ο Γκάμπριελ απ0κόμισε έναν τραυματισμό με την εθνική ομάδα της χώρας του. Θα είναι εκτός για εβδομάδες. Θα χρειαστεί να κάνει ακόμη μία μαγνητική την ερχόμενη Τετάρτη.

Όταν θα γίνει αυτή τότε θα είναι πιο ακριβές το χρονοδιάγραμμα αναφορικά με το πότε θα επιστρέψει. Είναι ξεκάθαρα ένα πλήγμα για εμάς καθώς είναι ο ηγέτης της άμυνάς μας. Το να τον χάνουμε δεν είναι ποτέ θετικό. Το καλό είναι πως έχουμε μερικές πολύ καλές επιλογές. Θα πρέπει να βγουν μπροστά τώρα» είπε ο Ισπανός τεχνικός ενόψει του εντός έδρας αγώνα της Άρσεναλ με την Τότεναμ για την 12η αγωνιστική της Premier League.

Να σημειώσουμε πως η ομάδα του Λονδίνου Άρσεναλ καλείται να βγάλει ένα δύσκολο πρόγραμμα τριών παιχνιδιών που ακολουθούν. Αρχικά θα αντιμετωπίσει την Τότεναμ (23/11, εντός) σε ένα από τα λονδρέζικα ντέρμπι, εν συνεχεία τη Μπάγερν για την 5η αγωνιστική του Champions League (26/11, εντός) και κατόπιν ακολουθεί ένα ακόμη ντέρμπι του Λονδίνου, αυτό με την Τσέλσι (30/11, εκτός).

Επιπλέον, μέσα στο πρώτο 10ημερο του Δεκεμβρίου υπάρχει μία ακόμη απαιτητική τριάδα αγώνων, συγκεκριμένα κόντρα σε Μπρέντφορντ (3/12, εντός), Άστον Βίλα (6/12, εκτός) και Μπριζ (10/12, εκτός).