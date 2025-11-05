«Διαλύει» τα κοντέρ η Άρσεναλ: Iσοφάρισε ένα απίστευτο ρεκόρ 122 ετών! (pics)

Η Άρσεναλ συνέχισε την εκπληκτική της φετινή πορεία, επικρατώντας με 3-0 εκτός έδρας της Σλάβια Πράγας, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι «Κανονιέρηδες» διανύουν ένα από τα καλύτερα φεγγάρια της σύγχρονης ιστορίας τους, καθώς τη φετινή σεζόν έχουν μόλις μία ήττα και μία ισοπαλία σε 16 αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις, ούσα αήττητη στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, ενώ είναι πρώτη και στον βαθμολογικό πίνακα της Premier League.

Μάλιστα, η πορεία της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα οφείλεται στην άμυνα από «γρανίτη», καθώς μετά και την αναμέτρηση με τους Τσέχους, όπου κράτησε το μηδέν για ακόμα ένα ματς, μετρούν πλέον, οκτώ συνεχόμενους αγώνες που δεν δέχονται γκολ εντός και εκτός συνόρων. Αυτό το στατιστικό αποτελεί επίδοση ρεκόρ στην ιστορία του αθλήματος, καθώς η Άρσεναλ ισοφάρισε το δικό της κατόρθωμα που είχε μείνει «σκονισμένο» για 122 χρόνια, δηλαδή από το μακρινό 1903!

To «μηδέν» της Άρσεναλ

HISTORY FOR ARSENAL 🔴⚪️ Eight clean sheets in a row across all competitions, equaling their club record set in 1903 🤯 pic.twitter.com/HlXCogJqxK — Premier League USA (@PLinUSA) November 4, 2025



Αναλυτικά, η ομάδα του Αρτέτα επικράτησε των Ολυμπιακού, Γουέστ Χαμ, Κρίσταλ Πάλας, Φούλαμ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπράιτον, Μπέρνλι και Σλάβια Πράγας, δίχως να δεχθεί γκολ, έχοντας μάλιστα και με το εντυπωσιακό 17-0 ενεργητικό.

Παράλληλα, ο «φύλακας άγγελος» των «Κανονιέρηδων», Νταβίντ Ράγια, έσπασε ένα ακόμη ρεκόρ στη θέση «1» της ομάδας, καθώς κρατάει ανέπαφη την εστία του για πάνω από 720 αγωνιστικά λεπτά, ενώ έγινε και ο ταχύτερος τερματοφύλακας της Άρσεναλ που φτάνει τα 50 clean sheets, πιστοποιώντας την εκπληκτική φόρμα στην οποία βρίσκεται η αμυντική γραμμή των Λονδρέζων.