Φέτος η Σάντερλαντ δεν αστειεύεται και η Άρσεναλ το κατάλαβε παρά πολύ καλά στην 11η αγωνιστική όταν και την αντιμετώπισε το βράδυ του Σαββάτου (8/11) στο «Stadium of Light». Οι «κανονιέρηδες» ετοιμάζονταν πανηγυρίσουν ένα πολύτιμο «τρίποντο» σε μια δύσκολη έδρα, όμως οι «μαύρες γάτες» σκόραραν στο 90+4′ με τον Μπρόμπεϊ και τους υποχρέωσαν στο ισόπαλο 2-2.

Βλέπετε η πρωτοπόρος της Premier League είχε προηγηθεί με 1-2 στο 74′ χάρη σε τέρμα που σημείωσε ο Λεάντρο Τροσάρ, κάνοντας ουσιαστικά ανατροπή, καθώς 20 λεπτά πριν (54′) ο Σάκα είχε ισοφαρίσει σε 1-1, το προβάδισμα που είχε πάρει η Σάντερλαντ με τον Μπάλαρντ από το 36′.

Μετά από αυτή την ισοπαλία η Άρσεναλ έφτασε τους 26 βαθμούς σε 11 παιχνίδια στο πρωτάθλημα ενώ αξίζει να σημειώσουμε πως για την ομάδα του Αρτέτα αυτή ήταν μόλις η 1η ισοπαλία, καθώς ως τώρα μετρούσε 9 νίκες και 1 ήττα.

Από την πλευρά της η Σάντερλαντ έφτασε τους 19 βαθμούς και με την 4η ισοπαλία της στην Premier League, είναι 3η, έστω και προσωρινά.

ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ: Ρουφς, Χιουμ, Μουκιελέ, Μπάλαρντ, Χεϊρτράουντα (88’ Μαγιέντα), Ρεϊνίλντο, Τζάκα, Τραορέ (63’ Αντινγκρά), Σαντίκι, Λε Φε (63’ Ταλμπί), Ισιντόρ (63’ Μπρόμπεϊ)

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ραγιά, Τίμπερ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Ράις, Θουμπιμένδι, Έζε (88’ Μοσκέρα), Σάκα, Τροσάρ, Μερίνο

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής της Premier League

Τότεναμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2

(84′ Τελ, 90’+1′ Ριτσάρλισον – 32′ Εμπουεμό, 90’+6′ Ντε Λιχτ)

Έβερτον-Φούλαμ 2-0

(45’+5′ Γκέι, 81′ Κιν)

Γουέστ Χαμ-Μπέρνλι 3-2

(44′ Γουίλσον, 77′ Σούτσεκ, 87′ Γουόκερ-Πίτερς – 35′ Φλέμινγκ, 90’+7′ Κάλεν)

Σάντερλαντ-Άρσεναλ 2-2

(36′ Μπάλαρντ, 90+4′ Μπρόμπεϊ – 54′ Σάκα, 74′ Τροσάρ)

Τσέλσι-Γουλβς (22:00)

Κυριακή 09/11

Άστον Βίλα-Μπόρνμουθ (16:00)

Μπρέντφορντ-Νιούκαστλ (16:00)

Κρίσταλ Πάλας-Μπράιτον (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Λιντς (16:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ (18:30)

Η βαθμολογία της Premier League

Η επόμενη (12η) αγωνιστική:

Σάββατο 22/11

Μπέρνλι-Τσέλσι (14:30)

Μπόρνμουθ-Γουέστ Χαμ (17:00)

Μπράιτον-Μπρέντφορντ (17:00)

Φούλαμ-Σάντερλαντ (17:00)

Λίβερπουλ-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)

Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι (19:30)

Κυριακή 23/11

Λιντς-Άστον Βίλα (16:00)

Άρσεναλ-Τότεναμ (18:30)

Δευτέρα 24/11

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Έβερτον (22:00)