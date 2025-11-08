Premier League – Σάντερλαντ – Άρσεναλ 2-2: Σοκ για τους «κανονιέρηδες» στο 90+4′!
Η Σάντερλαντ «φρέναρε» την Άρσεναλ στο «Stadium of Light», καθώς με γκολ που σημείωσε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων την υποχρέωσε σε ισοπαλία 2-2 για την 11η αγωνιστική της Premier League.
Φέτος η Σάντερλαντ δεν αστειεύεται και η Άρσεναλ το κατάλαβε παρά πολύ καλά στην 11η αγωνιστική όταν και την αντιμετώπισε το βράδυ του Σαββάτου (8/11) στο «Stadium of Light». Οι «κανονιέρηδες» ετοιμάζονταν πανηγυρίσουν ένα πολύτιμο «τρίποντο» σε μια δύσκολη έδρα, όμως οι «μαύρες γάτες» σκόραραν στο 90+4′ με τον Μπρόμπεϊ και τους υποχρέωσαν στο ισόπαλο 2-2.
Βλέπετε η πρωτοπόρος της Premier League είχε προηγηθεί με 1-2 στο 74′ χάρη σε τέρμα που σημείωσε ο Λεάντρο Τροσάρ, κάνοντας ουσιαστικά ανατροπή, καθώς 20 λεπτά πριν (54′) ο Σάκα είχε ισοφαρίσει σε 1-1, το προβάδισμα που είχε πάρει η Σάντερλαντ με τον Μπάλαρντ από το 36′.
Μετά από αυτή την ισοπαλία η Άρσεναλ έφτασε τους 26 βαθμούς σε 11 παιχνίδια στο πρωτάθλημα ενώ αξίζει να σημειώσουμε πως για την ομάδα του Αρτέτα αυτή ήταν μόλις η 1η ισοπαλία, καθώς ως τώρα μετρούσε 9 νίκες και 1 ήττα.
Από την πλευρά της η Σάντερλαντ έφτασε τους 19 βαθμούς και με την 4η ισοπαλία της στην Premier League, είναι 3η, έστω και προσωρινά.
ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ: Ρουφς, Χιουμ, Μουκιελέ, Μπάλαρντ, Χεϊρτράουντα (88’ Μαγιέντα), Ρεϊνίλντο, Τζάκα, Τραορέ (63’ Αντινγκρά), Σαντίκι, Λε Φε (63’ Ταλμπί), Ισιντόρ (63’ Μπρόμπεϊ)
ΑΡΣΕΝΑΛ: Ραγιά, Τίμπερ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Ράις, Θουμπιμένδι, Έζε (88’ Μοσκέρα), Σάκα, Τροσάρ, Μερίνο
Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής της Premier League
Τότεναμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2
(84′ Τελ, 90’+1′ Ριτσάρλισον – 32′ Εμπουεμό, 90’+6′ Ντε Λιχτ)
Έβερτον-Φούλαμ 2-0
(45’+5′ Γκέι, 81′ Κιν)
Γουέστ Χαμ-Μπέρνλι 3-2
(44′ Γουίλσον, 77′ Σούτσεκ, 87′ Γουόκερ-Πίτερς – 35′ Φλέμινγκ, 90’+7′ Κάλεν)
Σάντερλαντ-Άρσεναλ 2-2
(36′ Μπάλαρντ, 90+4′ Μπρόμπεϊ – 54′ Σάκα, 74′ Τροσάρ)
Τσέλσι-Γουλβς (22:00)
Κυριακή 09/11
Άστον Βίλα-Μπόρνμουθ (16:00)
Μπρέντφορντ-Νιούκαστλ (16:00)
Κρίσταλ Πάλας-Μπράιτον (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Λιντς (16:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ (18:30)
Η βαθμολογία της Premier League
Η επόμενη (12η) αγωνιστική:
Σάββατο 22/11
Μπέρνλι-Τσέλσι (14:30)
Μπόρνμουθ-Γουέστ Χαμ (17:00)
Μπράιτον-Μπρέντφορντ (17:00)
Φούλαμ-Σάντερλαντ (17:00)
Λίβερπουλ-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)
Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας (17:00)
Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι (19:30)
Κυριακή 23/11
Λιντς-Άστον Βίλα (16:00)
Άρσεναλ-Τότεναμ (18:30)
Δευτέρα 24/11
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Έβερτον (22:00)
