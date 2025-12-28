Ο Γκρίλις σε μια ξέφρενη νύχτα μετά την ήττα από την Άρσεναλ
Δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε λονδρέζικο κλαμπ από τον Γκρίλις, παρέα με τον Κάιλ Γουόκερ και ξανά στο επίκεντρο για εξωαγωνιστική ζωή
- Έκανε το στέλεχος της Interpol και είχε… κατ’ επάγγελμα τις απάτες – Απέσπασε 440.000 ευρώ σε 16 χρόνια
- Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα - Απεγκλωβίστηκαν άτομα, μια ηλικιωμένη διασωληνώθηκε
- Σουρινάμ: Άνδρας μαχαίρωσε μέχρι θανάτου εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και τα παιδιά του
- Τραγωδία στα Χανιά: 60χρονος σκοτώθηκε σε τροχαίο και εντοπίστηκε μετά από ώρες – Ήταν πατέρας 3 παιδιών
Ο Τζακ Γκρίλις επιστρέφει στα πρωτοσέλιδα, αλλά όχι για όσα έκανε στο γήπεδο. Ο Άγγλος επιθετικός, που αγωνίζεται φέτος ως δανεικός στην Έβερτον από τη Μάντσεστερ Σίτι, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας έπειτα από μια ξέφρενη νύχτα στο Λονδίνο, λίγες ώρες μετά την ήττα με 1-0 από την Άρσεναλ.
Η έξοδος, που ξεκίνησε στις 21 Δεκεμβρίου, εξελίχθηκε σε μαραθώνιο διασκέδασης μέχρι τις 4 τα ξημερώματα και, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, κόστισε στον Γκρίλις περίπου 20.000 λίρες, σχεδόν 23.000 ευρώ. Μαζί του ήταν και ο Κάιλ Γουόκερ, πρώην αρχηγός του στη Σίτι, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στην Μπέρνλι και μέχρι πρόσφατα φόρεσε τη φανέλα της Μίλαν.
Η βραδιά ξεκίνησε από το Winter Wonderland στο Χάιντ Παρκ και συνεχίστηκε σε γνωστό γαλλικό εστιατόριο στο Μέιφερ. Εκεί ολοκληρώθηκε η παρουσία του Γουόκερ, ενώ ο Γκρίλις, μαζί με περίπου δώδεκα άτομα από το περιβάλλον του, συνέχισε σε κλαμπ στο Λέστερ Σκουέρ. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο διεθνής Άγγλος προτίμησε απλώς να περάσει την ώρα του πίνοντας, κρατώντας χαμηλό προφίλ και αποφεύγοντας κάθε υπερβολή στη συμπεριφορά του.
Η παρέα κατέληξε σε ιδιωτικό χώρο, πριν επιστρέψει στο ξενοδοχείο Sanderson. Εκεί, κάποιοι συνέχισαν τη βραδιά στα δωμάτια, με παραγγελίες σαμπάνιας μέχρι αργά. Δεν έχει διευκρινιστεί αν ο ίδιος ο Γκρίλις συμμετείχε και σε αυτό το τελευταίο σκέλος της νύχτας.
Το περιστατικό, πάντως, άνοιξε ξανά τη συζήτηση γύρω από την εξωγηπεδική ζωή του ποδοσφαιριστή, που συχνά τραβά περισσότερη προσοχή από τις εμφανίσεις του στο χορτάρι. Λίγες ημέρες αργότερα, τα Χριστούγεννα, η σύντροφός του Σάσα Άτγουντ δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα μια οικογενειακή φωτογραφία τους με την κόρη τους, δίνοντας την εικόνα μιας ήρεμης και δεμένης οικογένειας.
Το ερώτημα που μένει είναι αν και κατά πόσο τέτοιες νύχτες επηρεάζουν την καριέρα και τη δημόσια εικόνα ενός ποδοσφαιριστή που παραμένει ένα από τα πιο συζητημένα πρόσωπα του αγγλικού ποδοσφαίρου. Όχι πάντως δε φαίνεται να ενοχλείται από όλα αυτά…
- Σίγουρος ο Κριστιάνο Ρονάλντο: «Αν δεν έχω τραυματισμούς, θα φτάσω σίγουρα τα 1.000 γκολ»
- Μπράγκα – Μπενφίκα 2-2: «Πέταξε» δύο βαθμούς η ομάδα του Μουρίνιο, μοίρασε ασίστ ο Παυλίδης (vid)
- Αταλάντα – Ίντερ 0-1: «Καθάρισε» ο Λαουτάρο και την… έστειλε κορυφή (vid)
- «Ο Σέιμπεν Λι έκλεισε στην Εφές – Ανακοινώνεται άμεσα η μεταγραφή» (pic)
- «Ο Πέρεθ θέλει τον Ζιντάν στο πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης»
- «Ο Τζόουνς συμφώνησε στους προσωπικούς όρους με τον Ολυμπιακό» (pic)
- Η μπάλα στο «ζωγραφιστό»
- «H Λάτσιο είπε… όχι σε πρόταση της Τζένοα για Μανδά, στο κόλπο παραμένει η Γιουβέντους» (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις