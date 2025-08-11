Πλησιάζει στην απόκτηση του Γκρίλις η Έβερτον

Η Έβερτον προσπαθεί να κάνει μια μεγάλη μεταγραφική υπέρβαση, αφού φέρεται να είναι κοντά στην απόκτηση του Τζακ Γκρίλις από την Μάντσεστερ Σίτι.

Όπως αναφέρει το «TeamTalk», ο Άγγλος μεσοεπιθετικός έχει δώσει την συγκατάθεσή του, ούτως ώστε τα «ζαχαρωτά» να διαπραγματευτούν με τους «πολίτες» τη μεταγραφή του, για να μετακομίσει στο Λίβερπουλ.

Η Έβερτον προτείνει τον μονοετή δανεισμό του 29χρονου εξτρέμ, καλύπτοντας παράλληλα και το 60% του συμβολαίου του, ενώ οι δύο ομάδες συζητούν και το ενδεχόμενο να βάλουν και οψιόν αγοράς στην μεταξύ τους συμφωνία.

Πόσο κοστολογείται ο Γκρίλις

Ο Γκρίλις κοστολογείται από την ομάδα του με ένα ποσό της τάξεως των 40 εκατομμυρίων ευρώ, όμως δεν αποκλείεται οι δύο ομάδες να τα βρουν και κοντά στο ποσό αυτό, ελαφρώς πιο κάτω.

Στην αρχή της μεταγραφικής περιόδου για τον Άγγλο ενδιαφέρθηκε και η Λεβερκούζεν, όμως αυτή η περίπτωση δεν προχώρησε με τον παίκτη να αναμένεται να παραμείνει κάτοικος Αγγλίας, φορώντας την φανέλα της Έβερτον.