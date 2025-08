Σε επαφές με τη Μάντσεστερ Σίτι για τον Τζακ Γκρίλις η Έβερτον

Μετά από τέσσερα χρόνια στη Μάντσεστερ Σίτι και με το συμβόλαιό του να λήγει στις 30 Ιουνίου του 2027, ο Τζακ Γκρίλις φαίνεται να βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου. Σύμφωνα μάλιστα με ξένα ρεπορτάζ η Έβερτον βρίσκεται ήδη σε επαφές με τους «πολίτες».

Ο Άγγλος εξτρέμ δεν αποδίδει εδώ και καιρό βάσει των όσων μας είχε δείξει στα πρώτα χρόνια της καριέρας τους και πλέον η κριτική για τα περίπου 120 εκατομμύρια ευρώ που δαπάνησε η Σίτι για χάρη του γίνονται αντικείμενο όλο και μεγαλύτερης κριτικής.

Παράλληλα τα δημοσιεύμετα όπως το παρακάτψ που θέλουν Γκρίλις να αποχωρεί από τη Σίτι πληθαίνουν, με το συγκεκριμένο να μιλά πως ήδη υπάρχουν επαφές με την Έβερτον, με τον Ντέιβιντ ώστε ο 29χρονος ποδοσφαιριστής να ενταχθεί στο ρόστερ της Μόγες.

🚨 Everton have opened talks with Manchester City for Jack Grealish.

(Source: @David_Ornstein) pic.twitter.com/43uAkhVxB9

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 6, 2025