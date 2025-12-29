Ψάχνεται για μεταγραφή ο Αρτέτα: «Χρειαζόμαστε 24-25 παίκτες κι έχουμε πολλούς τραυματίες»

Σε λίγες μέρες ξεκινά η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου με τον Μικέλ Αρτέτα να μιλά για τον σχεδιασμό της Άρσεναλ και τις κινήσεις που θέλει να κάνει.

Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε ότι η ομάδα του βρίσκεται στην αγορά και ψάχνει να ενισχυθεί, ενώ ξεκαθάρισε ότι θέλει να έχει περίπου 24-25 παίκτες στη διάθεσή του.

Oι δηλώσεις που έκανε ο Μικέλ Αρτέτα:

«Παρακολουθούμε την κατάσταση για ορισμένους παίκτες, από την άμυνα μέχρι την επίθεση. Χρειάζεσαι βάθος σαν ομάδα σε μια τέτοια σεζόν. Οι άλλες ομάδες έχουν 24-25 παίκτες κι εμείς δεν διαφέρουμε στις ανάγκες αυτές. Το θέμα είναι ότι έχουμε περισσότερους τραυματισμούς από τους αναμενόμενους.

Η αγορά είναι εκεί, είμαστε η Άρσεναλ, οπότε πρέπει να εξετάσουμε τις επιλογές μας. Πρέπει να δούμε τι χρειαζόμαστε και μετά αν μπορούμε να κάνουμε μια μεταγραφή ή όχι. Αυτή είναι μια διαφορετική ιστορία, αλλά η δουλειά μας είναι να είμαστε πάντα πολύ προετοιμασμένοι γιατί κάτι μπορεί να συμβεί».