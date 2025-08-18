Όταν τα κόρνερ γίνονται… επιστήμη

Ο Αρσέν Βενγκέρ συνήθιζε να λέει πως κάθε κερδισμένο κόρνερ για την Άρσεναλ, ήταν ένας μεγάλος κίνδυνος για να δεχθεί επικίνδυνη αντεπίθεση η ομάδα του.

Είχε προφανώς τους… λόγους του για να το λέει ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία των Λονδρέζων, αλλά τα τελευταία χρόνια η πραγματικότητα είναι διαφορετική για τους «κανονιέρηδες».

Οι πρωτευουσιάνοι πήραν τη νίκη στο χθεσινό ντέρμπι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με κεφαλιά του Καλαφιόρι, μετά από εκτέλεση κόρνερ και το στατιστικό που αφορά το συγκεκριμένο στοιχείο είναι δίχως άλλο εντυπωσιακό.

Η Άρσεναλ είναι η ομάδα που έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ από εκτελέσεις κόρνερ, από το ξεκίνημα της σεζόν 2023-2024 μέχρι σήμερα.

Πιο συγκεκριμένα, οι «κανονιέρηδες» έχουν σκοράρει 31 φορές μετά από κόρνερ κι αυτό αν μη τι άλλο φανερώνει την εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει στις στατικές φάσεις οι παίκτες της ομάδας του Λονδίνου.

Το τιμ του Μίκελ Αρτέτα δίνει μεγάλη έμφαση στην καλή προπόνηση των παικτών στις στατικές φάσεις και ειδικά σε ότι αφορά τα κόρνερ και δεν είναι τυχαίο, πως η δεύτερη ομάδα στην λίστα με τα περισσότερα γκολ από εκτελέσεις κόρνερ, έχει πετύχει 20 τέρματα.

Ποια είναι αυτή; Η πρωταθλήτρια Αγγλίας, Λίβερπουλ. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί να πιάσει την Άρσεναλ στον συγκεκριμένο τομέα και είναι προφανές ότι η ομάδα του Λονδίνου έχει αναγάγει τις εκτελέσεις κόρνερ σε… επιστήμη.

Είναι αναμφίβολα πολύ μεγάλη υπόθεση για μια ομάδα να βρίσκει γκολ από στατικές φάσεις και δεν είναι τυχαίο πως πολλοί προπονητές έχουν συνεργάτες στα επιτελεία τους, για ν’ ασχολούνται αποκλειστικά με τις εκτελέσεις κόρνερ και φάουλ.

Ένας από αυτούς είναι και ο Μικέλ Αρτέτα και είναι σίγουρο ότι ο Ισπανός τεχνικός της ομάδας του Λονδίνου θα έχει πολλούς λόγους να αισθάνεται ικανοποιημένος από την παραγωγικότητα της Άρσεναλ.

Ωστόσο θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι υπάρχουν και οπαδοί των «κανονιέρηδων» που δεν… ενθουσιάζονται με την συγκεκριμένη πρωτιά της ομάδας τους και κατηγορούν τον Αρτέτα πως η Άρσεναλ βρίσκει δίχτυα… μόνο από στατικές φάσεις.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι τα γκολ από εκτελέσεις κόρνερ και φάουλ είναι κάτι παραπάνω από πολύτιμα για μια ομάδα και γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε βλέπουμε τους προπονητές να επιμένουν πάνω σε αυτό το σκέλος του παιχνιδιού.