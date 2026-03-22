Σαρωτική η Έβερτον με Τσέλσι (3-0), βαθμός «ανάσα» για τη Λιντς με Μπρέντφορντ (0-0)
H Λιντς που παλεύει για τη σωτηρία της πήρε βαθμό με 0-0 από τη Μπρέντφορντ που έχασε κι άλλο έδαφος για την Ευρώπη. Εντυπωσιακή η Έβερτον, συνέτριψε με 3-0 την Τσέλσι και «βλέπει» ακόμη και «4άδα».
Ένα αρκετά… άνοστο παιχνίδι διεξήχθη στο «Έλαντ Ρόουντ» ανάμεσα σε Λιντς και Μπρέντφορντ, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες χωρίς τέρματα (0-0) στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της Premier League. Ένα αποτέλεσμα που δίνει έναν σημαντικό βαθμό στα «παγώνια», αλλά και κόβει τη… φόρα στις «σφήκες» όσον αφορά την Ευρώπη.
Έτσι οι γηπεδούχοι βρίσκονται πλέον 33 πόντους και τη 15η θέση, περιμένοντας τα αποτελέσματα των Τότεναμ, Νότιγχαμ Φόρεστ και Γουέστ Χαμ, που βρίσκονται από κάτω, ενώ από την πλευρά τους οι φιλοξενούμενοι έχουν 46 πόντους και θα μπορούσαν να είχαν φτάσει την Τσέλσι στην 6η θέση και στους 48, με τη Λίβερπουλ να έχει 49.
Το παιχνίδι δεν είχε πολλά να δείξει, με το πρώτο μέρος να είναι ισορροπημένο, χωρίς όμως κάποια από τις δύο ομάδες να απειλήσει. Στο δεύτερο ημίχρονο η Λιντς είχε μια κάποια παραπάνω πρωτοβουλία, δίχως όμως αποτέλεσμα, με το 0-0 να μένει ως το τέλος.
Λιντς Γιουνάιτεντ: Ντάρλοου, Ροντόν, Μπιγιόλ, Στρούικ(83’ Τζέιμς), Μπογκλ, Τζάστιν, Αμπαντού, Σταχ, Άαρονσον(68’ Τανάκα), Κάλβερτ-Λιούιν, Ενμετσά(68’ Οκαφόρ)
Μπρέντοφορντ: Κέλεχερ, Φαν ντεν Μπεργκ, Κόλινς, Πίνοκ, Καγιόντε, Χέντερσον, Γένσεν, Γιαρμόλιουκ, Σάντε(77’ Ουατάρα), Ιγκόρ Τιάγκο
Έβερτον για Ευρώπη!
Πάρτι με καλεσμένη την Τσέλσι στο «Hill Dickinson»! Η Έβερτον σάρωσε με 3-0 τους «μπλε», πλησίασε στους πέντε βαθμούς από την τετράδα και κάνει όνειρα ακόμη και για Champions League. Σε κακή κατάσταση οι φιλοξενούμενοι (μία νίκη στα πέντε τελευταία ματς) που αν δεν συνέλθουν άμεσα θα κινδυνέψουν να μείνουν και εκτός Ευρώπης.
Με τη συμπλήρωση δέκα λεπτών ο Σάντσεθ νίκησε σε τετ α τετ τον Μπέτο ο οποίος στο 34′ έκανε το 1-0 με υπέροχη κίνηση και πλασέ. Στο 36′ ο Πίκφορντ έσωσε σε σουτ του Έντσο με σπουδαία επέμβαση και το σκορ δεν άλλαξε μέχρι την ανάπαυλα.
Γκάρνερ και Έντσο είχαν από μία καλή στιγμή για κάθε ομάδα στο δεύτερο μέρος, μέχρι που στο 62′ ο Μπέτο από ασίστ του Εντιαγέ έκανε το 2-0 με διαγώνιο σουτ. Το τελικό 3-0 έγραψε ο Εντιαγέ με σουτ μέσα από την περιοχή.
Έβερτον: Πίκφορντ, Κιν, Ταρκόβσκι, Ο’Μπράιεν, Μικολένκο, Γκέιγ, Γκάρνερ, ΜακΝίλ (78’ Μπρανθγουάιτ), Ντιούσμπερι Χολ (89′ Ρολ), Εντιαγέ (89′ Αϊρογκμπέναμ), Μπέτο (81’ Μπαρί).
Τσέλσι: Σάντσεθ, Γκουστό (46’ Γκαρνάτσο), Κουκουρέγια, Φοφανά, Χάτο, Πάλμερ, Καϊσέδο (78’ Ανταραμπιόγο), Λάβια (57’ Αντρέι Σάντος), Νέτο (70’ Εστεβάο), Φερνάντες, Ζοάο Πέδρο (78’ Ντέλαπ)
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής:
Παρασκευή, 20/3
Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2
(67′ Τράφερτ, 81′ πεν. Κρουπί – 61′ πεν. Φερνάντες, 71′ αυτ. Χιλ)
Σάββατο, 21/3
Μπράιτον-Λίβερπουλ 2-1
(14′, 56′ Γουέλμπεκ – 30′ Κέρκεζ)
Φούλαμ-Μπέρνλι 3-1
(67′ Κινγκ, 73′ Γουίλσον, 90’+5′ πεν. Χιμένες – 60′ Φλέμινγκ)
Έβερτον-Τσέλσι 3-0
(33′, 62′ Μπέτο, 76′ Εντιαγέ)
Λιντς-Μπρέντφορντ 0-0
Κυριακή, 22/3
Νιουκάστλ-Σάντερλαντ (14:00)
Άστον Βίλα-Γουέστ Χαμ (16:15)
Τότεναμ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:15)
Η βαθμολογία της Premier League
Η επόμενη αγωνιστική (32η)
Παρασκευή, 10/4
Γουέστ Χαμ-Γουλβς (22:00)
Σάββατο, 11/4
Άρσεναλ-Μπόρνμουθ (14:30)
Μπρέντφορντ-Έβερτον (17:00)
Μπέρνλι-Μπράιτον (17:00)
Κρίσταλ Πάλας-Νιουκάστλ (17:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα (17:00)
Λίβερπουλ-Φούλαμ (19:30)
Κυριακή, 12/4
Σάντερλαντ-Τότεναμ (16:00)
Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)
Δευτέρα, 13/4
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λιντς (22:00)
