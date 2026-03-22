Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
21.03.2026 | 17:44
Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή
Σαρωτική η Έβερτον με Τσέλσι (3-0), βαθμός «ανάσα» για τη Λιντς με Μπρέντφορντ (0-0)
Ποδόσφαιρο 22 Μαρτίου 2026, 00:47

Σαρωτική η Έβερτον με Τσέλσι (3-0), βαθμός «ανάσα» για τη Λιντς με Μπρέντφορντ (0-0)

H Λιντς που παλεύει για τη σωτηρία της πήρε βαθμό με 0-0 από τη Μπρέντφορντ που έχασε κι άλλο έδαφος για την Ευρώπη. Εντυπωσιακή η Έβερτον, συνέτριψε με 3-0 την Τσέλσι και «βλέπει» ακόμη και «4άδα».

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Ένα αρκετά… άνοστο παιχνίδι διεξήχθη στο «Έλαντ Ρόουντ» ανάμεσα σε Λιντς και Μπρέντφορντ, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες χωρίς τέρματα (0-0) στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της Premier League. Ένα αποτέλεσμα που δίνει έναν σημαντικό βαθμό στα «παγώνια», αλλά και κόβει τη… φόρα στις «σφήκες» όσον αφορά την Ευρώπη.

Έτσι οι γηπεδούχοι βρίσκονται πλέον 33 πόντους και τη 15η θέση, περιμένοντας τα αποτελέσματα των Τότεναμ, Νότιγχαμ Φόρεστ και Γουέστ Χαμ, που βρίσκονται από κάτω, ενώ από την πλευρά τους οι φιλοξενούμενοι έχουν 46 πόντους και θα μπορούσαν να είχαν φτάσει την Τσέλσι στην 6η θέση και στους 48, με τη Λίβερπουλ να έχει 49.

Το παιχνίδι δεν είχε πολλά να δείξει, με το πρώτο μέρος να είναι ισορροπημένο, χωρίς όμως κάποια από τις δύο ομάδες να απειλήσει. Στο δεύτερο ημίχρονο η Λιντς είχε μια κάποια παραπάνω πρωτοβουλία, δίχως όμως αποτέλεσμα, με το 0-0 να μένει ως το τέλος.

Λιντς Γιουνάιτεντ: Ντάρλοου, Ροντόν, Μπιγιόλ, Στρούικ(83’ Τζέιμς), Μπογκλ, Τζάστιν, Αμπαντού, Σταχ, Άαρονσον(68’ Τανάκα), Κάλβερτ-Λιούιν, Ενμετσά(68’ Οκαφόρ)

Μπρέντοφορντ: Κέλεχερ, Φαν ντεν Μπεργκ, Κόλινς, Πίνοκ, Καγιόντε, Χέντερσον, Γένσεν, Γιαρμόλιουκ, Σάντε(77’ Ουατάρα), Ιγκόρ Τιάγκο

Έβερτον για Ευρώπη!

Πάρτι με καλεσμένη την Τσέλσι στο «Hill Dickinson»! Η Έβερτον σάρωσε με 3-0 τους «μπλε», πλησίασε στους πέντε βαθμούς από την τετράδα και κάνει όνειρα ακόμη και για Champions League. Σε κακή κατάσταση οι φιλοξενούμενοι (μία νίκη στα πέντε τελευταία ματς) που αν δεν συνέλθουν άμεσα θα κινδυνέψουν να μείνουν και εκτός Ευρώπης.

 Με τη συμπλήρωση δέκα λεπτών ο Σάντσεθ νίκησε σε τετ α τετ τον Μπέτο ο οποίος στο 34′ έκανε το 1-0 με υπέροχη κίνηση και πλασέ. Στο 36′ ο Πίκφορντ έσωσε σε σουτ του Έντσο με σπουδαία επέμβαση και το σκορ δεν άλλαξε μέχρι την ανάπαυλα.

Γκάρνερ και Έντσο είχαν από μία καλή στιγμή για κάθε ομάδα στο δεύτερο μέρος, μέχρι που στο 62′ ο Μπέτο από ασίστ του Εντιαγέ έκανε το 2-0 με διαγώνιο σουτ. Το τελικό 3-0 έγραψε ο Εντιαγέ με σουτ μέσα από την περιοχή.

Έβερτον: Πίκφορντ, Κιν, Ταρκόβσκι, Ο’Μπράιεν, Μικολένκο, Γκέιγ, Γκάρνερ, ΜακΝίλ (78’ Μπρανθγουάιτ), Ντιούσμπερι Χολ (89′ Ρολ), Εντιαγέ (89′ Αϊρογκμπέναμ), Μπέτο (81’ Μπαρί).

Τσέλσι: Σάντσεθ, Γκουστό (46’ Γκαρνάτσο), Κουκουρέγια, Φοφανά, Χάτο, Πάλμερ, Καϊσέδο (78’ Ανταραμπιόγο), Λάβια (57’ Αντρέι Σάντος), Νέτο (70’ Εστεβάο), Φερνάντες, Ζοάο Πέδρο (78’ Ντέλαπ)

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 20/3

Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2
(67′ Τράφερτ, 81′ πεν. Κρουπί – 61′ πεν. Φερνάντες, 71′ αυτ. Χιλ)

Σάββατο, 21/3

Μπράιτον-Λίβερπουλ 2-1
(14′, 56′ Γουέλμπεκ – 30′ Κέρκεζ)

Φούλαμ-Μπέρνλι 3-1
(67′ Κινγκ, 73′ Γουίλσον, 90’+5′ πεν. Χιμένες – 60′ Φλέμινγκ)

Έβερτον-Τσέλσι 3-0
(33′, 62′ Μπέτο, 76′ Εντιαγέ)

Λιντς-Μπρέντφορντ 0-0

Κυριακή, 22/3

Νιουκάστλ-Σάντερλαντ (14:00)
Άστον Βίλα-Γουέστ Χαμ (16:15)
Τότεναμ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:15)


Η βαθμολογία της Premier League

Η επόμενη αγωνιστική (32η)

Παρασκευή, 10/4
Γουέστ Χαμ-Γουλβς (22:00)

Σάββατο, 11/4
Άρσεναλ-Μπόρνμουθ (14:30)
Μπρέντφορντ-Έβερτον (17:00)
Μπέρνλι-Μπράιτον (17:00)
Κρίσταλ Πάλας-Νιουκάστλ (17:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα (17:00)
Λίβερπουλ-Φούλαμ (19:30)

Κυριακή, 12/4
Σάντερλαντ-Τότεναμ (16:00)
Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

Δευτέρα, 13/4
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λιντς (22:00)

Μέση Ανατολή: Οι κερδισμένες και οι χαμένες χώρες του πολέμου

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο: Οι τιμές δε λένε την πραγματική ιστορία – Γιατί είναι πιο ακριβό στην αντλία

Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Ντουπλάντις: «Ο Καραλής με πίεσε πολύ, απολαμβάνω να αγωνίζομαι εναντίον του» (vid)

Ο χρυσός στο παγκόσμιο κλειστού στίβου του Τορούν Αρμάντ Ντουπλάντις μίλησε με κολακευτικά λόγια τον ασημένιο και πολύ καλό του φίλο του Εμμανουήλ Καραλή μετά την ολοκλήρωση του τελικού.

Σύνταξη
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Ολυμπιακός: «Ο Εμμανουήλ Καραλής συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία» (pic)

Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός με ανάρτησή του απένειμε εύσημα στον αθλητή του Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κλειστού Στίβου του Τορούν.

Σύνταξη
Άλλα Αθλήματα 21.03.26

Καραλής: «Μέσα σε τρία χρόνια έχουν αλλάξει όλα! – Είμαι ικανοποιημένος, αλλά θέλω και Παγκόσμιο ρεκόρ» (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής αναφέρθηκε στην επιτυχία της κατάκτησης του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο κλειστού του Τορούν, αποθέωσε το τιμ του και τόνισε ότι στόχος του είναι το Παγκόσμιο ρεκόρ.

Σύνταξη
Ντουναϊσβάρος – Ολυμπιακός 3-19: «Σφράγισε» την πρωτιά του στους «8» με εμφατική νίκη!
Champions League 21.03.26

Ντουναϊσβάρος – Ολυμπιακός 3-19: «Σφράγισε» την πρωτιά του στους «8» με εμφατική νίκη!

«Ερυθρόλευκο» ρεσιτάλ από τις γυναίκες του Ολυμπιακού στη Βουδαπέστη, συνέτριψαν με 19-3 τη Ντουναουϊβάρος και ολοκλήρωσαν τους αγώνες τους στον Α΄ όμιλο του Champions League στην 1η θέση!

Φούλαμ – Μπέρνλι 3-1: Ανατροπή Ευρώπης για τους γηπεδούχους
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Φούλαμ – Μπέρνλι 3-1: Ανατροπή Ευρώπης για τους γηπεδούχους

Στο 60' η Φούλαμ έμεινε πίσω στο σκορ απέναντι στη Μπέρνλι, όμως ανέτρεψε το ματς, επικράτησε 3-1 στο «Κρέιβεν Κότατζ» και ανέβηκε στην 8η θέση και πλέον ελπίζχει βάσιμα για την έξοδό της στην Ευρώπη.

LIVE: Έβερτον – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 21.03.26

LIVE: Έβερτον – Τσέλσι

LIVE: Μίλαν – Τορίνο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Τορίνο για την 30η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Νικηφόρα έκλεισε τη σεζόν ο Πανιώνιος (3-0), «άλμα» παραμονής η Ελλάς Σύρου (1-0)
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Νικηφόρα έκλεισε τη σεζόν ο Πανιώνιος (3-0), «άλμα» παραμονής η Ελλάς Σύρου (1-0)

Με 0-0 απέναντι στη Μαρκό, έκλεισε τη σεζόν στη Super League 2 η πρωταθλήτρια Καλαμάτα, ενώ ο Πανιώνιος νίκησε 3-0 εντός τον Ολυμπιακό Β' . «Αγκαλιά» με την παραμονή η Ελλάς Σύρου νίκησε 1-0 τα Χανιά.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

