Σαρωτική η Έβερτον με Τσέλσι (3-0), βαθμός «ανάσα» για τη Λιντς με Μπρέντφορντ (0-0)

Ένα αρκετά… άνοστο παιχνίδι διεξήχθη στο «Έλαντ Ρόουντ» ανάμεσα σε Λιντς και Μπρέντφορντ, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες χωρίς τέρματα (0-0) στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της Premier League. Ένα αποτέλεσμα που δίνει έναν σημαντικό βαθμό στα «παγώνια», αλλά και κόβει τη… φόρα στις «σφήκες» όσον αφορά την Ευρώπη.

Έτσι οι γηπεδούχοι βρίσκονται πλέον 33 πόντους και τη 15η θέση, περιμένοντας τα αποτελέσματα των Τότεναμ, Νότιγχαμ Φόρεστ και Γουέστ Χαμ, που βρίσκονται από κάτω, ενώ από την πλευρά τους οι φιλοξενούμενοι έχουν 46 πόντους και θα μπορούσαν να είχαν φτάσει την Τσέλσι στην 6η θέση και στους 48, με τη Λίβερπουλ να έχει 49.

Το παιχνίδι δεν είχε πολλά να δείξει, με το πρώτο μέρος να είναι ισορροπημένο, χωρίς όμως κάποια από τις δύο ομάδες να απειλήσει. Στο δεύτερο ημίχρονο η Λιντς είχε μια κάποια παραπάνω πρωτοβουλία, δίχως όμως αποτέλεσμα, με το 0-0 να μένει ως το τέλος.

Λιντς Γιουνάιτεντ: Ντάρλοου, Ροντόν, Μπιγιόλ, Στρούικ(83’ Τζέιμς), Μπογκλ, Τζάστιν, Αμπαντού, Σταχ, Άαρονσον(68’ Τανάκα), Κάλβερτ-Λιούιν, Ενμετσά(68’ Οκαφόρ)

Μπρέντοφορντ: Κέλεχερ, Φαν ντεν Μπεργκ, Κόλινς, Πίνοκ, Καγιόντε, Χέντερσον, Γένσεν, Γιαρμόλιουκ, Σάντε(77’ Ουατάρα), Ιγκόρ Τιάγκο

Πάρτι με καλεσμένη την Τσέλσι στο «Hill Dickinson»! Η Έβερτον σάρωσε με 3-0 τους «μπλε», πλησίασε στους πέντε βαθμούς από την τετράδα και κάνει όνειρα ακόμη και για Champions League. Σε κακή κατάσταση οι φιλοξενούμενοι (μία νίκη στα πέντε τελευταία ματς) που αν δεν συνέλθουν άμεσα θα κινδυνέψουν να μείνουν και εκτός Ευρώπης.