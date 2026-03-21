Μπράιτον – Λίβερπουλ 2-1: Ο Γουέλμπεκ τιμώρησε τους Reds

Παρένθεση αποδείχθηκε η εντυπωσιακή εμφάνιση της Λίβερπουλ κόντρα στη Γαλατασαράι για το Champions League καθώς οι «κόκκινοι» δεν σηκώνουν κεφάλι με τίποτα στην Premier League.

Με δύο γκολ του Ντάνι Γουέλμπεκ η Μπράιτον επικράτησε με 2-1 της ομάδας του Άρνε Σλοτ στο «AMEX» για την 31η αγωνιστική, την άφησε για τρίτο σερί ματς χωρίς τρίποντο και την έβαλε σε μεγάλους μπελάδες όσον αφορά στην τετράδα ή ακόμη και την πέμπτη θέση που πιθανότατα θα οδηγήσει και φέτος στα αστέρια. Από την άλλη, οι «γλάροι» πανηγύρισαν την τέταρτη νίκη τους στα πέντε τελευταία παιχνίδια και κάνουν όνειρα επιστροφής στην Ευρώπη.

Η κακή μέρα φάνηκε από νωρίς για τη Λίβερπουλ που είδε στο 8ο λεπτό τον Εκιτικέ να αποχωρεί τραυματίας και έξι λεπτά μετά ο Γουέλμπεκ με κεφαλιά από ασίστ του Γκόμες έκανε το 1-0. Σχεδόν με τη σέντρα ο ΜακΆλιστερ έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 1-1 το οποίο ήρθε τελικά στο 30′ με υπέροχο τελείωμα του Κέρκεζ από λάθος της άμυνας σε γέμισμα του Μαμαρντασβίλι.

Καλό ρυθμό είχε και στο δεύτερο μέρος το ματς, με τον Γουέλμπεκ να σκοράρει ξανά στο 56′ μετά από ασίστ του Χίνσελχουντ ενώ στο 67′ ο Μαμαρντασβίλι νίκησε σε τετ α τετ τον Μίντε. Μέχρι το φινάλε του ματς η Λίβερπουλ δεν κατάφερε να απειλήσει και η Μπράιτον έφτασε εύκολα στη νίκη που θα μπορούσε να έρθει και με μεγαλύτερο σκορ.

Μπράιτον: Φερμπρούχεν, Βίφερ, Φαν Χέκε, Ντανκ, Καντιόγλου, Μίλνερ (76′ Μπαλεμπά), Γκρος, Γκόμες (90’+1′ Φέλτμαν), Μίντε (76′ Μιτόμα), Χίνσελχουντ (83′ Αγιάρι), Γουέλμπεκ (83′ Ζορζίνιο Ρούτερ)

Λίβερπουλ: Μαμαρντασβίλι, Φρίμπονγκ (63′ Ενγκουμόα), Κονατέ (77′ Κιέζα), Φαν Ντάικ, Κέρκεζ (76′ Ρόμπερτσον), Χράφενμπερχ, ΜακΆλιστερ, Βιρτς, Χάκπο, Σομποσλάι, Εκιτικέ (8′ Τζόουνς)

Το πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 20/03

Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2

Σάββατο 21/03

Μπράιτον-Λίβερπουλ 2-1

Φούλαμ-Μπέρνλι (17:00)

Έβερτον-Τσέλσι (19:30)

Λιντς-Μπρέντφορντ (22:00)

Κυριακή 22/03

Νιουκάστλ-Σάντερλαντ (14:00)

Άστον Βίλα-Γουέστ Χαμ (16:15)

Τότεναμ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:15)

Η επόμενη (32η) αγωνιστική:

Παρασκευή 10/04

Γουέστ Χαμ-Γουλβς (22:00)

Σάββατο 11/04

Άρσεναλ-Μπόρνμουθ (14:30)

Μπρέντφορντ-Έβερτον (17:00)

Μπέρνλι-Μπράιτον (17:00)

Κρίσταλ Πάλας-Νιουκάστλ (17:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα (17:00)

Λίβερπουλ-Φούλαμ (19:30)

Κυριακή 12/04

Σάντερλαντ-Τότεναμ (16:00)

Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι (18:30)

Δευτέρα 13/04

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Λιντς (22:00)