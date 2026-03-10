Νέα «σενάρια» για μεταγραφικό κόλπο της Λίβερπουλ

Έτοιμη να επαναλάβει το περσινό μεταγραφικό καλοκαίρι είναι η Λίβερπουλ, αν κρίνει κάποιος από τα δημοσιεύματα για τους παίκτες που έχει στα… ραντάρ της η ομάδα του λιμανιού.

Η πρωταθλήτρια Αγγλίας δείχνει πανέτοιμη να κινηθεί δυναμικά καθώς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το χρήμα ρέει άφθονο από τους Αμερικανούς ιδιοκτήτες του συλλόγου κι ένα από τα «σενάρια» θέλει τους «κόκκινους» να ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Γιαν Ντιομαντέ.

Ο 19χρονος εξτρέμ της Λειψίας εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του στην γερμανική ομάδα και τα ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου, θεωρούν πως το όνομα του Ιβοριανού άσου φιγουράρει ψηλά στην μεταγραφική λίστα της αγγλικής ομάδας.

Η Λειψία απέκτησε τον νεαρό άσο το περασμένο καλοκαίρι από την Λεγκανιές, με την μεταγραφή να κοστίζει 20 εκατ. ευρώ.

Ένα χρόνο μετά, η χρηματιστηριακή αξία του Ντιομαντέ έχει «εκτοξευθεί» και οι αγγλικές ιστοσελίδες επισημαίνουν ότι η Λειψία θέλει τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τον παίκτη στην Λίβερπουλ ή κάποια άλλη ομάδα που θα ενδιαφερθεί για την απόκτησή του.

Το ποσό είναι μεγάλο, αν κρίνει κάποιος από την μία σεζόν που βρίσκεται ο Αφρικανός ακραίος επιθετικός στην Λειψία, αλλά είναι ξεκάθαρο πως η Λίβερπουλ έχει την δυνατότητα να ικανοποιήσει τις οικονομικές απαιτήσεις του γερμανικού συλλόγου.

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο έχει να κάνει με την αναφορά του αγγλικού Τύπου για τις οπαδικές προτιμήσεις του νεαρού άσου, με πολλές ιστοσελίδες να τονίζουν πως ο 19χρονος άσος της Λειψίας είναι οπαδός της Λίβερπουλ.

Ο Ντιοομαντέ πάντως θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά.

«Δεν θέλω να πω αν είμαι οπαδός της Λίβερπουλ, όπως έγραψαν κάποια αγγλικά μέσα ενημέρωσης αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο πατέρας μου είναι φανατικός οπαδός της αγγλικής ομάδας.

Είχε είδωλο τον Τζέραρντ αλλά εγώ ήμουν μικρός όταν ο Στίβεν έπαιζε στην Λίβερπουλ και δεν θυμάμαι τα παιχνίδια του. Ξέρω όμως ότι ο πατέρας μου θα θέλει πολύ να με δει με την φανέλα της Λίβερπουλ».