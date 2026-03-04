«Δεν υπάρχει θέμα επιστροφής του Κλοπ στην Λίβερπουλ – Όλα όμως είναι ανοιχτά γι’ άλλη ομάδα»

Πόσοι οπαδοί της Λίβερπουλ θα ήθελαν να δουν τον Γιούργκεν Κλοπ να επιστρέφει στην τεχνική ηγεσία των «κόκκινων»; Σχεδόν όλοι, είναι η απάντηση στο σχετικό ερώτημα, αλλά υπάρχει και συνέχεια για τον Γερμανό προπονητή.

Για τους φίλους της αγγλικλής ομάδας το «σενάριο» επιστροφής του Κλοπ μοιάζει βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας, καθώς όλες οι πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπάρχει περίπτωση ν’ αναλάβει εκ νέου τους «κόκκινους».

Ακόμα και αν οι πρωταθλητές Αγγλίας προχωρήσουν στην απόλυση του Άρνε Σλοτ το καλοκαίρι, είναι σχεδόν βέβαιο πως η επιλογή τους για τον πάγκο της ομάδας του λιμανιού, δεν θα είναι ο Κλοπ, όπως αναφέρουν τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης, δίνοντας έτσι τέλος στην φημολογία που αναπτύχθηκε τις τελευταίες ημέρες.

Ποιος είναι ο λόγος που δεν υπάρχουν πιθανότητες για να γυρίσει ο Γερμανός στο Άνφιλντ, παρά το ότι είναι πολύ αγαπητός στις τάξεις των οπαδών της Λίβερπουλ;

Τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν πως ο Κλοπ θεωρεί πως ο κύκλος του στην ομάδα του λιμανιού «έκλεισε», έχοντας οδηγήσει τους «κόκκινους» στην κατάκτηση του Champions League αλλά και του πρωταθλήματος στην Αγγλία.

Επίσης και οι διοικούντες την αγγλική ομάδα, μάλλον προτιμούν την πρόσληψη ενός άλλου προπονητή, αν αποφασίσουν τελικά την απόλυση του Άρνε Σλοτ. Κι εδώ έχει ενδιαφέρον να εστιάσουμε σ’ ένα άλλο ερώτημα για τον πρώην προπονητή της Λίβερπουλ.

Πόσοι οπαδοί της Ρεάλ Μαδρίτης θέλουν να δουν τον Κλοπ στον πάγκο της «βασίλισσας»; Η απάντηση είναι η ίδια, (σχεδόν όλοι) αλλά η διαφορά είναι, πως οι φίλοι των μερένχες έχουν πολλές πιθανότητες να δουν τον Γερμανό στην τεχνική ηγεσία της ομάδας τους.

Φαίνεται λοιπόν ότι η Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να ελπίζει στην πρόσληψη του πρώην προπονητή των «κόκκινων», καθώς όλα δείχνουν ότι ο Κλοπ θ’ αποχωρήσει άμεσα από το γκρουπ ομάδων της Red Bull.

Τις τελευταίες μέρες μάλιστα πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν τον Γερμανό τεχνικό να… καλοβλέπει την μετακόμιση στην Μαδρίτη, καθώς το συμβόλαιο που του προσφέρει η διοίκηση του ισπανικού συλλόγου είναι εξωπραγματικό.

Ο πρόεδρος της «βασίλισσας», Φλορεντίνο Πέρεθ που βρίσκεται υπό καθεστώς έντονης πίεσης, με πολλούς οπαδούς της Ρεάλ να ζητούν την παραίτησή του από την προεδρία της ομάδας, ψάχνει τρόπο να «γυρίσει» το κλίμα με μια εντυπωσιακή κίνηση.

Πρώτος του στόχος λοιπόν φαίνεται να είναι η συμφωνία με τον Γερμανό τεχνικό και όλα δείχνουν ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία.

Αυτή την στιγμή πάντως ούτε η ισπανική ομάδα αλλά ούτε και ο έμπειρος προπονητής επιβεβαιώνουν τα σχετικά ρεπορτάζ, αλλά όλα δείχνουν πως ο Κλοπ είναι ένα βήμα μακριά από το Μπερναμπέου.