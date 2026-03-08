Αυτόν θέλει η Λίβερπουλ για «διάδοχο» του Σαλάχ

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ δεν έφυγε τον Ιανουάριο για την Σαουδική Αραβία, προτιμώντας να παραμείνει στην Λίβερπουλ παρά τις «ψυχρές» σχέσεις του με τον προπονητή της πρωταθλήτριας Αγγλίας, Άρνε Σλοτ.

Όλα όμως δείχνουν ότι το καλοκαίρι θ’ αποτελέσει παρελθόν από το Άνφιλντ και τα ρεπορτάζ του αγγλικού Τύπου επισημαίνουν πως αυτή θα είναι η καλύτερη εξέλιξη και για τις δύο πλευρές.

Βέβαια εδώ υπάρχει κι ένα «αν», που έχει να κάνει με το μέλλον του Σλοτ στον πάγκο της Λίβερπουλ. Αν λοιπόν η διοίκηση των «κόκκινων» αποφασίσει την απομάκρυνση του Ολλανδού προπονητή, κανείς δεν μπορεί ν’ αποκλείσει το ενδεχόμενο παραμονής του Αιγύπτιου, αλλά η διοίκηση της αγγλικής ομάδας στηρίζει τον Σλοτ.

Οπότε το πιθανότερο σενάριο είναι η αποχώρηση του Σαλάχ από το Άνφιλντ και σ’ αυτή την περίπτωση οι «κόκκινοι» θα βγουν στην αγορά για την απόκτηση εξτρέμ.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των αγγλικών ιστοσελίδων, οι «κόκκινοι» δεν θα χρειαστεί να ψάξουν ιδιαίτερα, καθώς έχουν «κυκλώσει» το όνομα του Μούσα Ντιαμπί, ο οποίος αγωνίζεται στην Σαουδική Αραβία.

🔴 Liverpool are in contact to sign Moussa Diaby to replace Mohamed Salah 👇 #LFChttps://t.co/jiWHvjjmyJ — TEAMtalk (@TEAMtalk) March 8, 2026

Ο Ντιαμπί έχει φορέσει στο παρελθόν την φανέλα της Άστον Βίλα και από την στιγμή που η Λίβερπουλ δεν έχει πολλές ελπίδες για την απόκτηση του Ολίσε από την Μπάγερν, στρέφει το ενδιαφέρον της στον Ντιαμπί.

Οι πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι οι ιθύνοντες του αγγλικού συλλόγου έχουν κάνει τις πρώτες συζητήσεις με τον ατζέντη του Ντιαμπί, θέλοντας να βολιδοσκοπήσουν τις προθέσεις του παίκτη.

Ο πρώην άσος της Βίλα έχει συμβόλαιο με την Αλ Ιτιχάντ μέχρι το καλοκαίρι του 2029 και οι απαιτήσεις της ομάδας του Ντιαμπί ανέρχονται στα 40 εκατ. λίρες.

Η Λίβερπουλ πάντως δεν είναι η μοναδική ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ που έχει τον Γάλλο άσο στην μεταγραφική της λίστα, καθώς τρεις ακόμα σύλλογοι, η Νιούκαστλ, η Τσέλσι και η Τότεναμ, έχουν δείξει ενδιαφέρον για την απόκτηση του παίκτη, ενώ υπάρχει και η γερμανική Ντόρτμουντ.