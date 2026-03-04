Οι αριθμοί είναι (πολύ) σκληροί για την Λίβερπουλ, αλλά εξηγούν την κατάρρευση των «κόκκινων»

Η κατρακύλα δεν έχει τελειωμό για την πρωταθλήτρια Αγγλίας, Λίβερπουλ καθώς οι «κόκκινοι» ηττήθηκαν χθες βράδυ και από την τελευταία του βαθμολογικού πίνακα, Γουλβς.

Οι «λύκοι» πήραν τη νίκη γοήτρου με γκολ του Αντρέ στο 94’, «ψαλιδίζοντας» τις ελπίδες των πρωταθλητών για έξοδο στο Champions League της επόμενης σεζόν και καταλαβαίνει εύκολα κάποιος ότι η κατάσταση στην Λίβερπουλ είναι απογοητευτική.

Η γλώσσα των αριθμών είναι «σκληρή» για τους πρωταθλητές Αγγλίας, αλλά είναι πλήρως κατατοπιστική για την αδυναμία της ομάδας του λιμανιού να… σηκώσει κεφάλι.

Η χθεσινή ήττα στο Μολινό, ήταν η ένατη στην φετινή Πρέμιερ Λιγκ για την Λίβερπουλ και θα πρέπει να σημειωθεί πως κανείς δεν μπορεί ν’ αποκλείσει το ενδεχόμενο και δέκατης ήττας μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η τελευταία φορά που οι «κόκκινοι» έκαναν δέκα ήττες στο πρωτάθλημα ήταν την σεζόν 2015-2016, υπό την τεχνική ηγεσία του Μπρένταν Ρότζερς κι εκείνη την χρονιά η Λίβερπουλ τερμάτισε στην όγδοη θέση της βαθμολογίας.

Liverpool this season:

-Palace: equalise on 87 mins, concede on 97, lose 2-1

-United: equalise on 78, concede on 84, lose 2-1

-Bournemouth: equalise on 80, concede on 95, lose 3-2

-Leeds: take lead on 90, concede on 96, draw 3-3

-Wolves: equalise on 83, concede on 93, lose 2-1 — Nick Miller (@NickMiller79) March 3, 2026

Εκείνη την αγωνιστική περίοδο η ομάδα του λιμανιού δεν είχε καταφέρει να εξασφαλίσει ένα ευρωπαϊκό «εισιτήριο» και η εικόνα της είχε οδηγήσει στην απόλυση του Ρότζερς και στην πρόσληψη του Γιούργκεν Κλοπ.

Υπάρχουν όμως κι άλλα στατιστικά στοιχεία που φανερώνουν τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρωταθλήτρια Αγγλίας, προβλήματα τα οποία δεν κατάφερε να λύσει ο Άρνε Σλοτ.

Οι «κόκκινοι» παρουσιάζουν σημάδια κατάρρευσης μετά το 75ο λεπτό των αγώνων τους και δεν είναι τυχαίο πως έχουν δεχθεί 14 γκολ (όσα και η Λιντς) σε αυτό το διάστημα. Μόνο η Νιούκαστλ έχει δεχθεί περισσότερα από το 75’ και μετά (15) ενώ θα πρέπει να τονίσουμε πως πολλά γκολ έχουν δεχθεί οι «κόκκινοι» και στις καθυστερήσεις των αγώνων τους.

Η Λίβερπουλ έχει δεχθεί εφτά γκολ μετά το 90’ και μόνο η Λιντς έχει δεχθεί περισσότερα (οκτώ) κάτι που αν μη τι άλλο δείχνει πως υπάρχει έλλειψη συγκέντρωσης από τους παίκτες της πρωταθλήτριας Αγγλίας.

Ο Σλοτ γνωρίζει πολύ καλά πως το ενδεχόμενο να μείνει η Λίβερπουλ εκτός Champions League της επόμενης σεζόν είναι κάτι παραπάνω από πιθανό και μια τέτοια εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει και την παρουσία του Ολλανδού, στον πάγκο των «κόκκινων» τη νέα αγωνιστική περίοδο.