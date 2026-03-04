Γουλβς – Λίβερπουλ 2-1: «Κόκκινοι» για τα… θηρία, έχασαν και από τους «Λύκους»

Τι είχες… Άρνε, τι είχα πάντα! Αυτή είναι μέσες-άκρες η ιστορία της φετινής Λίβερπουλ, η οποία στα κρίσιμα σημεία της σεζόν καταφέρνει και θυμάται τον απογοητευτικό εαυτό της και υποπίπτει σε γκέλες που κοστίζουν. Αυτή τη φορά, στο «Μολινό», για την 29η αγωνιστική της Premier League, αυτή που έπαιξε σαν μεγάλη ομάδα ήταν η ουραγός της βαθμολογίας Γουλβς, η οποία δίκαια πήρε και τη νίκη με 2-1, μετά από ένα ματς που πρακτικά παίχτηκε ποδόσφαιρο μονάχα μετά το 75ο λεπτό…

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, μια ακόμη γκέλα ολκής δηλαδή, η Λίβερπουλ απέτυχε να πατήσει στην τετράδα της βαθμολογίας και να πιάσει, έστω και προσωρινά, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άστον Βίλα, μένοντας στους 48 βαθμούς, την 5η θέση και το -3 από τους «χωριάτες».

Οι «ρεντς» του Άρνε Σλοτ μετρούσαν τέσσερις διαδοχικές νίκες και έξι στα επτά τελευταία σε όλες τις διοργανώσεις και 2/2 και 4/5 στην Premier League. Είχαν επίσης υπέρ τους και τη συντριπτική παράδοση με το 83% των νικών επί της Γουλβς στην Premier League (19-2-2), με 6 σερί νίκες, ωστόσο οι αριθμοί δυστυχώς για τον Ολλανδό τεχνικό και την ομάδα του, δεν παίζουν μπάλα.

🐺 @Wolves earn a dramatic win over Liverpool after scoring in stoppage time! pic.twitter.com/GbHxgLCU5d — Premier League (@premierleague) March 3, 2026

Η… μεγάλη ομάδα και η Λίβερπουλ

Η Γουλβς μπήκε στο ματς σαν ουραγός και χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος, ωστόσο στο φινάλε ήταν αυτή που… θύμισε μεγάλη ομάδα, παίρνοντας πρώτα το προβάδισμα και έπειτα παίρνοντας και τη νίκη, μετά την ενδιάμεση ισοφάριση των «κόκκινων». Παράλληλα, οι «Λύκοι» επιβεβαίωσαν και τη δική τους… ειδική παράδοση, βάσει της οποίας είχαν πριν το ματς 7 νίκες σε 9 αγώνες που έπαιζαν εντός έδρας για την Premier League ημέρα Τρίτη, ανεβάζοντας τώρα το ποσοστό τους στο εντυπωσιακό 70%!

Τέλος, επιβεβαίωσαν και ότι βρίσκονται σε πολύ καλό φεγγάρι, αφού προέρχονταν από εντός 2-0 επί της Άστον Βίλα, έχοντας πια 2 νίκες και 2 ισοπαλίες με Άρσεναλ και Φόρεστ σε 4 αγωνιστικές. Ωστόσο, τα… σημάδια ζωής εμφανίστηκαν πολύ αργά στη σεζόν, αφού η Γουλβς παραμένει τελευταία με 16 βαθμούς και στο -3 από τη Μπέρνλι.

Τα δύο απίθανα ρεκόρ του αγώνα

Αυτό ήταν το πέμπτο φετινό ματς πρωταθλήματος που η Λίβερπουλ χάνει φέτος με γκολ στο 90+, επίδοση που αποτελεί αρνητικό ρεκρό σε όλη την ιστορία της Premier League.

5 – Liverpool have lost five games thanks to 90th minute goals in the Premier League this season, the most of any side in a single campaign in the competition’s history. Trauma. #WOLLIV pic.twitter.com/dA48mjxPWa — OptaJoe (@OptaJoe) March 3, 2026

Την ίδια ώρα, το γκολ του Αντρέ για τη Γουλβς στις καθυστερήσεις, σήμανε την πρώτη φορά στην ιστορία της Premier League που η ομάδα που βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, πετυχαίνει γκολ νίκης στις καθυστερήσεις, απέναντι στους εν ενεργεία πρωταθλητές!

1 – André’s winner for Wolves was the first time ever a team in the relegation zone has scored a 90th minute winner against the reigning Premier League champions. Jubilation. #WOLLIV pic.twitter.com/fyRp4Ei59P — OptaJoe (@OptaJoe) March 3, 2026

«Χασμουρητό» για 75 λεπτά, ματσάρα για ένα τέταρτο

Σε όλο το πρώτο ημίχρονο ουσιαστικά δεν… κουνήθηκε φύλλο στο «Μολινό», σε ένα ματς χωρίς ρυθμό, χωρίς φάσεις, με τη Γουλβς να παίζει καλή άμυνα και τη Λίβερπουλ να είναι φλύαρη και χωρίς πλάνο. Η πρώτη φάση του αγώνα καταγράφηκε στο 51′ όταν ο… Χάκπο κατάφερε και στέρησε από τον Τζόουνς το 0-1 για τη Λίβερπουλ.

Τελικά, το σκορ άνοιξε την πρώτη φάση της Γουλβς στο ματς, όταν μετά από λάθος στην άμυνά της, ο Γκόμες πρόλαβε Κονατέ και Άλισον στην κόντρα και πλάσαρε εύστοχα για το 1-0. Στο 80′ η Λίβερπουλ είχε δοκάρι με τον Ενγκουμόχα, με τον Ζοζέ Σα να βάζει και αυτός το… χεράκι του.

Τελικά, στο 83′ ο Σαλάχ ισοφάρισε με πολύ ωραία ατομική προσπάθεια, βρίσκοντα δίχτυα μετά από 15 αγωνιστικές ώρες, ωστόσο στο φινάλε η Γουλβς είχε και… γλυκό. Στο 94′, η… τύχη της Λίβερπουλ ολοκληρώθηκε, όταν μετά από σουτ του Αντρέ, η μπάλα βρήκε στον Γκόμες και νίκησε τον Άλισον για το τελικό 2-1.

Άνετη νίκη για την Έβερτον που πλησιάζει την πεντάδα

Στο «Everton Stadium», η Έβερτον έπαιξε… τόσο όσο χρειάστηκε για να πάρει ένα άνετο «τρίποντο» απέναντι στην προτελευταία του βαθμολογικού πίνακα Μπέρνλι. Από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο πέτυχε η ομάδα του Ντέιβιντ Μόγες, αρχικά με τον Ταρκόφσκι στο 32′ όταν εκμεταλλεύθηκε στημένη μπάλα και άνοιξε το σκορ με κεφαλιά.

Έπειτα, στο 60′ ο Ντιούσμπερι-Χολ έγραψε το τελικό 2-0 με σουτ εντός περιοχής. Κανένα πρόβλημα συνολικά για τα «ζαχαρωτά» στο ματς, αφού υπήρξαν και ακόμη 2-3 μεγάλες ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ, την ώρα που ουδέποτε ανησύχησαν στην άμυνα. Με αυτό το «τρίποντο», η Έβερτον ανέβηκε στους 43 βαθμούς και είναι μόλις στο -2 από την έκτη Τσέλσι.

Σπουδαίο «διπλό» της Σάντερλαντ

Στο «Έλαντ Ρόουντ», ένα εύστοχο πέναλτι του Χαμπίμπ Ντιαρά στο 70ο λεπτό για χέρι-πέναλτι του Αμπάντου που δόθηκε μέσω VAR, έκανε όλη τη διαφορά στο παιχνίδι και χάρισε στη Σάντερλαντ μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη που την εκτόξευσε στους 40 βαθμούς και με την οποία φυσικά καθάρισε οριστικά με την άνετη παραμονή στην κατηγορία. Αυτή ήταν και η πρώτη της νίκη-ανάσα μετά από τρεις ήττες και μία ισοπαλία στο πρωτάθλημα.

Αντιθέτως, η Λιντς του Ντάνιελ Φάρκε έμεινε στους 31 και την 15η θέση, μόλις στο +6 από τη ζώνη του υποβιβασμού και μοιραία έχει βάλει τον εαυτό της σε μπελάδες, μετά από δύο ισοπαλίες (Τσέλσι, Άστον Βίλα) και δύο ήττες (Σίτι, Σάντερλαντ) στις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές.

Στο τελευταίο τρίτο ματς που ξεκίνησε στις 21:30 και το οποίο έχει ήδη… ξεχαστεί από όλους, Μπόρνμουθ και Μπρέντφορντ έμειναν στο 0-0, με τον βαθμό της ισοπαλίας να μην χαλάει κανέναν από τους δύο, αφού η πρώτη ανέβηκε στην 9η θέση με 40β και η δεύτερη έφτασε τους 44 και παρέμεινε 7η.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 29ης αγωνιστικής:

Τρίτη 3/3

Έβερτον – Μπέρλι 2-0

Λιντς – Σάντερλαντ 0-1

Μπόρνμουθ – Μπρέντφορντ 0-0

Γουλβς – Λίβερπουλ 2-1

Τετάρτη 4/3

21:30 Άστον Βίλα – Τσέλσι

21:30 Μάντσεστερ Σίτι – Νότιγχαμ Φόρεστ

21:30 Μπράιτον – Άρσεναλ

21:30 Φούλαμ – Γουέστ Χαμ

22:15 Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

22:00 Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (30η):

Σάββατο 14/3

17:00 Μπέρνλι – Μπόρνμουθ

17:00 Σάντερλαντ – Μπράιτον

19:30 Άρσεναλ – Έβερτον

19:30 Τσέλσι – Νιούκαστλ

22:00 Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι

Κυριακή 15/3

16:00 Κρίσταλ Πάλας – Λιντς

16:00 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα

16:00 Νότιγχαμ Φόρεστ – Φούλαμ

18:30 Λίβερπουλ – Τότεναμ

Δευτέρα 16/3

22:00 Μπρέντφορντ – Γουλβς