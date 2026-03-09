Οι Ισπανοί έριξαν… βόμβα: Συμφώνησε με τη Λίβερπουλ ο Τσάμπι Αλόνσο!

«Φωτιά» έρχεται να βάλει η «OK Diario» σε ό,τι αφορά το μέλλον της Λίβερπουλ και του Τσάμπι Αλόνσο, που κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά εδώ και μερικούς μήνες.

Σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα, οι άνθρωποι των «κόκκινων» έχουν ήδη συμφωνήσει προφορικά με τον Ισπανό τεχνικό ώστε να αναλάβει την ομάδα το προσεχές καλοκαίρι.

Ωστόσο σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα για να έχει ισχύ η συμφωνία δεν θα πρέπει να κατακτήσει το Champions League την εφετινή σεζόν η Λίβερπουλ.

Τι λένε για τη συνάντηση της Λίβερπουλ με τον Τσάμπι Αλόνσο

Οι πρώτες επαφές με τον Ισπανό προπονητή έγιναν παραμονές του παιχνιδιού της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ολυμπιακό και πριν απομακρυνθεί ο Αλόνσο από τον πάγκο της Βασίλισσας.

Η συμφωνία, όπως αναφέρεται, είναι μέχρι στιγμής προφορική για τρία χρόνια και θα τεθεί σε ισχύ ανάλογα με το τι θα ακολουθήσει στη χρονιά για τους «reds».

Υπενθυμίζεται ότι η Λίβερπουλ αντιμετωπίζει τη Γαλατασαράι στη φάση των «16» του Champions League.