«Φουντώνουν» τα σενάρια για Τσάμπι Αλόνσο και Λίβερπουλ – Ποιοι είναι οι πρώτοι μεταγραφικοί στόχοι

Το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο απασχολεί την ποδοσφαιρική Ευρώπη και η κακή πορεία της Λίβερπουλ την συνδέει με τον Ισπανό τεχνικό. Ήδη τα πρώτα δημοσιεύματα στην Αγγλία κάνουν λόγο για απόφαση των Reds να απομακρύνουν τον Άρνε Σλοτ και να δώσουν τα ηνία στον Ισπανό και σήμερα (26/1) το πήγαν και… ένα βήμα παρακάτω.

Συγκεκριμένα, η γνωστή σελίδα «Ιndykaila News» αποκάλυψε το παρασκήνιο της συνάντησης των εκπροσώπων του Τσάμπι Αλόνσο με τους ανθρώπους της Λίβερπουλ και τα όσα συζητήθηκαν, αναφορικά με μεταγραφές, ρόστερ και τρόπο παιχνιδιού.

Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορτάζ, στη συνάντηση που έγινε την περασμένη Παρασκευή (23/1), σε μυστική τοποθεσία στην Ισπανία, ο Αλόνσο θέλει τέσσερις παίκτες ενόψει καλοκαιριού, τους Φαν Ντε Βεν, Γουόρτον, Μπαρκολά και Ολίσε, ενώ παράλληλα αναλύθηκε το τακτικό του πλάνο.

Exclusive 💣 ▪️ Xabi Alonso reps meeting

▪️ Request for elite targets

▪️Senior players concerns

▪️ Slot decision imminent

▪️ Gerrard ready to step in short-term Liverpool met Xabi Alonso’s representatives on Friday in a secret location in Spain 🇪🇸. They discussed finer… pic.twitter.com/RSt7f7Vpkm — indykaila News (@indykaila) January 26, 2026

Παράλληλα, στην Αγγλία αναφέρουν πως η διοίκηση της Λίβερπουλ έχει αποφασίσει πως δεν θα πορευτεί με τον Σλοτ την επόμενη σεζόν, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις άμεσα, με τον Στίβεν Τζέραρντ να είναι στα υπόψιν ως υπηρεσιακός μέχρι το τέλος της σεζόν. Μάλιστα, έχει γίνει ήδη πρώτη επαφή με τον πρώην αρχηγό της ομάδας. Όλα αυτά την ώρα που και οι παίκτες της Λίβερπουλ έχουν εκφράσει τις αμφιβολίες τους για τον Σλοτ.

Ίσως μάλιστα και να μην είναι τυχαία και η κίνηση της Λίβεπουλ για τον Γουόρτον, αφού όπως αναφέρουν στο Νησί, οι Reds είναι πολύ κοντά στο να τον κλείσουν, με τον παίκτη να έχει συμφωνήσει να υπογράψει συμβόλαιο πέντε ετών.

🚨 Liverpool are reportedly closing in on a move for Crystal Palace midfielder Adam Wharton. The player has already given his green light to join the Reds and is open to signing a five-year contract at Anfield. (Source: @NicoSchira) pic.twitter.com/sn3LVuHXfX — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 26, 2026

Και κάπως έτσι, ο καπνός που υπάρχει τις τελευταίες εβδομάδες για την απομάκρυνση του Άρνε Σλοτ και την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Λίβερπουλ, από τον Τσάμπι Αλόνσο, να έχει και φωτιά από πίσω.