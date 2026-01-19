Πρώτη κρούση για τον Τσάμπι Αλόνσο: Τον θέλει η Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Στη Γερμανία κυκλοφορούν έντονες φήμες για πιθανή επιστροφή του Τσάμπι Αλόνσο στην Bundesliga, αυτή τη φορά για λογαριασμό της Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Ο πάγκος της ομάδας είναι πλέον κενός, μετά την απόφαση της διοίκησης να λύσει τη συνεργασία της με τον Ντίνο Τόπμελερ, και ο Ισπανός προπονητής έχει μπει στο κάδρο ως επιλογή υψηλού κύρους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Bild, η Άιντραχτ αξιολογεί σοβαρά το προφίλ του Αλόνσο, με τον αθλητικό διευθυντή Μάρκους Κρέσε να φέρεται διατεθειμένος να επιδιώξει απευθείας επαφή μαζί του, προκειμένου να διερευνήσει τις πιθανότητες συνεργασίας. Το ρεπορτάζ έρχεται λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, γεγονός που αναζωπύρωσε άμεσα τη φημολογία γύρω από το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Η απόλυση του Τόπμελερ αποφασίστηκε μετά το εντυπωσιακό αλλά προβληματικό 3-3 με τη Βέρντερ Βρέμης και μια γενικότερη εικόνα αμυντικής αστάθειας. Με 39 γκολ παθητικό σε 18 αγωνιστικές, η Άιντραχτ διαθέτει μία από τις χειρότερες άμυνες της Bundesliga, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στην έβδομη θέση της βαθμολογίας και παραμένει «ζωντανή» στο UEFA Champions League. Η διοίκηση θεώρησε πως απαιτείται άμεση αλλαγή κατεύθυνσης.

Παράλληλα, στο τραπέζι υπάρχουν και άλλα ονόματα, όπως εκείνα των Έντιν Τέρζιτς, Μάρκο Ρόζε και Ρότζερ Σμιντ. Ωστόσο, στο εσωτερικό του συλλόγου θεωρείται πως ο μεγάλος στόχος είναι να πειστεί ο Τσάμπι Αλόνσο να επιστρέψει στη Γερμανία, αυτή τη φορά για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία στο Deutsche Bank Park.

Παρόλα αυτά, οι πιθανότητες υλοποίησης του σεναρίου κρίνονται περιορισμένες. Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη παρουσία του στη Μπάγερ Λεβερκούζεν, ο Αλόνσο βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, όπως η Μπάγερν Μονάχου και η Λίβερπουλ, πριν τελικά αναλάβει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ένα βήμα προς την Άιντραχτ, πέρα από το μεγάλο οικονομικό κόστος, θα μπορούσε να εκληφθεί ως υποχώρηση στην επαγγελματική του πορεία.

Όλα δείχνουν πως ο Βάσκος τεχνικός δεν προτίθεται να βιαστεί και προτιμά να περιμένει την κατάλληλη πρόταση από ένα πρότζεκτ ανώτατου επιπέδου στην Ευρώπη. Παρ’ όλα αυτά, στη Φρανκφούρτη εμφανίζονται αποφασισμένοι να εξαντλήσουν τις πιθανότητές τους, γνωρίζοντας ότι ακόμη και μια αρνητική απάντηση θα έχει προηγηθεί από μια προσπάθεια που θα επιβεβαιώνει τις υψηλές φιλοδοξίες του συλλόγου.