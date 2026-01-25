«Ο Τσάμπι Αλόνσο είναι σε επαφές με τη Λίβερπουλ»

Η Λίβερπουλ ηττήθηκε 3-2 από τη Μπόρνμουθ, σε ακόμη ένα αρνητικό αποτέλεσμα στη φετινή Premier League και σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό το αποτέλεσμα αυτό ίσως φέρει εξελίξεις στον πάγκο της ομάδας.

Σύμφωνα με την AS, η διοίκηση τον Reds τηλεφώνησε στον Τσάμπι Αλόνσ, για ενδεχόμενη συνεργασία των δύο πλευρών και πλέον η πίεση στον Άρνε Σλοτ αυξάνεται.

Μάλιστα, τα ρεπορτάζ στο Νησί αναφέρουν πως « η επαφή με τον Τσάμπι Αλόνσο ήταν θετική, γεγονός που έφερε ανακούφιση στους ανθρώπους της Λίβερπουλ».

Τι αποκάλυψαν στο εξωτερικό για Λίβερπουλ και Αλόνσο

🚨🇪🇸 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Liverpool have contacted the environment of Xabi Alonso to find out if he is available. Although he is now resting, the response has been positive, reports @diarioas. pic.twitter.com/uR8YDUsnbr — EuroFoot (@eurofootcom) January 25, 2026

«Η Λίβερπουλ επικοινώνησε με το περιβάλλον του Τσάμπι Αλόνσο για να μάθει αν είναι διαθέσιμος. Παρόλο που τώρα ξεκουράζεται, η απάντηση ήταν θετική», αναφέρει η AS.