Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
15.03.2026 | 21:24
Λέσβος: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στο χωριό Στύψη – Κάηκε ολοσχερώς
Λίβερπουλ – Τότεναμ 1-1: Νέα γκέλα οι «κόκκινοι», βαθμός-ανάσα στο 90′ για τους «σπερς» (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 15 Μαρτίου 2026, 20:53

Λίβερπουλ – Τότεναμ 1-1: Νέα γκέλα οι «κόκκινοι», βαθμός-ανάσα στο 90′ για τους «σπερς» (pics, vids)

Φτιαγμένη για… γκέλες η φετινή Λίβερπουλ, η οποία μετά την ήττα-σοκ από τη Γουλβς την περασμένη αγωνιστική, αυτή τη φορά είδε και την παραπαίουσα Τότεναμ να της παίρνει το 1-1 στο 90′.

Άκης Στρατόπουλος
Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Νέα γκέλα για τη Λίβερπουλ του Άρνε Σλοτ και νέα χαμένη ευκαιρία για να πατήσει ξανά την τετράδα εκμεταλλευόμενη την ήττα της Άστον Βίλα από τη Γιουνάιτεντ. Αυτή τη φορά, μετά την ήττα-σοκ με 2-1 από τη Γουλβς την περασμένη αγωνιστική, στο πλαίσιο της 30ης ημέρας της Premier League, οι «κόκκινοι» είδαν και την τραγική φέτος Τότεναμ να παίρνει την ισοπαλία στο 90′ στο «Άνφιλντ», αποτέλεσμα που άφησε την ομάδα του Μεγάλου Λιμανιού στους 49 βαθμούς και το -2 από την 4η θέση και αντίστοιχα βελτίωσε ελαφρώς τη θέση της ομάδας του Ιγκόρ Τούντορ που ξεκόλλησε και ανέβηκε στους 30 και τη 16η θέση.

Το σκορ για τη Λίβερπουλ άνοιξε στο 18ο λεπτό ο Ντόμινικ Σόμποσλαϊ με μια από γνωστές αριστουργηματικές εκτελέσεις φάουλ.

Με αυτό το εύστοχο φάουλ, έφτασε τα 4 φέτος στην Premier League και πλέον θέλει άλλο ένα για να πιάσει στην κορυφή της λίστας με τα περισσότερα γκολ με απευθείας φάουλ σε μία σεζόν τους Ντέιβιντ Μπέκαμ (2000-01) και Λορέν Ρομπέρ (2001-02).

Στη συνέχεια του αγώνα, η Λίβερπουλ είχε σταθερά τον έλεγχο και… έχανε φάσεις, μη μπορώντας τελικά να κρατήσει το υπέρ της αποτέλεσμα σε ένα ακόμη ματς φέτος. Στο 36′ δοκάρι είχε ο Χάκπο, ενώ οι ρεντς έχασαν μεγάλες ευκαιρίες για δεύτερο γκολ μετά και από αυτό. Αντίθετα, ο ο καλύτερος της Τότεναμ σε όλο το ματς, Ριτσάρλισον, στο 90′ δεν σπατάλησε τη δική του μεγαλύτερη ευκαιρία και ισοφάρισε με κοντινό πλασέ, μετά από φάση που ξεκίνησε από το βολέ του τερματοφύλακα.

Η Τότεναμ και ο Ιγκόρ Τούντορ βεβαίως έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους. Οι «σπερς» παραμένουν χωρίς νίκη στην Premier League μέσα στο 2026 (σ.σ. τελευταία το εκτός έδρας 1-0 επί της ΚρίσταλΠάλας στις 28 Δεκεμβρίου), μετρώντας έκτοτε 12 αγωνιστικές μακριά από τα «τρίποντα» (0-5-7), γλιτώνοντας τώρα την 6η σερί ήττα τους.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 30ης αγωνιστικής:

Σάββατο 14/03

Μπέρνλι-Μπόρνμουθ 0-0
Σάντερλαντ-Μπράιτον 0-1
Άρσεναλ-Έβερτον 2-0
Τσέλσι-Νιούκαστλ 0-1
Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι 1-1

Κυριακή 15/03

Κρίσταλ Πάλας-Λιντς 0-0
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άστον Βίλα 3-1
Νότιγχαμ Φόρεστ-Φούλαμ 0-0
Λίβερπουλ-Τότεναμ 1-0

Δευτέρα 16/03

Μπρέντφορντ-Γουλβς (22:00)

Η βαθμολογία

H επόμενη αγωνιστική (31η):

Παρασκευή 20/03

Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)

Σάββατο 21/03

Μπράιτον-Λίβερπουλ (14:30)
Φούλαμ-Μπέρνλι (17:00)
Έβερτον-Τσέλσι (19:30)
Λιντς-Μπρέντφορντ (22:00)

Κυριακή 22/03

Νιουκάστλ-Σάντερλαντ (14:00)
Άστον Βίλα-Γουέστ Χαμ (16:15)
Τότεναμ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:15)

Ενέργεια: Άνοιξε μια νέα εποχή ανασφάλειας για την παγκόσμια οικονομία

Eustress: Η μορφή στρες που μπορεί να σε κάνει να πετύχεις

Σφυροκόπημα στο Ιράν με 200 ισραηλινά πλήγματα – Η Τεχεράνη ανακοίνωσε 500 συλλήψεις

Αθλητική Ροή
Μπέτις – Θέλτα 1-1: Πέμπτο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη η αντίπαλος του Παναθηναϊκού
Η Μπέτις έμεινε για πέμπτο διαδοχικό παιχνίδι (σε όλες τις διοργανώσεις) χωρίς νίκη, μετά το 1-1 στην έδρα της με Θέλτα δείχνοντας να μην... πατάει καλά πριν τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
H επίθεση των οπαδών στους δημοσιογράφους «κλείνει» την Τούμπα καθώς τα επεισόδια ήταν σοβαρά και υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Σύνταξη
betson_textlink
Μπέτις – Θέλτα 1-1: Πέμπτο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη η αντίπαλος του Παναθηναϊκού
Σοβαρός κίνδυνος τιμωρίας του ΠΑΟΚ στα play offs μετά την επίθεση στα δημοσιογραφικά – Οι τρεις εκθέσεις και ο βαρύς πέλεκυς
LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός 3-0: Όλα έγιναν γρήγορα και εύκολα για τους Θεσσαλονικείς
Στο ματς που έγινε στη σκιά της δολοφονίας του 20χρονου οπαδού του, ο ΠΑΟΚ δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον Λεβαδειακό, τον οποίο «τελείωσε» με τα δυο γκολ στις αρχές των ημιχρόνων. Το 3-0 στο 57’

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Διακοπή στο 20΄ και συγκίνηση για τον οπαδό που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά
Στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης της Τούμπα ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός υπήρξε προσωρινή διακοπή ως φόρος τιμής για τον 20χρονο οπαδό του δικεφάλου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά.

LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΚ
LIVE: Ατρόμητος – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΑΕΚ για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Mε ποια επίδοση πάνε στο Παγκόσμιο Κύπελλο κλειστού στίβου οι Καραλής και Τεντόγλου
Οι δύο Ολυμπιονίκες είναι η μεγάλη ελπίδα της Ελλάδας για διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που θα γίνει στο Τορούν της Πολωνίας στις 20-22 Μαρτίου.

Δήμος Μπουλούκος
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα 3-1: Φαβορί για το… σεντόνι οι Κόκκινοι Διάβολοι, ιστορική επίδοση του Μπρούνο Φερνάντες
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καθάρισε με 3-1 την Άστον Βίλα στο «Ολντ Τράφορντ», πέρασε μόνη 3η στη βαθμολογία και το +3 από τους «Χωριάτες» και πλέον βλέπει για τα καλά το σεντόνι του επόμενου Champions League.

Άκης Στρατόπουλος
Ο στρατός του Ισραήλ ζητά από την κυβέρνηση επιστράτευση 450.000 εφέδρων για τον Λίβανο
Σύμφωνα με πληροφορίες στην δημόσια ραδιοτηλεόραση του Ισραήλ, η κυβέρνηση της χώρας ετοιμάζεται για μαζική επιστράτευση εναντίον της Χεζμπολάχ, ύστερα από αίτημα του ισραηλινού στρατού.

Μπέτις – Θέλτα 1-1: Πέμπτο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη η αντίπαλος του Παναθηναϊκού
Η Μπέτις έμεινε για πέμπτο διαδοχικό παιχνίδι (σε όλες τις διοργανώσεις) χωρίς νίκη, μετά το 1-1 στην έδρα της με Θέλτα δείχνοντας να μην... πατάει καλά πριν τον Παναθηναϊκό.

Πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος που εκμεταλλεύτηκε ο Έπσταϊν – Πίσω από τα «πυροτεχνήματα» του σκανδάλου
Το σκάνδαλο Έπσταϊν δεν αποτελεί απλώς την ιστορία ενός διεφθαρμένου ατόμου, αλλά το σύμπτωμα μιας βαθιά άνισης κοινωνίας, όπου ο ακραίος πλούτος και η εξουσία επιτρέπουν στις ελίτ να δρουν εντελώς ανεξέλεγκτα.

Το Ιράν επιθυμεί «σοβαρή αναθεώρηση» των σχέσεων με αραβικά κράτη του Κόλπου
Με προφανή αναφορά τις σχέσεις των χωρών του Κόλπου με τις ΗΠΑ, ο πρέσβης του Ιράν στο Ριάντ είπε ότι η ευημερία της περιοχής προϋποθέτει «σοβαρή αναθεώρηση» των σχέσεων με την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ άφησε ανέγγιχτα τα πυρηνικά αποθέματα του Ιράν – Ίσως δεν ξέρει τι να τα κάνει
Ο Τραμπ διατείνεται ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου δεν δείχνει να έχει κάποιο σχέδιο για το τι θα κάνουν το εμπλουτισμένο ουράνιο.

Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα μετακινήθηκαν μακριά από την Υεμένη και το Ιράν
Τα αεροπλανοφόρα του αμερικανικού ναυτικού μετακινήθηκαν μακριά από την εμβέλεια των περισσότερων βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και της Υεμένης, ενώ αεροσκάφη αναχώρησαν για τη Σαουδική Αραβία

Σοβαρός κίνδυνος τιμωρίας του ΠΑΟΚ στα play offs μετά την επίθεση στα δημοσιογραφικά – Οι τρεις εκθέσεις και ο βαρύς πέλεκυς
H επίθεση των οπαδών στους δημοσιογράφους «κλείνει» την Τούμπα καθώς τα επεισόδια ήταν σοβαρά και υπήρξε άμεση κινητοποίηση των αρχών.

82 χρόνια Ελλάδας στα Όσκαρ: Οι «ζωντανοί ή νεκροί» της Παξινού, η απαξίωση του Χατζιδάκι, η υπεροχή του Λάνθιμου
Καθώς η λάμψη της αποψινής 98ης τελετής των Όσκαρ κατακλύζει οθόνες, ιστοσελίδες και social media η ιστορική μνήμη μάς γυρίζει πίσω στις εμβληματικές ελληνικές συμμετοχές του ιστορικού θεσμού

ΠΑΣΟΚ: Έκλεισαν οι κάλπες των εσωκομματικών εκλογών – Μεγάλη συμμετοχή και μηνύματα ικανοποίησης
Ικανοποίηση για τη μαζική συμμετοχή που καταγράφεται στις κάλπες της διαδικασίας ανάδειξης συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής. Εκτίμηση ότι ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων ενδέχεται να ξεπεράσει τις 150.000 μέλη και φίλους του κόμματος.

«Κλειστά τα στόματα» – Oι αναγνώστες χειλιών είναι οι νέοι παπαράτσι – «Εφιάλτης για celebs και royals»
Οι μάνατζερ των σταρ επιβάλλουν πλέον «σιωπητήριο» στις δημόσιες εμφανίσεις των πελατών τους με τους αναγνώστες χειλιών να είναι αυτοί που προδίδουν τα μεγάλα μυστικά διαβάζοντας το στόμα

Νέες φήμες για την υγεία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – «Βρίσκεται στη Μόσχα για να υποβληθεί σε χειρουργείο»
Το γεγονός ότι ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια φουντώνει τα σενάρια για την κατάσταση της υγείας του. Εφημερίδα του Κουβέιτ, που επικαλείται πηγή κοντά στον ηγέτη του Ιράν, λέει ότι βρίσκεται στη Ρωσία.

LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός για την 25η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών
Οι συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών και οι συνεντεύξεις Τύπου των διοικητών τους θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον καθώς ο πόλεμος στο Ιράν αφήνει το αποτύπωμα του στις οικονομίες

Κουβέιτ: Ιταλική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ επλήγη από drone – Έχει δοθεί εντολή μερικής εκκένωσης
Η ιταλική στρατιωτική βάση Αλί Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ, η οποία χρησιμοποιείται από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δέχτηκε επίθεση από drone. Δεν υπήρξαν θύματα. Για τη βάση υπάρχει εντολή εκκένωσης εδώ και ημέρες.

Σοκ και Όσκαρ: Από το «φόρεμα-κύκνος» της Μπιορκ στο δεξί πόδι της Τζολί – Εφτά Oscar looks που άλλαξαν τους κανόνες
Από τις διαφάνειες της Μπάρμπρα Στρέιζαντ στα φτερά και πούπουλα της Μπιορκ, το κόκκινο χαλί των Όσκαρ υπήρξε πάντα το πεδίο για τις πιο ριψοκίνδυνες και εμβληματικές ενδυματολογικές επιλογές

«Κόκκινα δάνεια»: Κραυγή αγωνίας από δανειολήπτες με τα funds να δρουν πέρα από κάθε έλεγχο
Περίπου 80.000 πλειστηριασμοί αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα στο 2026. Αγωνία, απελπισία και ντροπή, τα αισθήματα που βιώνουν οι δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, παρά τις προσπάθειές τους.

ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός 3-0: Όλα έγιναν γρήγορα και εύκολα για τους Θεσσαλονικείς
Στο ματς που έγινε στη σκιά της δολοφονίας του 20χρονου οπαδού του, ο ΠΑΟΚ δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον Λεβαδειακό, τον οποίο «τελείωσε» με τα δυο γκολ στις αρχές των ημιχρόνων. Το 3-0 στο 57’

ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Διακοπή στο 20΄ και συγκίνηση για τον οπαδό που έχασε τη ζωή του στην Καλαμαριά
Στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης της Τούμπα ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός υπήρξε προσωρινή διακοπή ως φόρος τιμής για τον 20χρονο οπαδό του δικεφάλου που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά.

Χωρίς δουλειά τις Παρασκευές – «Διαγράφοντας» το 40ωρο εργασίας
Ο «αντισυμβατικός» τρόπος ζωής μιας 36χρονης από την Αμερική που αποφάσισε να αφήσει πίσω τη ζωή που έκανε. Άλλαξε χώρα, άλλαξε ωράριο εργασίας και είπε «ποτέ δουλειά την Παρασκευή».

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

