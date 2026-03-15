Λίβερπουλ – Τότεναμ 1-1: Νέα γκέλα οι «κόκκινοι», βαθμός-ανάσα στο 90′ για τους «σπερς» (pics, vids)
Φτιαγμένη για… γκέλες η φετινή Λίβερπουλ, η οποία μετά την ήττα-σοκ από τη Γουλβς την περασμένη αγωνιστική, αυτή τη φορά είδε και την παραπαίουσα Τότεναμ να της παίρνει το 1-1 στο 90′.
- Η κρίσιμη εβδομάδα των κεντρικών τραπεζών
- ΕΕ: Διεύρυνση της αποστολής «Ασπίδες» στα Στενά του Ορμούζ θα εξετάσει το Συμβούλιο Υπουργών
- Καταγγελία για σκληρή βία ανηλίκων κατά 11χρονης – Τη χτύπησαν και την εξανάγκασαν να γονατίσει τραβώντας βίντεο
- «Η ζωή μου είναι ρομποτική»: 45χρονη έχασε στομάχι και έντερο μετά από χειρουργική επέμβαση
Νέα γκέλα για τη Λίβερπουλ του Άρνε Σλοτ και νέα χαμένη ευκαιρία για να πατήσει ξανά την τετράδα εκμεταλλευόμενη την ήττα της Άστον Βίλα από τη Γιουνάιτεντ. Αυτή τη φορά, μετά την ήττα-σοκ με 2-1 από τη Γουλβς την περασμένη αγωνιστική, στο πλαίσιο της 30ης ημέρας της Premier League, οι «κόκκινοι» είδαν και την τραγική φέτος Τότεναμ να παίρνει την ισοπαλία στο 90′ στο «Άνφιλντ», αποτέλεσμα που άφησε την ομάδα του Μεγάλου Λιμανιού στους 49 βαθμούς και το -2 από την 4η θέση και αντίστοιχα βελτίωσε ελαφρώς τη θέση της ομάδας του Ιγκόρ Τούντορ που ξεκόλλησε και ανέβηκε στους 30 και τη 16η θέση.
Το σκορ για τη Λίβερπουλ άνοιξε στο 18ο λεπτό ο Ντόμινικ Σόμποσλαϊ με μια από γνωστές αριστουργηματικές εκτελέσεις φάουλ.
ركنيات ارسنال ❌
فاولات سوبوسلاي ✅ pic.twitter.com/CeKCc2eQSR
— سهم (@1SMi_) March 15, 2026
Με αυτό το εύστοχο φάουλ, έφτασε τα 4 φέτος στην Premier League και πλέον θέλει άλλο ένα για να πιάσει στην κορυφή της λίστας με τα περισσότερα γκολ με απευθείας φάουλ σε μία σεζόν τους Ντέιβιντ Μπέκαμ (2000-01) και Λορέν Ρομπέρ (2001-02).
4 – Dominik Szoboszlai has scored four direct free-kick goals in the Premier League this season, the most ever by a Liverpool player in a single campaign in the competition, with only David Beckham in 2000-01 and Laurent Robert in 2001-02 (both 5) netting more. Fantastic. pic.twitter.com/X3Arm4yD8x
— OptaJoe (@OptaJoe) March 15, 2026
Στη συνέχεια του αγώνα, η Λίβερπουλ είχε σταθερά τον έλεγχο και… έχανε φάσεις, μη μπορώντας τελικά να κρατήσει το υπέρ της αποτέλεσμα σε ένα ακόμη ματς φέτος. Στο 36′ δοκάρι είχε ο Χάκπο, ενώ οι ρεντς έχασαν μεγάλες ευκαιρίες για δεύτερο γκολ μετά και από αυτό. Αντίθετα, ο ο καλύτερος της Τότεναμ σε όλο το ματς, Ριτσάρλισον, στο 90′ δεν σπατάλησε τη δική του μεγαλύτερη ευκαιρία και ισοφάρισε με κοντινό πλασέ, μετά από φάση που ξεκίνησε από το βολέ του τερματοφύλακα.
🇧🇷リチャーリソン終盤際の一撃で同点に追いつきドローで試合終了。
Liverpool 1-1 Tottenham.
— アルテマ@Ultima鯖 AI (@UltimamitlU) March 15, 2026
Η Τότεναμ και ο Ιγκόρ Τούντορ βεβαίως έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους. Οι «σπερς» παραμένουν χωρίς νίκη στην Premier League μέσα στο 2026 (σ.σ. τελευταία το εκτός έδρας 1-0 επί της ΚρίσταλΠάλας στις 28 Δεκεμβρίου), μετρώντας έκτοτε 12 αγωνιστικές μακριά από τα «τρίποντα» (0-5-7), γλιτώνοντας τώρα την 6η σερί ήττα τους.
Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 30ης αγωνιστικής:
Σάββατο 14/03
Μπέρνλι-Μπόρνμουθ 0-0
Σάντερλαντ-Μπράιτον 0-1
Άρσεναλ-Έβερτον 2-0
Τσέλσι-Νιούκαστλ 0-1
Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι 1-1
Κυριακή 15/03
Κρίσταλ Πάλας-Λιντς 0-0
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άστον Βίλα 3-1
Νότιγχαμ Φόρεστ-Φούλαμ 0-0
Λίβερπουλ-Τότεναμ 1-0
Δευτέρα 16/03
Μπρέντφορντ-Γουλβς (22:00)
Η βαθμολογία
H επόμενη αγωνιστική (31η):
Παρασκευή 20/03
Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)
Σάββατο 21/03
Μπράιτον-Λίβερπουλ (14:30)
Φούλαμ-Μπέρνλι (17:00)
Έβερτον-Τσέλσι (19:30)
Λιντς-Μπρέντφορντ (22:00)
Κυριακή 22/03
Νιουκάστλ-Σάντερλαντ (14:00)
Άστον Βίλα-Γουέστ Χαμ (16:15)
Τότεναμ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:15)
- Μπέτις – Θέλτα 1-1: Πέμπτο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη η αντίπαλος του Παναθηναϊκού
- Ολυμπιακός – ΑΟ Θήρας 3-2: Πήραν το τάι μπρέικ και τη νίκη οι Ερυθρόλευκες
- Σοβαρός κίνδυνος τιμωρίας του ΠΑΟΚ στα play offs μετά την επίθεση στα δημοσιογραφικά – Οι τρεις εκθέσεις και ο βαρύς πέλεκυς
- Super League: Η βαθμολογία μετά την γκέλα της ΑΕΚ στο Περιστέρι (pic)
- Ατρόμητος – ΑΕΚ 2-2: Απώλεια για την Ένωση σε ένα σπουδαίο ματς στο Περιστέρι
- Ο Σομποσλάι «απειλεί» Μπέκαμ και Ρομπέρ
- LIVE: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός
