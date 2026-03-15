Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Άστον Βίλα 3-1: Φαβορί για το… σεντόνι οι Κόκκινοι Διάβολοι, ιστορική επίδοση του Μπρούνο Φερνάντες

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε χάσει μόλις δύο από τα 37 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια στα οποία είχε φιλοξενήσει την Άστον Βίλα και σε ένα από τα πιο κρίσιμα εξ αυτών, το 38ο, διατήρησε την υπέρ της παράδοση. Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» νίκησαν 3-1 τους «Χωριάτες» στο «Ολντ Τράφορντ» για την 30η αγωνιστική της Premier League και με το αποτέλεσμα αυτό ανέβηκαν στους 54 βαθμούς όντες μόνοι πλέον στην 3η θέση της βαθμολογίας και το +3 από τους αντιπάλους τους. Έτσι, με δεδομένο ότι ξέφυγαν και στο +6 από την 6η Τσέλσι που έχασε το Σάββατο εντός έδρας από τη Νιούκαστλ, μπήκαν για τα καλά σε τροχιά εξόδου στο Champions League της επόμενης σεζόν!

Έτσι, η ομάδα του Μάικλ Κάρικ επέστρεψε στις νίκες και έδειξε ότι η ήττα από τη Νιούκαστλ την περασμένη αγωνιστική ήταν μια απλή παρένθεση στο τελευταίο εξαιρετικό διάστημα που διανύει αγωνιστικά, μετρώντας πια 7 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα στις τελευταίες 9 αγωνιστικές, αποτελέσματα που την εκτόξευσαν στον βαθμολογικό πίνακα. Από την πλευρά της, η Άστον Βίλα βλέπει τον μεγάλο της στόχο να… ξεφεύγει, με 3 ήττες και 1 ισοπαλία στα τελευταία 4 ματς στην Premier League.

Κορυφαίος ο Μπρούνο Φερνάντες, έγραψε Ιστορία

H Γιουνάιτεντ ήταν καλύτερη στο ξεκίνημα του αγώνα, με την πρώτη της μεγάλη φάση να καταγράφεται πάντως στο 22′ όταν ο Μαρτίνες έπιασε κεφαλιά του Ντιαλό. Ο Νταλότ στο 38′ αστόχησε με σουτ μέσα από την περιοχή και το 0-0 ήταν το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου. Στο β’ μέρος πάντως το ματς… άναψε. Και πάλι ο Φερνάντες έκανε σπουδαία επέμβαση σε σουτ του Εμπουεμό στο 52′, με το 1-0 να έρχεται τελικά ένα λεπτό αργότερα.

Στο 53′, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μπρούνο Φερνάντες, ο Κασεμίρο με κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι άνοιξε το σκορ. Στη συνέχεια πάντως Βίλα αναθάρρησε και αφού πρώτα προειδοποίησε με τον Λάμενς, στο 64′ ήρθε η ισοφάριση όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ και φάση διαρκείας στην περιοχή, ο Μπάρκλεϊ με συρτό πλασέ έγραψε το 1-1. Ωστόσο, η Γιουνάιτεντ και πάλι έβγαλε αντίδραση και φυσικά ποιότητα. Στο 71′, μια απίθανη κάθετη μπαλιά του Μπρούνο Φερνάντες έβγαλε μόνο τον Κούνια και αυτός δεν αστόχησε στο τετ-α-τετ για το 2-1. Το τελικό 3-1 έγραψε ο Σέσκο στο 81′, με σουτ που κόντραρε και νίκησε τον Μαρτίνες, μετά από επίθεση από τα αριστερά και φάση διαρκείας.

Αξίζει να σημειωθεί πως με τις δύο ασίστ που μοίρασε ο Μπρούνο Φερνάντες, έφτασε τις 16 φέτος στην Premier League και ξεπέρασε την αμέσως καλύτερη επίδοση ιστορικά για παίκτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο πρωτάθλημα σε μια χρονιά, τις 15 του Ντέιβιντ Μπέκαμ από τη σεζόν 1999-00.

16 – Bruno Fernandes now has 16 assists in the Premier League this season; the most ever by a @ManUtd player in a single campaign in the competition, surpassing David Beckham’s 15 in 1999-00. Sweet. pic.twitter.com/w3pZeDhm5s — OptaJoe (@OptaJoe) March 15, 2026

🚨👑 Bruno Fernandes sets new record for Manchester United: 16 assists in a single Premier League season. Most than any other player in #MUFC history, beating David Beckham’s record with 15. pic.twitter.com/SUSahqzuSK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 15, 2026

No Man Utd player has ever recorded more assists in a single Premier League season than Bruno Fernandes has this term (16). pic.twitter.com/Lwjp9N40NP — Opta Analyst (@OptaAnalyst) March 15, 2026

Ισοπαλίες για Λιντς και Φόρεστ και η μάχη συνεχίζεται

Πέρα από τη μάχη για την έξοδο στο Champions League, τα άλλα δύο ματς που ξεκίνησαν νωρίς το απόγευμα, αφορούσαν στη μάχη για την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία. Στο «Σέλχαρστ Παρκ» η Λιντς έμεινε στο 0-0 με την Κρίσταλ Πάλας και πήρε έστω τον ένα βαθμό που την έστειλε στο +3 από τη ζώνη του υποβιβασμού. Μάλιστα, αγωνίστηκε και με δέκα παίκτες σε όλο το δεύτερο ημίχρονο λόγω αποβολής του Γκούντμουντσον, με τις δύο ομάδες να έχουν τις ευκαιρίες τους για ένα γκολ.

Την ίδια ώρα στο «Σίτι Γκράουντ», η Νότιγχαμ Φόρεστ έμενε επίσης στο 0-0 με τη Φούλαμ και παρέμενε στους 29 βαθμούς και την 17η θέση, όσους έχει και η 18η Γουέστ Χαμ αλλά και η 16η Τότεναμ, με τη μάχη των ομάδων να συνεχίζεται. Πάντως η Φόρεστ είχε μεγάλες ευκαιρίες στο ματς για ένα γκολ. Στο 10′ λεπτό το σουτ του Άντερσον πέρασε λίγο έξω, στο 44′ το σουτ του Ουίλιαμς πέρασε λίγο έξω ενώ στο 46′ ακυρώθηκε πέναλτι της Φόρεστ για οφσάιντ. Δοκάρι είχε ο Άινα στο 58′ ενώ η Φόρεστ πέτυχε γκολ στο 63′ με τον Εντόι αλλά το γκολ ακυρώθηκε για… χιλιοστά. Τέλος στο 88′ ο Αβονίγι είχε ένα σουτ ελάχιστα άουτ.

Το γκολ της Φόρεστ ακυρώθηκε για αυτό:

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 30ης αγωνιστικής:

Σάββατο 14/03

Μπέρνλι-Μπόρνμουθ 0-0

Σάντερλαντ-Μπράιτον 0-1

Άρσεναλ-Έβερτον 2-0

Τσέλσι-Νιούκαστλ 0-1

Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι 1-1

Κυριακή 15/03

Κρίσταλ Πάλας-Λιντς 0-0

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άστον Βίλα 3-1

Νότιγχαμ Φόρεστ-Φούλαμ 0-0

Λίβερπουλ-Τότεναμ (18:30)

Δευτέρα 16/03

Μπρέντφορντ-Γουλβς (22:00)

Η βαθμολογία

H επόμενη αγωνιστική (31η):

Παρασκευή 20/03

Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)

Σάββατο 21/03

Μπράιτον-Λίβερπουλ (14:30)

Φούλαμ-Μπέρνλι (17:00)

Έβερτον-Τσέλσι (19:30)

Λιντς-Μπρέντφορντ (22:00)

Κυριακή 22/03

Νιουκάστλ-Σάντερλαντ (14:00)

Άστον Βίλα-Γουέστ Χαμ (16:15)

Τότεναμ-Νότιγχαμ Φόρεστ (16:15)