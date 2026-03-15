Ο Μαυροπάνος σκόραρε κόντρα στη Σίτι και «τρέλανε» τους οπαδούς της Άρσεναλ στα social media (pics)
Ο Ντίνος Μαυροπάνος πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης στο ματς της Γούεστ Χαμ με τη Μάντσεστερ Σίτι (1-1) και οι οπαδοί της Άρσεναλ τρελάθηκαν με τον Έλληνα διεθνή που «έκοψε» δυο βαθμούς από τους πολίτες
«Φρενίτιδα» επικρατεί στα social media με τους οπαδούς της Άρσεναλ, οι οποίοι «γέμισαν» το προφίλ του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου με σχόλια αγάπης και ενθουσιασμού, αφού πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης στον αγώνα της Γουέστ Χαμ με τη Μάντσεστερ Σίτι (1-1).
Ο Έλληνας αμυντικός με την δυνατή κεφαλιά ισοφάρισε για τη Γούεστ Χαμ στο 35′ και βοήθησε την ομάδα του να «τσιμπήσει» τον πολύτιμο βαθμό της ισοπαλίας στη μάχη της παραμονής. Ωστόσο, ευεργέτησε και την Άρσεναλ, αφού η Μάντσεστερ Σίτι έχασε βαθμούς και έτσι, οι «κανονιέρηδες» ξέφυγαν στην κορυφή με +9 για την κατάκτηση της Premier League.
Μερικά από τα σχόλια στο προφίλ του Μαυροπάνου από οπαδούς της Άρσεναλ
As usual, Arsenal fans flood Mavropanos’ most recent Instagram post to thank him😂😂😂🔥🔥🔥 pic.twitter.com/6nqZwGyZ3f
— Uzumaki Tony (@thearsfamily97) March 15, 2026
Μερικά από τα σχόλια αναφέρουν: «Once a Gooner, always a Gooner» και «Μας βοήθησες στη μάχη του τίτλου», με τους οπαδούς να μη ξεχνούν το πέρασμα που έκανε ο Μαυροπάνος από την Άρσεναλ και να τον αποθεώνουν για τη χθεσινή εμφάνισή του.
