Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
Μαυροπάνος: «Τα λάθη μας κόστισαν…» (vid)
Ποδόσφαιρο 13 Οκτωβρίου 2025 | 08:14

Μαυροπάνος: «Τα λάθη μας κόστισαν…» (vid)

Στα κομβικά λάθη που έκανε η Εθνική στάθηκε στις δηλώσεις του ο Ντίνος Μαυροπάνος.

Σύνταξη
Ο Ντίνος Μαυροπάνος μίλησε για τον αποκλεισμό της Ελλάδας, και στάθηκε στα λάθη που έκαναν οι διεθνείς τα οποία και κόστισαν.

Παράλληλα, ο άσος της Γουέστ Χαμ αναφέρθηκε στους φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο, αλλά και στα αίτια των αμυντικών προβλημάτων.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Ντίνος Μαυροπάνος:

Για το τι έφταιξε και ηττήθηκε η Ελλάδα σε τέτοιο κομβικό παιχνίδι: «Noμίζω στιγμές μέσα στο παιχνίδι, όπου όπου κάναμε κάποια κάποια λάθη, είτε αυτά ήταν σε στατικές φάσεις στο προηγούμενο παιχνίδι, είτε σήμερα μέσα από το build up, για παράδειγμα.

Δυστυχώς, δε τα καταφέραμε. Δεν νομίζω πως πραγματικά αξίζαμε αυτά τα αποτελέσματα, γιατί είχαμε πολύ καλή εικόνα και στα δύο παιχνίδια, αλλά το αποτέλεσμα έδειξε ότι ότι δεν μπορούμε να προκριθούμε.

Νομίζω η εικόνα που είχαμε και στη Σκωτία και εδώ ήταν πραγματικά πολύ καλή. Το πλάνο του προπονητή το ακολουθήσαμε στο μέγιστο. Δημιουργήσαμε φάσεις. Αμυντικά ήμασταν αρκετά καλοί. Δυστυχώς, κάποια λάθη τα οποία δημιουργήσαμε μας κόστισαν».

Για τη στήριξη των φιλάθλων: «Ναι, σίγουρα, πραγματικά μας βοήθησαν πάρα πολύ και στα δύο παιχνίδια και και τα τελευταία χρόνια ο κόσμος είναι δίπλα μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Μας δίνει τρομερή στήριξη.

Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να φέρουμε σε αυτούς τα αποτελέσματα που θέλαμε. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Καλώς ή κακώς δε τα καταφέραμε και πρέπει να κοιτάμε μπροστά, γιατί το ποδόσφαιρο έτσι είναι και έρχονται περισσότερα παιχνίδια μπροστά μας».

Για το αν αυτή η “φουρνιά” παικτών της Ελλάδας θα αγωνιστεί σε μεγάλη διοργάνωση: «Πιστεύω πως ναι, πιστεύω πως είναι θέμα χρόνου. Απ’ ότι είδαμε και σήμερα και στο προηγούμενο παιχνίδι, αδικήσαμε αυτούς τους εαυτούς μας, οπότε μετά από αυτά πιστεύω ότι η ομάδα θα έχει περισσότερη εμπειρία κι όλας με ομάδες όπως και και η Δανία για παράδειγμα, γιατί έρχονται και και πιο δύσκολα παιχνίδια.

Οπότε πιστεύω πως έχουμε αρκετές ελπίδες στο μέλλον με τόσο ταλέντο και και τόση δουλειά που που έχουμε και βάζουμε στην καθημερινότητά μας, οπότε είναι θέμα χρόνου».

Αναφορικά με το ποια είναι η αιτία των αμυντικών προβλημάτων: «Κοίταξε, πραγματικά δεν νομίζω πως είναι ότι η κακή διαχείριση των παιχνιδιών. Είναι λάθη τα οποία γίνανε, μας κόστισαν. Το το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τα διορθώσουμε για τα επόμενα παιχνίδια, ώστε να μην ξανασυμβούν και να έχουμε να έχουμε πιο θετικά αποτελέσματα.

Δεν νομίζω πως η εικόνα μας ήτανε κακή στο πρώτο ημίχρονο, απλά λόγω του αποτελέσματος λόγω του σκορ και τα γκολ που δεχτήκαμε φάνηκε έτσι. Νομίζω ότι κυκλοφορήσαμε πολύ καλά την μπάλα, ψάχναμε τους χώρους, ενδιάμεσα στις γραμμές.

Αλλά ναι, σίγουρα στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε περισσότερη αντίδραση, καταφέραμε να δημιουργήσουμε περισσότερα πράγματα, αλλά νομίζω και στα δύο ημίχρονα η εικόνα μας ήτανε αρκετά καλή».

Γιοβάνοβιτς: «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια αλλά αποτύχαμε»
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Γιοβάνοβιτς: «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια αλλά αποτύχαμε»

Περήφανος για την προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες του σε αυτή την προκριματική διαδικασία δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ωστόσο ο προπονητής της Εθνικής παραδέχθηκε ότι η γαλανόλευκη απέτυχε, χαλώντας μέσα σε ένα μήνα την εικόνα της.

Σύνταξη
Μπακασέτας: «Αποτύχαμε, αλλά ο δυνατός αντιδρά…»
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Μπακασέτας: «Αποτύχαμε, αλλά ο δυνατός αντιδρά…»

Σίγουρος πως αργά ή γρήγορα θα έρθουν και τα επιθυμητά αποτελέσματα για την Εθνική ομάδα, δήλωσε ο αρχηγός της, Τάσος Μπακασέτας, μετά την ήττα στη Δανία και τον αποκλεισμό από τα τελικά του Μουντιάλ.

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Αγκαλιά με την πρόκριση η Κροατία – «Ζωντανή» η Ρουμανία, για πρωτιά η Πολωνία
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Αγκαλιά με την πρόκριση η Κροατία - «Ζωντανή» η Ρουμανία, ελπίζει για πρωτιά η Πολωνία

Σημαντικές νίκες στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 πέτυχαν Ρουμανία, Πολωνία και η Κροατία, με την τελευταία επί της ουσίας να έχει «αγκαλιάσει» την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Ήταν ένα «σκληρό» μάθημα
On Field 12.10.25

Ήταν ένα «σκληρό» μάθημα

Τα λάθη και στην Κοπεγχάγη ήταν πολλά και σε τέτοιο επίπεδο… πληρώνονται

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δανία – Ελλάδα 3-1: Ήττα και… αντίο Μουντιάλ για την Εθνική (vids)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Δανία – Ελλάδα 3-1: Ήττα και… αντίο Μουντιάλ για την Εθνική (vids)

Η Εθνική μας ομάδα προσπάθησε όσο μπορούσε όμως δεν έκανε την υπέρβαση στην Κοπεγχάγη, γνωρίζοντας την ήττα (3-1) από τη Δανία, αποτέλεσμα που την αφήνει εκτός τελικής φάσης του Μουντιάλ.

Σύνταξη
LIVE: Δανία – Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 12.10.25

LIVE: Δανία – Ελλάδα

LIVE: Δανία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Δανία – Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από ALPHA.

Σύνταξη
Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι
Fizz 13.10.25

Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι

Πριν από μια εβδομάδα, η Μέγκαν Μαρκλ έκανε ξανά άνω κάτω την Αγγλία, όταν ανέβασε ένα βίντεο κοντά στο σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα το 1997, όπου έδειχνε τα πόδια της. Τώρα έγινε γνωστή και η αντίδραση του πρίγκιπα Χάρι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εκτεταμένοι βανδαλισμοί στο Γυμνάσιο Ραφήνας-Εικόνες σοκ από το σχολείο
Μέχρι πότε 13.10.25

Εκτεταμένοι βανδαλισμοί στο Γυμνάσιο Ραφήνας-Εικόνες σοκ από το σχολείο

Χωρίς τέλος οι καταστροφές σχολείων και δημόσιων χώρων στους δήμους της χώρας. Χωρίς ενίσχυση οι Δήμοι θα βλέπουν τα δημοτικά τους ταμεία να αδειάζουν για να αποκαταστήσουν τα σπασμένα.

Σύνταξη
Μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στον Τραμπ οι Παλαιστίνιοι;
Μέχρι που θα φτάσει; 13.10.25

Μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στον Τραμπ οι Παλαιστίνιοι;

Το ιστορικό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν γεννά αισιοδοξία ως προς την τήρηση της συμφωνίας από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι ήδη παραβίασαν την εκεχερεία του Ιανουαρίου

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Προληπτικό «νανο-εμβόλιο» για δύσκολους καρκίνους
Μελέτη σε ποντίκια 13.10.25

Πειραματικό εμβόλιο με νανοδωματίδια για πρόληψη και αντιμετώπιση δύσκολων καρκίνων

Ενα εμβόλιο με βάση νανοσωματίδια προσέφερε πρόληψη του μελανώματος, του καρκίνου του παγκρέατος αλλά και του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού σε ποντίκια - απέτρεψε επίσης την εξάπλωση του καρκίνου.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Πρώτη επιλογή η Σύρος για τις διακοπές των Ιταλών το φθινόπωρο
Planet Travel 13.10.25

Πρώτη επιλογή η Σύρος για τις διακοπές των Ιταλών το φθινόπωρο

«Είναι σημαντικό να συστήσουμε την Σύρο στο ιταλικό ταξιδιωτικό κοινό όχι μόνο για τις θερινές διακοπές, αλλά και για τις συναρπαστικές φθινοπωρινές αποδράσεις που προσφέρει η πρωτεύουσα των Κυκλάδων» αναφέρεται στο άρθρο

Σύνταξη
«Αν είναι να συμβεί…»: Αυτό που θα μετανιώνει για πάντα ο Αλ Πατσίνο στη σχέση του με την Νταϊάν Κίτον
Fizz 13.10.25

«Αν είναι να συμβεί…»: Αυτό που θα μετανιώνει για πάντα ο Αλ Πατσίνο στη σχέση του με την Νταϊάν Κίτον

Οι δύο σταρ του Χόλιγουντ, Αλ Πατσίνο και Νταϊάν Κίτον γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας Godfather, ωστόσο η σχέση τους δεν τελείωσε με το που έσβησαν οι κάμερες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Πολωνία δηλώνει «έτοιμη» εναντίον της Ρωσίας
«Ο δικός μας πόλεμος» 13.10.25

Η Πολωνία δηλώνει «έτοιμη» εναντίον της Ρωσίας

Για πάνω από μια δεκαετία, η Πολωνία προετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο: να βρεθεί στην πρώτη γραμμή ενός πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε τα «φθαρμένα υλικά» στην πολιτική. Γιατί οι ιστορικές συνθήκες καθορίζουν το είδος της ηγεσίας που έχουμε ανάγκη
Editorial 13.10.25

Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε τα «φθαρμένα υλικά» στην πολιτική. Γιατί οι ιστορικές συνθήκες καθορίζουν το είδος της ηγεσίας που έχουμε ανάγκη

Στην ιστορική συγκυρία που διανύουμε χρειαζόμαστε ηγέτες που να μπορούν να αντιληφθούν την κρισιμότητα των στιγμών

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Κόλιν Χανκς υποστηρίζει ότι όλοι οι «λευκοί άνδρες στα 40 τους» θα έπρεπε να κάνουν ψυχοθεραπεία
Τραυματική εμπειρία 13.10.25

Ο Κόλιν Χανκς υποστηρίζει ότι όλοι οι «λευκοί άνδρες στα 40 τους» θα έπρεπε να κάνουν ψυχοθεραπεία

Ο ηθοποιός Κόλιν Χανκς προχώρησε σε αυτό το σχόλιο, ενώ μιλούσε για το πώς ο αείμνηστος κωμικός Τζον Κάντι αντιμετώπισε το θάνατο του πατέρα του σε νεαρή ηλικία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Μπαρτζώκας έφτασε τα 200 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και ετοιμάζεται να ξεπεράσει τον Ιωαννίδη
Μπάσκετ 13.10.25

Ο Μπαρτζώκας έφτασε τα 200 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και ετοιμάζεται να ξεπεράσει τον Ιωαννίδη

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι έτοιμος για ακόμη μία κορυφή με τον Ολυμπιακό, καθώς έφτασε τα 200 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και ετοιμάζεται να ξεπεράσει τον Γιάννη Ιωαννίδη.

Σύνταξη
