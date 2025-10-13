Μαυροπάνος: «Τα λάθη μας κόστισαν…» (vid)

Ο Ντίνος Μαυροπάνος μίλησε για τον αποκλεισμό της Ελλάδας, και στάθηκε στα λάθη που έκαναν οι διεθνείς τα οποία και κόστισαν.

Παράλληλα, ο άσος της Γουέστ Χαμ αναφέρθηκε στους φιλάθλους που βρέθηκαν στο γήπεδο, αλλά και στα αίτια των αμυντικών προβλημάτων.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Ντίνος Μαυροπάνος:

Για το τι έφταιξε και ηττήθηκε η Ελλάδα σε τέτοιο κομβικό παιχνίδι: «Noμίζω στιγμές μέσα στο παιχνίδι, όπου όπου κάναμε κάποια κάποια λάθη, είτε αυτά ήταν σε στατικές φάσεις στο προηγούμενο παιχνίδι, είτε σήμερα μέσα από το build up, για παράδειγμα.

Δυστυχώς, δε τα καταφέραμε. Δεν νομίζω πως πραγματικά αξίζαμε αυτά τα αποτελέσματα, γιατί είχαμε πολύ καλή εικόνα και στα δύο παιχνίδια, αλλά το αποτέλεσμα έδειξε ότι ότι δεν μπορούμε να προκριθούμε.

Νομίζω η εικόνα που είχαμε και στη Σκωτία και εδώ ήταν πραγματικά πολύ καλή. Το πλάνο του προπονητή το ακολουθήσαμε στο μέγιστο. Δημιουργήσαμε φάσεις. Αμυντικά ήμασταν αρκετά καλοί. Δυστυχώς, κάποια λάθη τα οποία δημιουργήσαμε μας κόστισαν».

Για τη στήριξη των φιλάθλων: «Ναι, σίγουρα, πραγματικά μας βοήθησαν πάρα πολύ και στα δύο παιχνίδια και και τα τελευταία χρόνια ο κόσμος είναι δίπλα μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Μας δίνει τρομερή στήριξη.

Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να φέρουμε σε αυτούς τα αποτελέσματα που θέλαμε. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Καλώς ή κακώς δε τα καταφέραμε και πρέπει να κοιτάμε μπροστά, γιατί το ποδόσφαιρο έτσι είναι και έρχονται περισσότερα παιχνίδια μπροστά μας».

Για το αν αυτή η “φουρνιά” παικτών της Ελλάδας θα αγωνιστεί σε μεγάλη διοργάνωση: «Πιστεύω πως ναι, πιστεύω πως είναι θέμα χρόνου. Απ’ ότι είδαμε και σήμερα και στο προηγούμενο παιχνίδι, αδικήσαμε αυτούς τους εαυτούς μας, οπότε μετά από αυτά πιστεύω ότι η ομάδα θα έχει περισσότερη εμπειρία κι όλας με ομάδες όπως και και η Δανία για παράδειγμα, γιατί έρχονται και και πιο δύσκολα παιχνίδια.

Οπότε πιστεύω πως έχουμε αρκετές ελπίδες στο μέλλον με τόσο ταλέντο και και τόση δουλειά που που έχουμε και βάζουμε στην καθημερινότητά μας, οπότε είναι θέμα χρόνου».

Αναφορικά με το ποια είναι η αιτία των αμυντικών προβλημάτων: «Κοίταξε, πραγματικά δεν νομίζω πως είναι ότι η κακή διαχείριση των παιχνιδιών. Είναι λάθη τα οποία γίνανε, μας κόστισαν. Το το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τα διορθώσουμε για τα επόμενα παιχνίδια, ώστε να μην ξανασυμβούν και να έχουμε να έχουμε πιο θετικά αποτελέσματα.

Δεν νομίζω πως η εικόνα μας ήτανε κακή στο πρώτο ημίχρονο, απλά λόγω του αποτελέσματος λόγω του σκορ και τα γκολ που δεχτήκαμε φάνηκε έτσι. Νομίζω ότι κυκλοφορήσαμε πολύ καλά την μπάλα, ψάχναμε τους χώρους, ενδιάμεσα στις γραμμές.

Αλλά ναι, σίγουρα στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε περισσότερη αντίδραση, καταφέραμε να δημιουργήσουμε περισσότερα πράγματα, αλλά νομίζω και στα δύο ημίχρονα η εικόνα μας ήτανε αρκετά καλή».