Μπακασέτας: «Αποτύχαμε, αλλά ο δυνατός αντιδρά…»

Η Εθνική ομάδα της εποχής Γιοβάνοβιτς έδειξε ότι διαθέτει και το ταλέντο και τη δυναμική για να πετύχει στο μέλλον όσα στοχεύει. Προς ώρας όμως, πρέπει να διαχειριστεί μια ακόμη αποτυχία, αφού μετά την ήττα από τη Δανία (3-1) το βράδυ της Κυριακής έμεινε και μαθηματικά εκτός τελικής φάσης του Μουντιάλ 2026.

Λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα, ο αρχηγός της ομάδας, Τάσος Μπακασέτας, παραδέχθηκε πως αυτή η πορεία στον προκριματικό όμιλο είναι αποτυχία για την Εθνική, ωστόσο εξέφρασε την αισιοδοξία του για πολύ καλύτερες μέρες στο άμεσο μέλλον.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Τάσος Μπακασέτας:

«Υπάρχει στενοχώρια και απογοήτευση. Δεν υπάρχουν πολλά λόγια. Ξέραμε ότι σε αυτό το επίπεδο και η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Δεν αποφύγαμε κάποιες λεπτομέρειες και δεχόμασταν κάποια γκολ κόντρα στη ροή. Απολεπιστήκαμε. Φυσικά και θεωρείται αποτυχία. Άλλος ήταν ο στόχος και οι δυνατότητες. Δεν καταφέραμε να πετύχουμε τις προσδοκίες που είχαμε θέσει. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήταν δίπλα μας. Έχουν τον απόλυτο σεβασμό μου και τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.

Υπάρχουν και θετικά στοιχεία που μπορούμε να κρατήσουμε. Είχαμε καλά διαστήματα σχεδόν σε όλα τα ματς. Ο αθλητισμός έχει πολλές αποτυχίες και λίγες επιτυχίες. Θα απογοητευτούν όλα τα παιδιά αλλά σηκώνουμε το κεφάλι. Ο πιο δυνατός αντιδράει και προσπαθεί να ανταμειφθεί για τους κόπους του και νομίζω ότι αυτό θα συμβεί».

Για το αν μίλησε στους συμπαίκτες του: «Δεν είναι η κατάλληλη ώρα να μιλήσουμε με τα παιδιά. Μίλησε ο προπονητής που έχει σημαντικό ρόλο σε αυτή την ομάδα. Τα λόγια του είναι αρκετά για να μπορέσουμε να σηκώσουμε κεφάλι για τα επόμενα παιχνίδια και για τη συνέχεια της Εθνικής».

Οι δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Μασούρας:

«Κάναμε μια προσπάθεια που ξεκίνησε πολύ καλά, μετά είχαμε ένα άσχημο αποτέλεσμα που επηρέασε την έκβαση του ομίλου.

Βλέπαμε ότι με τη Σκωτία και σήμερα ότι υπάρχουν δυνατότητες αλλά σε κρίσιμα σημεία δεν παρουσιαστήκαμε όπως έπρεπε, και δεν είναι πρώτη φορά. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες.

Να κρατήσουμε τη μαγιά που υπάρχει, τη μεθοδικότητα που έχει ο προπονητής. Στη συνέχεια ο καθένας να κάνει την αυτοκριτική του, να μπορέσει να σπρώξει ένα κομμάτι παραπάνω.

Για τα τρία γκολ: «Είναι η διαχείριση του μυαλού περισσότερο. Μας έλειπε η συγκέντρωση και η αποφασιστικότητα. Δύο ομάδες πιο έμπειρες κατόρθωσαν με τη λιγότερη δυνατόν προσπάθεια να μας δείξουν ότι χρειάζονται και άλλα πράγματα εκτός από το καλό ποδόσφαιρο».