Ήταν ένα «σκληρό» μάθημα

Η προσπάθεια της Εθνικής μας ομάδας για πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026 έλαβε τέλος μετά την ήττα στην Κοπεγχάγη από τους Δανούς με 3-1 και είναι προφανές πως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πλήρωσε τα πολλά και μεγάλα λάθη στο Πάρκχεν.

Η Εθνική μας αποκλείστηκε και ο τρόπος με τον οποίο ηττηθήκαμε στην πρωτεύουσα της Δανίας, αφήνει μια μεγάλη πικρία, καθώς δεν είναι υπερβολή να ισχυριστεί κάποιος ότι κάναμε «δώρα» δύο γκολ στους Δανούς.

Κι όταν το σκορ στο πρώτο ημίχρονο γίνεται 3-0, τότε δεν μπορείς να ελπίζεις και σε πολλά πράγματα στο δεύτερο μέρος, αν και θα πρέπει να τονίσουμε πως η ομάδα μας προσπάθησε και δεν κατέθεσε τα όπλα.

Υπήρξε αντίδραση από πλευράς Εθνικής, ακόμα κι όταν βρεθήκαμε με τρία γκολ στην «πλάτη», καθώς και δίχτυα βρήκαμε με τον Τζόλη αλλά και μεγάλες ευκαιρίες δημιουργήσαμε για να ξαναμπούμε στο παιχνίδι.

Κι αυτό είναι αναμφίβολα ένα στοιχείο που πρέπει να επισημανθεί, γιατί πολύ απλά φανερώνει τις δυνατότητες που έχει η ομάδα μας. Αλλά η πίκρα έμεινε στο φινάλε κι αυτό δεν αλλάζει.

Είναι βεβαίως προφανές πως η κουβέντα θα «γυρίζει» πάντα στο ίδιο σημείο, στα λάθη δηλαδή που έγιναν στο πρώτο ημίχρονο και τα οποία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ήττα και τον αποκλεισμό.

Ίσως και οι Δανοί να μην πίστευαν ότι βρήκαν δύο γκολ από τόσο μεγάλα λάθη της Εθνικής μας ομάδας, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο και τα λάθη πληρώνονται.

Όπως επίσης θα πρέπει να επισημανθεί πως δεν μπορούσαμε να βρούμε «απάντηση» στις στατικές φάσεις των Δανών, καθώς και γκολ δεχθήκαμε ενώ και κάθε «στημένο» των Δανών ήταν κίνδυνος για την εστία του Βλαχοδήμου.

Τα παιδιά που αποτελούν τη νέα «φουρνιά» έχουν μεγάλο ταλέντο και πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, στηρίζοντας την ομάδα και τις προσπάθειες που θα γίνουν για συμμετοχή σε άλλες μεγάλες διοργανώσεις.

Δεν μπορεί όμως να μην σταθεί κάποιος στα «μαθήματα» που πήραμε σε αυτή την προκριματική φάση και είναι ξεκάθαρο πως πολλά πράγματα θα ήταν διαφορετικά, αν υπήρχε μεγαλύτερος βαθμός συγκέντρωσης.

Γιατί τα λάθη προήλθαν από έλλειψη συγκέντρωσης κι αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε στο μέλλον. Όπως και να το κάνουμε όμως τα λάθη είναι κομμάτι του παιχνιδιού και δεν τα έκαναν οι αντίπαλοι μας στα δύο τελευταία παιχνίδια, αλλά εμείς. Κι αυτά τα λάθη μας άφησαν εκτός στόχου, δύο αγωνιστικές πριν ολοκληρωθεί ο όμιλος.

Η προσπάθεια για πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου δεν «καρποφόρησε» αλλά θα πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά στοιχεία και να μάθουμε από τα λάθη μας. Είπαμε, ταλέντο υπάρχει αλλά χρειάζεται και σκληρή δουλειά για να διαμορφώσουμε ένα νέο σκηνικό για την Εθνική μας ομάδα.