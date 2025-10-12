Ήταν ένα «σκληρό» μάθημα

sports betsson
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
12.10.2025 | 20:17
Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στη νότια Κρήτη
On Field 12 Οκτωβρίου 2025 | 23:50

Τα λάθη και στην Κοπεγχάγη ήταν πολλά και σε τέτοιο επίπεδο… πληρώνονται

Η προσπάθεια της Εθνικής μας ομάδας για πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026 έλαβε τέλος μετά την ήττα στην Κοπεγχάγη από τους Δανούς με 3-1 και είναι προφανές πως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πλήρωσε τα πολλά και μεγάλα λάθη στο Πάρκχεν.

Η Εθνική μας αποκλείστηκε και ο τρόπος με τον οποίο ηττηθήκαμε στην πρωτεύουσα της Δανίας, αφήνει μια μεγάλη πικρία, καθώς δεν είναι υπερβολή να ισχυριστεί κάποιος ότι κάναμε «δώρα» δύο γκολ στους Δανούς.

Κι όταν το σκορ στο πρώτο ημίχρονο γίνεται 3-0, τότε δεν μπορείς να ελπίζεις και σε πολλά πράγματα στο δεύτερο μέρος, αν και θα πρέπει να τονίσουμε πως η ομάδα μας προσπάθησε και δεν κατέθεσε τα όπλα.

Υπήρξε αντίδραση από πλευράς Εθνικής, ακόμα κι όταν βρεθήκαμε με τρία γκολ στην «πλάτη», καθώς και δίχτυα βρήκαμε με τον Τζόλη αλλά και μεγάλες ευκαιρίες δημιουργήσαμε για να ξαναμπούμε στο παιχνίδι.

Κι αυτό είναι αναμφίβολα ένα στοιχείο που πρέπει να επισημανθεί, γιατί πολύ απλά φανερώνει τις δυνατότητες που έχει η ομάδα μας. Αλλά η πίκρα έμεινε στο φινάλε κι αυτό δεν αλλάζει.

Είναι βεβαίως προφανές πως η κουβέντα θα «γυρίζει» πάντα στο ίδιο σημείο, στα λάθη δηλαδή που έγιναν στο πρώτο ημίχρονο και τα οποία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ήττα και τον αποκλεισμό.

Ίσως και οι Δανοί να μην πίστευαν ότι βρήκαν δύο γκολ από τόσο μεγάλα λάθη της Εθνικής μας ομάδας, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο και τα λάθη πληρώνονται.

Όπως επίσης θα πρέπει να επισημανθεί πως δεν μπορούσαμε να βρούμε «απάντηση» στις στατικές φάσεις των Δανών, καθώς και γκολ δεχθήκαμε ενώ και κάθε «στημένο» των Δανών ήταν κίνδυνος για την εστία του Βλαχοδήμου.

Τα παιδιά που αποτελούν τη νέα «φουρνιά» έχουν μεγάλο ταλέντο και πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, στηρίζοντας την ομάδα και τις προσπάθειες που θα γίνουν για συμμετοχή σε άλλες μεγάλες διοργανώσεις.

Δεν μπορεί όμως να μην σταθεί κάποιος στα «μαθήματα» που πήραμε σε αυτή την προκριματική φάση και είναι ξεκάθαρο πως πολλά πράγματα θα ήταν διαφορετικά, αν υπήρχε μεγαλύτερος βαθμός συγκέντρωσης.

Γιατί τα λάθη προήλθαν από έλλειψη συγκέντρωσης κι αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να εστιάσουμε στο μέλλον. Όπως και να το κάνουμε όμως τα λάθη είναι κομμάτι του παιχνιδιού και δεν τα έκαναν οι αντίπαλοι μας στα δύο τελευταία παιχνίδια, αλλά εμείς. Κι αυτά τα λάθη μας άφησαν εκτός στόχου, δύο αγωνιστικές πριν ολοκληρωθεί ο όμιλος.

Η προσπάθεια για πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου δεν «καρποφόρησε» αλλά θα πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά στοιχεία και να μάθουμε από τα λάθη μας. Είπαμε, ταλέντο υπάρχει αλλά χρειάζεται και σκληρή δουλειά για να διαμορφώσουμε ένα νέο σκηνικό για την Εθνική μας ομάδα.

Wall Street: To μαζικό sell off προκαλεί ανησυχία για επικείμενη ύφεση στις αγορές

Wall Street: To μαζικό sell off προκαλεί ανησυχία για επικείμενη ύφεση στις αγορές

Μέση Ανατολή: Η στιγμή της αλήθειας για την εύθραυστη συμφωνία του Τραμπ

Μέση Ανατολή: Η στιγμή της αλήθειας για την εύθραυστη συμφωνία του Τραμπ

Γιοβάνοβιτς: «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια αλλά αποτύχαμε»
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Γιοβάνοβιτς: «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια αλλά αποτύχαμε»

Περήφανος για την προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες του σε αυτή την προκριματική διαδικασία δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ωστόσο ο προπονητής της Εθνικής παραδέχθηκε ότι η γαλανόλευκη απέτυχε, χαλώντας μέσα σε ένα μήνα την εικόνα της.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Μπακασέτας: «Αποτύχαμε, αλλά ο δυνατός αντιδρά…»

Σίγουρος πως αργά ή γρήγορα θα έρθουν και τα επιθυμητά αποτελέσματα για την Εθνική ομάδα, δήλωσε ο αρχηγός της, Τάσος Μπακασέτας, μετά την ήττα στη Δανία και τον αποκλεισμό από τα τελικά του Μουντιάλ.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Αγκαλιά με την πρόκριση η Κροατία - «Ζωντανή» η Ρουμανία, ελπίζει για πρωτιά η Πολωνία

Σημαντικές νίκες στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 πέτυχαν Ρουμανία, Πολωνία και η Κροατία, με την τελευταία επί της ουσίας να έχει «αγκαλιάσει» την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Σύνταξη
On Field 12.10.25

Ήταν ένα «σκληρό» μάθημα

Τα λάθη και στην Κοπεγχάγη ήταν πολλά και σε τέτοιο επίπεδο… πληρώνονται

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Ασπίδα» του Κλοπ στον Βιρτς
On Field 12.10.25

«Ασπίδα» του Κλοπ στον Βιρτς

Ο πρώην τεχνικός της Λίβερπουλ πήρε θέση στο θέμα του Γερμανού μεσοεπιθετικού, ο οποίος δεν πείθει με τις εμφανίσεις του με την φανέλα των πρωταθλητών Αγγλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Στην κόψη του… ξυραφιού
On Field 11.10.25

Στην κόψη του… ξυραφιού

Η Εθνική μας ομάδα έχει μια τελευταία ευκαιρία να φέρει τα «πάνω – κάτω» στον όμιλο αλλά για να τα καταφέρει θα χρειαστεί να ρισκάρει πολύ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Στέλιος Αργυρόπουλος: Ο Έλληνας πολίστας που έχει κατακτήσει τα πάντα!
On Field 11.10.25

Στέλιος Αργυρόπουλος: Ο Έλληνας πολίστας που έχει κατακτήσει τα πάντα!

Η κατάκτηση του ευρωπαϊκού Super Cup από τη Φερεντσβάρος είναι ο τελευταίος τίτλος στην τεράστια συλλογή του Έλληνα διεθνή πολίστα Στέλιου Αργυρόπουλου που έχει κατακτήσει τα πάντα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Επίδειξη δύναμης στο… ρελαντί
On Field 10.10.25

Επίδειξη δύναμης στο… ρελαντί

Ο Ολυμπιακός δεν επηρεάστηκε από τις πολλές και σημαντικές απουσίες και ο Μπαρτζώκας έμεινε σίγουρα ικανοποιημένος από την συγκέντρωση των παικτών του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα…
On Field 10.10.25

Δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα…

Υπάρχει ο «τελικός» στην Κοπεγχάγη και η Εθνική μπορεί να κάνει το «κόλπο γκρόσο» αρκεί να περιορίσει την τριάδα των χαφ της Δανίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πυρετός συσκέψεων στην ΚΕΔ για την διαιτησία
On Field 10.10.25

Πυρετός συσκέψεων στην ΚΕΔ για την διαιτησία

«Στο σεμινάριο θα πούμε πολλά», είπε ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά στους διαιτητές. Ο Γάλλος και οι συνεργάτες του Βαλέρι και Αλόνσο βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού επειδή τίποτα δεν πήγε καλά

Βάιος Μπαλάφας
Το πικρό αποτέλεσμα και η γλυκιά εμφάνιση
On Field 10.10.25

Το πικρό αποτέλεσμα και η γλυκιά εμφάνιση

Το αποτέλεσμα είναι αυτό που στο ποδόσφαιρο «σκεπάζει» τα πάντα όμως η Εθνική μας και στην Γλασκώβη έδειξε πως έχει αλλάξει – Τα δύο λεπτά που μας στοίχισαν και η εμφάνιση που δεν πρέπει να «σκεπαστεί» από την ήττα

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Είναι πολλά τα λεφτά, Ντιέγκο – Ο Σιμεόνε παίρνει 2,5 φορές πιο πολλά από τον προπονητή της Μπαρτσελόνα
On Field 09.10.25

Είναι πολλά τα λεφτά, Ντιέγκο – Ο Σιμεόνε παίρνει 2,5 φορές πιο πολλά από τον προπονητή της Μπαρτσελόνα

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε ξεπερνά τους πάντες στους πάγκους της Ευρώπης με τα 26.000.000 € που παίρνει κάθε χρόνο από την Ατλέτικο Μαδρίτης, την ώρα που ο Χάνσι Φιλ της Μπαρτσελόνα, παίρνει 2,5 λιγότερα. Προκαλεί σοκ ο αναλυτικός πίνακας της La Liga, αλλά και η... γεωμετρική άνοδος των αποδοχών του.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Μεξικό: Στους 44 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Χωριά έχουν αποκοπεί από τον κόσμο
Αποκομένα χωριά 13.10.25

Αυξάνονται οι νεκροί από τις πλημμύρες στο Μεξικό

Ακόμη τρεις θάνατοι προστέθηκαν στον προηγούμενο απολογισμό των αρχών στο Μεξικό εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές, ανεβάζοντας σε 44 τον αριθμό των νεκρών.

Σύνταξη
Αουσβιτς: Εντονες αντιδράσεις για υπουργό της Μελόνι που χαρακτηρίζει «εκδρομές» τις επισκέψεις μνήμης μαθητών
Εντονες αντιδράσεις 13.10.25

«Εκδρομές» για υπουργό της Μελόνι οι επισκέψεις μαθητών στο Αουσβιτς

Εντονες αντιδράσεις προκαλεί υπουργός της Μελόνι που χαρακτηρίζει «εκδρομές» τις επισκέψεις μαθητών στο Αουσβιτς, προσθέτοντας ότι ενθαρρύνθηκαν για να στηριχθεί ο αντιφασισμός.

Σύνταξη
Γιοβάνοβιτς: «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια αλλά αποτύχαμε»
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Γιοβάνοβιτς: «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια αλλά αποτύχαμε»

Περήφανος για την προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες του σε αυτή την προκριματική διαδικασία δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ωστόσο ο προπονητής της Εθνικής παραδέχθηκε ότι η γαλανόλευκη απέτυχε, χαλώντας μέσα σε ένα μήνα την εικόνα της.

Σύνταξη
Μπακασέτας: «Αποτύχαμε, αλλά ο δυνατός αντιδρά…»
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Μπακασέτας: «Αποτύχαμε, αλλά ο δυνατός αντιδρά…»

Σίγουρος πως αργά ή γρήγορα θα έρθουν και τα επιθυμητά αποτελέσματα για την Εθνική ομάδα, δήλωσε ο αρχηγός της, Τάσος Μπακασέτας, μετά την ήττα στη Δανία και τον αποκλεισμό από τα τελικά του Μουντιάλ.

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Αγκαλιά με την πρόκριση η Κροατία – «Ζωντανή» η Ρουμανία, για πρωτιά η Πολωνία
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Αγκαλιά με την πρόκριση η Κροατία - «Ζωντανή» η Ρουμανία, ελπίζει για πρωτιά η Πολωνία

Σημαντικές νίκες στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 πέτυχαν Ρουμανία, Πολωνία και η Κροατία, με την τελευταία επί της ουσίας να έχει «αγκαλιάσει» την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Δανία – Ελλάδα 3-1: Ήττα και… αντίο Μουντιάλ για την Εθνική (vids)
Ποδόσφαιρο 12.10.25

Δανία – Ελλάδα 3-1: Ήττα και… αντίο Μουντιάλ για την Εθνική (vids)

Η Εθνική μας ομάδα προσπάθησε όσο μπορούσε όμως δεν έκανε την υπέρβαση στην Κοπεγχάγη, γνωρίζοντας την ήττα (3-1) από τη Δανία, αποτέλεσμα που την αφήνει εκτός τελικής φάσης του Μουντιάλ.

Σύνταξη
Ο Άντι Γκαρσία μοιράζεται φωτογραφίες με την Νταϊάν Κίτον από τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Νονός III»
«Αυθορμητισμός, παρουσία» 12.10.25

Ο Άντι Γκαρσία μοιράζεται φωτογραφίες με την Νταϊάν Κίτον από τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Νονός III»

«Νταϊάν Κίτον, θα μας λείψεις πολύ, αλλά το υπέροχο φως σου θα λάμπει για πάντα», έγραψε ο Άντι Γκαρσία στη λεζάντα ενός φωτογραφικού αφιερώματος εις μνήμην της εκλιπούσας ηθοποιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βεζένκοφ: «Πάντα είναι ωραία μια τέτοια νίκη…»
Μπάσκετ 12.10.25

Βεζένκοφ: «Πάντα είναι ωραία μια τέτοια νίκη…»

Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν εκ των κορυφαίων του Ολυμπιακού στη νίκη επί του Παναθηναϊκού και μετά το ματς δήλωσε ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα βελτιωθούν ακόμη περισσότερο στη συνέχεια.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Πώς μια κυβερνοεπίθεση «γονάτισε» τον γίγαντα της ζυθοποιίας – Τους γύρισε πίσω στο στυλό και το χαρτί
Διεθνής Οικονομία 12.10.25

Πώς μια κυβερνοεπίθεση «γονάτισε» τον ιαπωνικό γίγαντα της ζυθοποιίας - Τους γύρισε πίσω στο στυλό και το χαρτί

Τα ράφια στην Ιαπωνία από τη διάσημη μπύρα Asahi Super Dry άδειασαν και θα χρειαστεί χρόνος για να γεμίσουν και πάλι. Η κυβερνοεπίθεση στην κορυφαία ζυθοποιία της χώρας παρέλυσε κομβικές λειτουργίες της.

Σύνταξη
«Θάνατος στο Spotify»: Ριζοσπαστικό κίνημα θέλει να τερματίσει την πλατφόρμα – «Μιλιταριστική, κακόβουλη ατζέντα»
Resistance 12.10.25

«Θάνατος στο Spotify»: Ριζοσπαστικό κίνημα θέλει να τερματίσει την πλατφόρμα – «Μιλιταριστική, κακόβουλη ατζέντα»

Μπορεί ο πλανήτης της μουσικής να είναι δέσμιος του ψηφιακού αλγόριθμου, ωστόσο ένα ριζοσπαστικό κίνημα αντίστασης στο Spotify ξεσηκώνει την ανεξάρτητη σκηνή κατά του βασιλιά του streaming

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ήταν ο Κήπος της Εδέμ υπαρκτό μέρος; Ιδού τι πιστεύουν οι αρχαιολόγοι
Επιστήμες 12.10.25

Ήταν ο Κήπος της Εδέμ υπαρκτό μέρος; Ιδού τι πιστεύουν οι αρχαιολόγοι

Η ιστορία του Κήπου της Εδέμ, όπως περιγράφεται στη Βίβλο, συνεχίζει να συναρπάζει μελετητές και αναγνώστες, συνδυάζοντας θρησκευτικό μυστήριο, γεωγραφική αναζήτηση και συμβολική ερμηνεία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αταμάν: «Αν παίξουμε έτσι στην έδρα μας, οι τέσσερις πόντοι είναι πλεονέκτημα για εμάς»
Μπάσκετ 12.10.25

Αταμάν: «Αν παίξουμε έτσι στην έδρα μας, οι τέσσερις πόντοι είναι πλεονέκτημα για εμάς»

Ο Παναθηναϊκός «λύγισε» στο φινάλε του αγώνα από τον Ολυμπιακό και ο Εργκίν Αταμάν υποστήριξε πως η διαφορά των 4 πόντων μπορεί να καλυφθεί στο δεύτερο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ.

Σύνταξη
Μαρία Ναυπλιώτου: «Έχω κάνει σχέσεις που θεωρώ γάμους»
Έρωτας, τέχνη 12.10.25

Μαρία Ναυπλιώτου: «Έχω κάνει σχέσεις που θεωρώ γάμους»

«Έχω πάρει και έχω δώσει πολλή αγάπη. Έχω ζήσει έντονες και υπέροχες στιγμές, αλλά και δραματικές» ανέφερε η ηθοποιός Μαρία Ναυπλιώτου, σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Σύνταξη
