Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στο παγκόσμιο τοπίο ανταγωνισμού εξαιτίας των πολιτικών της ΕΕ και της ανεπάρκειάς τους σε συγκεκριμένους τομείς, αναφέρθηκε με έμφαση ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην αντιπρόεδρος κυβέρνησης και πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο 6ο ΟΤ FORUM που πραγματοποιείται στο Μικρό Χρηματιστήριο και στους δημοσιογράφους Ελένη Στεργίου και Δημήτρη Μανιάτη.

Όπως είπε, μεταξύ άλλων, ο κ. Βενιζέλος, «η ΕΕ είναι ένας ρυθμιστικός παράδεισος, αλλά δεν έχει καμία ανταγωνιστικότητα πιστοποιημένη στις νέες τεχνολογίες. Αρα υπάρχει μια εγγενής αντίφαση» και εξήγησε πως «στην ΑΙ κυριαρχούν οι ΗΠΑ και η Κίνα και από την άποψη αυτή μπορεί να βάλει ένα ντάμπινγκ εις βάρος του εαυτού της η ΕΕ. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ξεκινούν με μειονεκτήματα λόγω της υπερρύθμισης και το υψηλό ενεργειακό κόστος».

Αναφερόμενος στα ελληνικά δεδομένα, ο Ευάγγελος Βενιζέλος εξήγησε ότι «όλα αυτά για την Ελλάδα έχουν πολύ περιορισμένη σημασία», δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι ατομικές επιχειρήσεις. Η μεγάλη πλειοψηφία τους δεν έχει πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, άρα έχει ζητήματα χρηματοδότησης και μακροπρόθεσμα προβλήματα επιβίωσης».

O συναλλακτικός βολονταρισμός Τραμπ

Ερωτηθείς εάν ο ιδιωτικός τομέας ή ο δημόσιος θα φέρει την ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία, ο κ. Βενιζέλος απάντησε ότι η διακυβέρνηση Τραμπ και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί έχουν καταστήσει ξεπερασμένο το δίλημμα. «Αυτή η διάκριση είναι αρκετά ξεπερασμένη. Μιλάμε σε εποχή Τραμπ. Τι έχει φέρει; Εχει φέρει στο προσκήνιο μια υπερπολιτικοποίηση της οικονομίας. Και στο εσωτερικό των ΗΠΑ και διεθνώς. Η πολιτική βούληση, η πίεση, οι εκβιασμοί, τα διλήμματα, ο συναλλακτικός βολονταρισμός των ΗΠΑ φέρνει προβλήματα. Εχει μηχανισμούς που επαναφέρουν έναν περίεργο κρατισμό. Αρα πρέπει να σκεφτόμαστε με τους νέους όρους που δημιουργεί η μεγάλη χώρα του καπιταλισμού», είπε μεταξύ άλλων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το νέο περιβάλλον θα κάνει και την ΕΕ να σκεφτεί διαφορετικά. Για παράδειγμα έχουμε καλύτερη προστασία προσωπικών δεδομένων και έχουμε τώρα έναν κανονισμό για την ΑΙ, αλλά η τεχνολογία της ΑΙ, η φούσκα στο χρηματιστήριο της ΑΙ είναι αμερικανικό φαινόμενο ή είναι αντικείμενο ανταγωνισμού μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Εμείς παρακολουθούμε ως ΕΕ. Δεν είμαστε πρωταγωνιστές».

Κρίση κυβερνησιμότητας

Ερωτηθείς σχετικά με την τοποθέτηση που έχει ο ίδιος κάνει, ότι η χώρα είναι «μη διακυβερνήσιμη», απάντησε: «Η χώρα έχει κυβέρνηση με κοινοβουλευτική πλειοψηφία και τις δημοσκοπικές επιδόσεις που ξέρουμε. Υπάρχει αντιπολίτευση με τις επιδόσεις που ξέρουμε και βαδίζουμε σε μια προοπτική εκλογών χωρίς να είναι φανερό ποια κυβέρνηση θα σχηματιστεί. Ολες οι χώρες της ευρώπης πορέυονται και με καλά αποτελέσματα με συμμαχικές κυβερνήσεις. Εμείς με συμμαχικές κυβερνήσεις περάσαμα την πιο σκληρή περίοδο της κρίσης. Αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζεται συναίνεση, άλλου τύπου δημόσιος διάλογος, να εξηγείες στο πολίτες τι θέλεις να κάνεις στην οικονομία, στους θεσμούς, στην ανταγωνιστικότητα, στην άρση των ανισοτήτων. Αυτό δεν υπάρχει τώρα. Δεν μπορούμε να πάρουμε μεγάλες πρωτοβουλίες».

Και κατέληξε: «Η δημοκρατία κινείται συγκυριακά από τη φύση της. Δημοκρατία σημαίνει περιοδικές εκλογές. Αρα θέλεις να κερδίσεις τις εκλογές. Όμως, δεν κρίνεσαι στην διετία ή πενταετία. Κρίνεσαι ιστορικά. Το μυαλό σου όμως το έχεις στη συγκυρία. Αυτό δημιουργεί μια παγίδα και αυτή παγίδα στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ βαθιά. Η παγίδα της αντίφασης μεταξύ ιστορίας και συγκυρίας».

Πηγή: OT