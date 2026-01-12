newspaper
ΥΠΑΙΘΑ και ΕΚΠΑ ενώνουν δυνάμεις για τη Διά Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων
Ελλάδα 12 Ιανουαρίου 2026 | 14:56

ΥΠΑΙΘΑ και ΕΚΠΑ ενώνουν δυνάμεις για τη Διά Βίου Μάθηση και την Εκπαίδευση Ενηλίκων

Η πρωτοβουλία προωθεί την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, ενσωματώνοντας καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους, ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες αιχμής, με στόχο την ενδυνάμωση δεξιοτήτων, τη συμμετοχή και την κοινωνική συνοχή

Διαλειμματική νηστεία: Να γιατί δεν χάνουν όλοι βάρος

Διαλειμματική νηστεία: Να γιατί δεν χάνουν όλοι βάρος

Spotlight

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, εγκαινιάζοντας μια στρατηγική σύμπραξη που ενισχύει την εκπαίδευση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής και δημιουργεί νέες ευκαιρίες μάθησης για τους ενήλικες. Η πρωτοβουλία προωθεί την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, ενσωματώνοντας καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους, ψηφιακά εργαλεία και τεχνολογίες αιχμής, με στόχο την ενδυνάμωση δεξιοτήτων, τη συμμετοχή και την κοινωνική συνοχή.

Το Υπουργείο εκπροσωπήθηκε από τον Υφυπουργό κ. Κωνσταντίνο Βλάση, αρμόδιο για θέματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ο οποίος υπογραμμίζει τη σημασία της σύνδεσης της εκπαιδευτικής πολιτικής με την επιστημονική τεκμηρίωση και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Το ΕΚΠΑ εκπροσωπήθηκε από τον Πρύτανη, Καθηγητή κ. Γεράσιμο Σιάσο, επιβεβαιώνοντας τον θεσμικό ρόλο του Πανεπιστημίου ως πυλώνα παραγωγής γνώσης και ενεργού εταίρου στη διαμόρφωση δημόσιων εκπαιδευτικών πολιτικών.

Η συνεργασία υλοποιείται μέσω του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, από το οποίο παρευρέθηκε ο Πρόεδρος, Καθηγητής κ. Θωμάς Μπαμπάλης.

Στόχοι της συνεργασίας:

• Αναβάθμιση της ποιότητας της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων.
• Προώθηση ισότιμης πρόσβασης στη μάθηση για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και ενήλικες που αναζητούν δεύτερη ευκαιρία.
• Διάχυση της πανεπιστημιακής έρευνας στην εκπαιδευτική πράξη και ανάπτυξη σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων, ψηφιακών εργαλείων και αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης.
• Δημιουργία συνεργατικών κοινοτήτων μάθησης που γεφυρώνουν το Πανεπιστήμιο με δημόσιες δομές εκπαίδευσης
• Προώθηση της κοινωνικής συνοχής, της πολιτισμικής παιδείας και της διαρκούς μάθησης.

Ο Υφυπουργός κ. Κωνσταντίνος Βλάσης δήλωσε: «Η Διά Βίου Μάθηση δεν είναι μόνο εκπαιδευτική πολιτική αλλά κοινωνική επένδυση. Η συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και ιδιαίτερα με το πρώτο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, ενισχύει τη δυνατότητα να φέρουμε την επιστημονική γνώση στο πλευρό κάθε εκπαιδευόμενου, με έμφαση στην ισότητα, τη συμμετοχή και τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Καθηγητής κ. Γεράσιμος Σιάσος, τόνισε: «Η παραγωγική συνεργασία με το Υπουργείο δημιουργεί ένα ουσιαστικό πλαίσιο ώστε η πανεπιστημιακή έρευνα να μετασχηματίζεται σε εκπαιδευτικό έργο με κοινωνικό αποτύπωμα και προοπτική

Ο Πρόεδρος του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ, Καθηγητής κ. Θωμάς Μπαμπάλης επισήμανε τη σημαντικότητα της καλλιέργειας γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων, της συμμετοχής όλων χωρίς αποκλεισμούς στην εκπαιδευτική διαδικασία, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού και λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για την Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ..

Η σύμπραξη Υπουργείου και ΕΚΠΑ δημιουργεί ένα σταθερό πεδίο συνεργασίας, όπου η εκπαιδευτική πολιτική, η επιστημονική έρευνα και η παιδαγωγική πράξη συνδέονται για τη διαρκή μάθηση και την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας. Μέσα από τις δράσεις Διά Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, όπως αυτές που προβλέπονται στο μνημόνιο συνεργασίας με το ΕΚΠΑ αλλά και στο μνημόνιο που πρόσφατα συνυπεγράφη με το ΕΑΠ, αναδεικνύονται στρατηγικές προτεραιότητες που προάγουν επαγγελματική εξέλιξη, κοινωνική ένταξη, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα, καθιστώντας αυτές τις μορφές εκπαίδευσης πολύτιμη επιλογή για την πρόοδο της κοινωνίας και της οικονομίας.

Ομόλογα
JPMorgan: Στα κορυφαία carry trades η Ελλάδα, αλλά και σύσταση κατοχύρωσης κερδών

JPMorgan: Στα κορυφαία carry trades η Ελλάδα, αλλά και σύσταση κατοχύρωσης κερδών

Vita.gr
Διαλειμματική νηστεία: Να γιατί δεν χάνουν όλοι βάρος

Διαλειμματική νηστεία: Να γιατί δεν χάνουν όλοι βάρος

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συγκρατούν το Γενικό Δείκτη οι πιέσεις σε Metlen, ΟΠΑΠ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συγκρατούν το Γενικό Δείκτη οι πιέσεις σε Metlen, ΟΠΑΠ

Σέρρες: Εισαγγελική έρευνα μετά τις αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού» για το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου
Ελλάδα 12.01.26

Σέρρες: Εισαγγελική έρευνα μετά τις αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού» για το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου

Εισαγγελική έρευνα για τις ενέργειες των αρμόδιων αρχών μετά τις αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού» για το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου κατηγορούμενου

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανεργία: Σταδιακή αύξηση σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η… Τεχνητή Νοημοσύνη – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 12.01.26

Σταδιακή αύξηση της ανεργίας σε ΗΠΑ και Ευρώπη και στο βάθος η... Τεχνητή Νοημοσύνη - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η αγορά εργασίας έχει επιδεινωθεί τον τελευταίο χρόνο τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη με την ανεργία να σημειώνει σταδιακή αύξηση την χρονιά που έφυγε

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία
Ανοιχτή σύγκρουση 12.01.26

Ποινική έρευνα κατά του διοικητή της Fed – Η κυβέρνηση Τραμπ τον κατηγορεί για «ψευδή κατάθεση» στη Γερουσία

Ο διοικητής της Fed καταγγέλλει απόπειρα εκφοβισμού του ανεξάρτητου αυτού φορέα, εξαιτίας της άρνησή του να μειώσει τα επιτόκια στον βαθμό που επιθυμεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε πάνω από 1,5 κιλά για το Marty Supreme!» – Οι καλύτερες ατάκες από τις Χρυσές Σφαίρες 2026
Κουλ 12.01.26

«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε πάνω από 1,5 κιλά για το Marty Supreme!» - Οι καλύτερες ατάκες από τις Χρυσές Σφαίρες 2026

Οι πιο αστείες ατάκες και οι συγκινητικές στιγμές από τις Χρυσές Σφαίρες, συμπεριλαμβανομένου του χαρακτηρισμού της παρουσιάστριας Νίκι Γκλέιζερ «μια σέξι δερμάτινη τσάντα» αναφερόμενη στον Σον Πεν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μπαρτζώκας έκλεισε έξι χρόνια στη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό – Τα εντυπωσιακά νούμερα (vids)
Euroleague 12.01.26

Ο Μπαρτζώκας έκλεισε έξι χρόνια στη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό – Τα εντυπωσιακά νούμερα (vids)

Μια μέρα σαν σήμερα πριν από 6 χρόνια, ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέστρεψε στον Ολυμπιακό και από τότε κατακτά μόνο κορυφές. Τα πεπραγμένα του και η εικόνα της εξαετίας…

Σύνταξη
Γροιλανδία: «Η στρατιωτική κατάληψή της από τις ΗΠΑ θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ»
Δηλώσεις Κουμπίλιους 12.01.26

«Η στρατιωτική κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα σημάνει το τέλος του ΝΑΤΟ»

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα Άμυνας, Άντριους Κουμπίλιους μίλησε για την κατάσταση στη Γροιλανδία και το μέλλον του ΝΑΤΟ έπειτα από τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Συνεχίζεται η Δομή Σίτισης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης
Κοινωνική πολιτική 12.01.26

Συνεχίζεται η Δομή Σίτισης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Την απρόσκοπτη παροχή καθημερινών γευμάτων, μέσω των κοινωνικών δομών, σε πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη στο Δήμο Αλεξανδρούπολης ανακοίνωσε η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Grok: Κέιτ Μίντλετον και ανήλικες «γυμνές» από τον ψηφιακό βοηθό του Έλον Μασκ – «Αποτρόπαιο»
Go Fun 12.01.26

Σκάνδαλο Grok: Κέιτ Μίντλετον και ανήλικες «γυμνές» από τον ψηφιακό βοηθό του Έλον Μασκ – «Αποτρόπαιο»

To Grok, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ δημιουργεί deepfake γυμνά της Κέιτ Μίντλετον και άλλων γυναικών με την επιδημία να προκαλεί θύελλα αντιδράσεων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η βαθμολογία είναι αμείλικτη για τον Παναθηναϊκό
Δυστοπικό σενάριο 12.01.26

Η βαθμολογία είναι αμείλικτη για τον Παναθηναϊκό

Ο Λεβαδειακός συνεχίζει να νικάει και να εντυπωσιάζει και ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι καθόλου εύκολο να τον προσπεράσει για τη μάχη της τετράδας της Stoiximan Super League.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Stoiximan GBL: Ο Πίτερς MVP της αγωνιστικής για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν
Μπάσκετ 12.01.26

Ο Πίτερς MVP της αγωνιστικής για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν

Ο Άλεκ Πίτερς είναι ο MVP της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και αναδεικνύεται για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα ο πολυτιμότερος, μετά την εξαιρετική του εμφάνιση απέναντι στην Καρδίτσα.

Σύνταξη
Διατροφικές διαταραχές: Γιατί τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο
LGBTQI+ 12.01.26

Διατροφικές διαταραχές: Γιατί τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο

Οι διατροφικές διαταραχές δεν αφορούν μόνο ένα στερεοτυπικό προφίλ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα εμφανίζουν σημαντικά αυξημένα ποσοστά, με την έρευνα να αναδεικνύει τον ρόλο του μειονοτικού στρες και της δυσφορίας φύλου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου τιμήθηκε στην επετειακή εκδήλωση για την Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου
Αναγνώριση 12.01.26

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου τιμήθηκε στην επετειακή εκδήλωση για την Α΄ Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου

Ο Δήμαρχος Ι.Π.Μεσολογγίου υπογράμμισε μεταξύ άλλων τη διαχρονική ιστορική και συμβολική σχέση των δύο τόπων που συνέβαλαν καθοριστικά στον Αγώνα για την Ελευθερία.

Σύνταξη
