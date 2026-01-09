Συρία: Το συριακό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε προσωρινή εκεχειρία στο Χαλέπι – Τι ζητά από τις SDF
Βάσει της ανακοίνωσης του συριακού υπουργείου Άμυνας, δόθηκε ένα παράθυρο έξι ωρών στις ένοπλες ομάδες να αποσυρθούν από γειτονιές στο Χαλέπι
Το υπουργείο Άμυνας της Συρίας ανακοίνωσε εκεχειρία στο Χαλέπι, στα βόρεια της χώρας μετά από αρκετές ημέρες μαχών ανάμεσα στις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) και τα κυβερνητικά στρατεύματα.
Σύμφωνα με αξιωματούχους του τομέα υγείας στη Συρία, τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την Τρίτη
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, προσωρινή ανακωχή κηρύχθηκε στις 03:00 η ώρα (02:00 ώρα Ελλάδας) στις γειτονιές Σεΐχ Μακσούντ, Ασράφιε και Μπάνι Ζαΐντ.
Βάσει της ανακοίνωσης, δόθηκε ένα παράθυρο έξι ωρών στις ένοπλες ομάδες να αποσυρθούν από την περιοχή.
Οι ΗΠΑ χαιρέτισαν την ανακοίνωση για την εκεχειρία, όπως δήλωσε ο Αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπάρακ.
Δείτε σχετική ανακοίνωση:
The #US welcomes the ceasefire announcement in #Syria’s Aleppo after days of clashes, envoy Tom Barrack says.https://t.co/xcrVBxZ77s pic.twitter.com/EMvJrdO7Q6
— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 9, 2026
Πάνω από 120.000 έχουν φύγει από το Χαλέπι τις τελευταίες 48 ώρες
Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας της Συρίας συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας στη συνοικία Ασράφιε στο Χαλέπι.
Περίπου 120.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις συνοικίες Σεΐχ Μακσούντ και Ασράφιε τις τελευταίες 48 ώρες.
Σύμφωνα με αξιωματούχους του τομέα υγείας στη Συρία, τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την Τρίτη, μεταξύ των οποίων εννέα άμαχοι.
Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA ανέφερε ότι οι δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας του Χαλεπίου κατάσχεσαν μια αποθήκη όπλων και πυρομαχικών στην Ασράφιε, η οποία φέρεται να ανήκει στις SDF.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι κυβερνητικές δυνάμεις εντόπισαν ένα αυτοκίνητο που είχε παγιδευτεί με εκρηκτικά που οι SDF φέρεται να είχαν αφήσει σε έναν κεντρικό δρόμο της γειτονιάς.
